Reservistas cansados de la guerra en Israel buscan el fin de los enfrentamientos.

Los reservistas y los reclutas son la sangre vital de las FDI. El Brigadier General Ariel Heimann, también reservista y ex jefe de oficiales de reserva, dice que Israel es un país demasiado pequeño para tener un ejército regular grande, caro y profesional. Sin los reservistas, él dice que las FDI no podrían luchar ni sobrevivir. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, las FDI tienen 170,000 personal en servicio activo, incluidos los reclutas, y 465,000 reservistas. El Brigadier General Heimann admite que la dependencia de las FDI de los reservistas se volverá más desafiante mientras más dure la guerra. Afirmó que las FDI son como un resorte, si se estira demasiado se romperá. En este momento, dice que está lidiando con la situación. Pero como una señal de la presión, las FDI quieren extender el servicio militar obligatorio para los reclutas masculinos de 32 a 36 meses. El hecho de que la carga del servicio no sea compartida por todos también ha avivado un sentimiento de resentimiento. Un grupo ha estado exento del servicio militar durante décadas: miles de judíos jaredíes, o ultraortodoxos. Creen que la vida de sus jóvenes debe dedicarse a estudios religiosos en lugar de servicio militar. El problema ya ha dividido al gobierno de coalición de Israel. Pero, tras la intervención del fiscal general, se están enviando citaciones a 7,000 hombres jaredíes. Han respondido con protestas enojadas. Pero el Brigadier General Heimann, al igual que el destituido ex Ministro de Defensa Yoav Gallant, dice que tienen un “deber moral de servir”.