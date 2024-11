Reseña: El Libro de la Selva en el Octágono de Bolton es un gran regalo para la familia.

Pero el Octagon nunca ha tenido miedo de un desafío y con The Jungle Book, la festividad familiar de este año, el teatro lo ha logrado con estilo.

El paquete de lobos de The Jungle Book (Imagen: Craig Fuller)No puede haber muchos jóvenes – o sus padres y abuelos, por cierto – que no estén al tanto de la versión de Disney.

Pero este espectáculo no es eso. No hay Necedades de Oso, no hay Rey Louie y no importa.

Lo que obtienes es una historia adecuada que cautivará a los miembros más jóvenes del público y traerá un cálido resplandor a los adultos que los acompañan.

Manteniéndose razonablemente fiel al clásico cuento de Rudyard Kipling sobre un niño criado por lobos después de ser encontrado en la jungla, es el espectáculo perfecto para Navidad lleno de corazón y compartiendo el mensaje de amistad y familia.