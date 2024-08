RESEÑA: King Pins Manchester es un gran día de diversión familiar.

Había mini-golf, hockey de mesa, karts, dodgems, camas elásticas, una cabina de fotos por alguna razón, y una banda sonora melosa adecuada.

Y en aquella época, cuando el destino más glamuroso para un niño de 10 años creciendo en Walkden era el vestíbulo de la Unidad Cuatro (tenían Space Invaders multijugador), sentía que Daniel San estaba en otro planeta, por no decir continente.

Ahora casado por 20 años, realmente no necesito esas tonterías de la primera cita. Normalmente obtengo suficientes puntos por recordar sacar el contenedor verde.

Pero después de aceptar la oportunidad de visitar King Pins en el Centro Arndale de Manchester, solo puedo decir que su colmena de diversión empapada de neón es lo más cercano que he estado a vivir esa escena de Karate Kid aquí en el Reino Unido.

Nunca he destacado en bolos.

Hay algo en la relación entre fuerza del brazo y tamaño de los nudillos para lo cual claramente no estoy biológicamente adecuado. Sin embargo, si vas a fallar en algo, al menos debería estar acompañado de gráficos de dibujos animados inteligentes y un espectáculo de luces en la rara ocasión en que mi bola evitaba el canal.

Afortunadamente, mis dos hijos adolescentes lo han logrado, el talento deportivo no es necesariamente un rasgo genético.

Después vino el shuffleboard.

No el tipo que disfrutan los pensionistas tranquilos en un crucero, sino una versión bastante más experta en tecnología digital, que resultó ser la actividad más divertida del día.

Cada empuje del disco mapeado por cámaras aéreas, todo se sentía muy futurista. Y había varios juegos diferentes para jugar, lo que garantizaba que nuestra hora asignada pasara en un abrir y cerrar de ojos. Muy recomendable.

Hicimos una pausa para comer y, siendo honesto, no esperaba mucho. Rara vez encuentras un bowling con estrella Michelin. Pero, con la mano en el corazón, las ofertas en King Pins tenían precios razonables y estaban bastante sabrosas.

Elegí alitas de pollo y papas fritas, pero la mesa estaba llena de pizza, tiras de pollo, hamburguesas de donas y alitas de coliflor, lo que me alegró no haberme esforzado demasiado en los bolos antes.

Luego vino un poco de mini-golf, una actividad bastante breve pero divertida, y media hora en la sala de juegos, que estaba llena de los últimos juegos. Como alguien que creció empujando monedas de dos peniques en Mr B’s en Blackpool, todo estaba más allá de mí, pero una versión adulta de Hungry Hungry Hippos me sacó de mi retiro.

Lamentablemente, las jaulas de bateo de béisbol y las cabinas de karaoke estaban completamente reservadas, de lo contrario habría estado feliz de hacer un home run en ambas. Pero cuando los organizadores de nuestra divertida tarde dijeron que terminaríamos con algunas piernas de dardos y un par de bebidas, fui transportado a mi lugar feliz.

Una vez más, todo el trabajo duro se había hecho por nosotros: la puntuación estaba hecha digitalmente e incluso las posibles salidas dobles sugeridas por una pantalla de computadora. No me hizo lanzar mejor, pero al menos significaba que las matemáticas eran correctas.

Nunca obtuvimos la banda sonora ochentera cursi, pero salir de King Pins y regresar a la brillante luz del sol de la tarde temprana de Manchester fue una sensación sobria.

King Pins ofrece más diversión por metro cuadrado que la mayoría de los lugares del centro de la ciudad, o al menos los que son aptos para familias. Definitivamente volveré a visitarlo.

King Pins está abierto de lunes a jueves de 10 a.m. a 10 p.m., viernes y sábado de 10 a.m. a medianoche y domingo de 11.30 a.m. a 8 p.m.

Hay descuentos disponibles para fiestas y todas las sesiones se pueden reservar por adelantado en línea en https://kingpins.co.uk o en la recepción.