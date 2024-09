Reseña: El Libro de Mormón, Teatro Palace, Manchester

La sensación de boca sucia que es The Book of Mormon está de vuelta en Manchester y la producción simplemente rezuma calidad.

Aquellos de una disposición sensible y probablemente mormones deben mantenerse alejados. Nada está fuera de límites, ningún tema se considera demasiado escandaloso para ser el blanco de una broma. Pero esta no es una perorata grosera que sea ofensiva solo por provocar una reacción.

En primer lugar, es muy divertido. Hay tantos momentos de risa en voz alta que pedirás disculpas a la persona sentada a tu lado solo para encontrarlos en un estado igualmente indefenso.

Adam Bailey como Elder Price y Sam Glen como Elder Cunningham en The Book of Mormon

Luego está simplemente la calidad del espectáculo en sí. Estaba preparado para bromas sobre supuestos temas tabú, pero lo que no esperaba eran las magníficas actuaciones vocales de todo el elenco. Qué sonido producen. Luego se respalda con rutinas de baile bien definidas que son impresionantes y hilarantes en igual medida.

Creado por Trey Parker y Matt Stone, el dúo detrás de South Park y Robert Lopez, responsable de Avenue Q, The Book of Mormon se ha convertido en uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, y se puede ver por qué.

Los misioneros mormones Elder Price y Elder Cunningham son enviados a un remoto pueblo ugandés para difundir la palabra sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Price es el aprendiz estrella que soñaba con un traslado a Orlando; Cunningham es el marginado nerd que tiende a inventar cosas.

Adam Bailey y Price y Sam Glen como Cunningham son el dúo perfecto y hay un verdadero encanto en su relación.

Una vez en África se unen a sus compañeros misioneros que han fracasado por completo en conectarse con los aldeanos locales.

Nyah Nish y Sam Glen en The Book of Mormon

Nyah Nish como Nabulungi – o Bon Jovi, Neutragena u varios otros nombres inapropiados que un enamorado Elder Cunningham le da – realiza una actuación memorable como la hija de un líder del pueblo. Tiene una voz increíble y recibió una ovación por Sal Tlay Ka Siti, mientras sueña con una nueva vida en la ‘tierra prometida’.

Si The Book of Mormon no fuera tan inteligente, fracasaría. Pero es muy afilado. La religión, naturalmente, es un objetivo principal, pero también lo son la apropiación cultural, el idealismo americano, la hipocresía e incluso el musical en sí. Porque el espectáculo logra el astuto truco de ser a la vez una parodia de los tropos musicales pero también ofrece un espectáculo brillantemente entretenido.

Canciones como Spooky Mormon Hell Dream y el número de apertura Hello son tanto vocal como visualmente impresionantes. En sus camisas blancas nítidas y corbatas negras, los misioneros mormones son los bailarines perfectos.

En ocasiones se pone surrealista – espera ver Hobbits, el Teniente Uhuru de Star Wars y una rana de peluche bastante grande (¡no preguntes!). En otros momentos es en realidad bastante conmovedor.

Pero sobre todo es simplemente tan entretenido. Sí, es grosero, sí tiene el potencial de ser ofensivo, sí hay momentos en los que piensas ‘seguramente no dijeron eso’, pero el gran elenco lo hace brillantemente.

Hasta el sábado 5 de octubre. Detalles en www.atgtickets.com