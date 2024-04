Reseñas iniciales alaban la tableta revolucionaria: Hoy en la historia de Apple

31 de marzo de 2010: El mundo obtiene su primera impresión de cómo se compara la tableta de Apple, ya que las primeras reseñas del iPad llegan a internet.

¿El consenso? Que no hay Flash, no hay USB, no hay multitarea, pero la tableta de Apple ofrece una emocionante experiencia informática nueva. Como escribe USA Today, “El primer iPad es un ganador.”

El iPad original asombra a los críticos

El iPad fue la última gran categoría de productos nuevos de Steve Jobs en Apple. Anteriormente había liderado el lanzamiento de éxitos como el iPod, la iTunes Music Store y el iPhone durante su segunda etapa en la empresa.

Jobs presentó el iPad el 27 de enero de 2010. Pero con la excepción de unas pocas apariciones públicas raras (y cuidadosamente seleccionadas), el mundo no obtuvo mucha información sobre el rendimiento de la tableta hasta que las primeras reseñas comenzaron a salir a cuentagotas en este día de 2010.

Como sigue siendo el caso hoy, Apple controlaba cuidadosamente qué medios obtenían un iPad temprano. Grandes nombres como Walt Mossberg para All Things D y David Pogue para The New York Times recibieron unidades de demostración. También lo hicieron periódicos como USA Today y el Chicago Sun-Times.

Los veredictos de estos pocos críticos de iPad iniciales fueron tan positivos como la mayoría de los posibles propietarios habían esperado. Pogue dijo que a cualquiera interesado en el factor de forma de la tableta le “encantaría la máquina”. La capacidad de la tableta para reproducir películas de forma continua durante más de 12 horas particularmente le impresionó.

Mossberg llamó al iPad “un tipo completamente nuevo de computadora”. Se refirió a él como “un placer de usar” y dijo que le hizo menos interesado en usar su computadora portátil.

Andy Inhatko del Chicago Sun-Times tuvo razón cuando escribió que el iPad llena “un vacío que ha existido durante bastante tiempo”, ubicado a medio camino entre un iPhone y un MacBook.

Primeras reseñas del iPad: Mejor para consumir contenido que para crearlo

Curiosamente, las primeras reseñas del iPad reconocen un desafío que Apple continúa enfrentando con iteraciones posteriores de su tableta. Los críticos señalaron que el dispositivo no reemplaza a una computadora portátil y funciona mejor para consumir contenido que para crearlo.

Pogue escribió que una computadora portátil hará más por menos dinero. Mossberg confesó que, por mucho que le gustara el iPad, todavía recurría a su computadora portátil para escribir y editar documentos más grandes.

Edward Baig de USA Today escribió que Apple “lo hizo bastante bien con este primer iPad, aunque ciertamente hay margen de mejora”.

El iPad original sale a la venta

El primer iPad salió a la venta el 3 de abril de 2010, con una versión 3G que siguió el 30 de abril. La tableta se convirtió en un gran éxito para Apple en su lanzamiento. Tardó menos de un mes en vender 1 millón de unidades. (Eso es la mitad del tiempo que se tardó en vender la misma cantidad de iPhones).

En su primer año, el iPad vendió alrededor de 25 millones de unidades. Eso lo convirtió en el lanzamiento de categoría de producto nuevo más exitoso en la historia de Apple.

