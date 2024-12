Reseñas de discos: Mountain, Soul Asylum, Michael McDermottReescribe el título y tradúcelo al español sin repeticiones ni eco del texto enviado.

Mountain,”Over The Top” (Floating World)- El musculoso grupo de hard rock estadounidense formado por el bajista y ex colaborador de Cream Felix Pappalardi y el genio de la guitarra Leslie West en finales de los sesenta puede ser que nunca realmente capturara la imaginación del público en este lado del Atlántico, aunque una de sus mejores creaciones, “Nantucket Sleighride,” fue utilizada como sintonía del programa político ya cerrado de ITV, “Weekend World.” Esta espléndida antología captura la crema de la producción discográfica relativamente escasa de Mountain durante su corta permanencia juntos a principios de los setenta junto con algunas canciones que fueron grabadas para la posteridad por la banda reformada por West y el baterista Corky Laing una década o más tarde. “Don’t Look Around,” “Theme For An Imaginary Western” y una épica interpretación en vivo de casi veinte minutos de “Stormy Monday” de T-Bone Walker son lo mejor de un excelente grupo.