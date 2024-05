Reseña: Testmatch, Teatro Octagon, Bolton.

En la provocativa obra de Kate Attwell, Testmatch, el noble juego se utiliza como una forma de llevar a la audiencia a debates mucho más fascinantes que traer al lanzador de giros después del almuerzo.

Es un trabajo valiente y ambicioso, que abarca más de 200 años de historia y plantea preguntas sobre el colonialismo, el racismo, el sexismo, la sexualidad, el engaño y la salud mental.

Si todo eso suena un poco seco o merecido, piénsalo de nuevo. Testmatch avanza a un ritmo frenético, de hecho, a veces es un poco demasiado rápido ya que el diálogo a veces se pierde.

Obtienes efectivamente dos obras en una, vinculadas por temas comunes. El primer acto se desarrolla en Lords mientras la lluvia ha detenido el juego en un partido de la Copa del Mundo de Mujeres entre Inglaterra e India.

El segundo acto nos lleva a Calcuta en 1800 y al feudo de la Compañía de las Indias Orientales, donde el beneficio en lugar de la humanidad es el lema.

Si no eres fanático del cricket, no te preocupes. Claro que hay algunas referencias al cricket, pero no necesitas amar o incluso entender el juego para que las críticas lleguen a casa.

Mientras los jugadores esperan a que la lluvia se detenga, lo que comienza como “charla” en el vestuario entre los dos equipos rápidamente se convierte en algo mucho más perturbador. Más que una rivalidad deportiva y un deseo de ganar se revela mientras el elenco de seis personas no se guarda nada.

En contraste, la segunda mitad parece liviana, casi tonta, hasta que la consideras en detalle.

Dos buffoons de la Compañía de las Indias Orientales – Bea Svistunenko y Haylie Jones, claramente divirtiéndose, interpretan a estos dos viejos inútiles – parlotean sobre las reglas del cricket y ganar dinero mientras el país se muere de hambre.

Las dos mitades se unen de una manera que debería hacer que te sientes y prestes atención y plantees preguntas tan relevantes para la sociedad de hoy.

Hasta el sábado. Detalles en www.octagonbolton.co.uk