Reseñas de CD/Vinyl: Yardbirds, Slambovian Circus of Dreams, Lightnin’ Hopkins

Los Yardbirds,”Beck’s Blues” (Charly)- Aquí hay otra espléndida antología de vinilo de la buena gente de Charly Records, esta vez centrándose en la contribución que hizo al sonido el difunto y genial Jeff Beck durante su breve tiempo con la banda a mediados de los años sesenta. El músico mercurial se unió a sus filas cuando Eric Clapton dejó la banda en 1965 después de crecer cada vez más desilusionado con su negativa a abrazar completamente el espíritu del blues, y su innovador trabajo de guitarra respaldó una serie de éxitos individuales a medida que la década progresaba, con “Evil Hearted You,” “Heart Full of Soul” y “Shapes of Things” capturando la esencia de su sonido progresivo pero altamente comercial. Los agudos compiladores también han encontrado espacio aquí para algunas salidas musicales clásicas de los archivos, incluyendo la reinvención alocada de la banda del líder de la banda de rhythm and blues Tiny Bradshaw, “The Train Kept A-Rollin’.”