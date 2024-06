Reseña del Teclado y Ratón Inalámbricos Alogic Echelon para Mac

“

La empresa de accesorios Alogic lanzó recientemente varios nuevos dispositivos de entrada con soporte para Mac como parte de su serie Echelon, y he estado probando el Teclado inalámbrico recargable USB-C para macOS y el Ratón inalámbrico recargable USB-C.

La serie Echelon es una línea de accesorios económicos que busca ofrecer un conjunto de funciones de gama media a precios asequibles, y el teclado y el ratón cumplen con eso. El teclado tiene un precio de $59.99 y el ratón de $24.99, con Alogic frecuentemente ofreciendo descuentos promocionales de alrededor del 20% para reducir aún más los precios.

Teclado inalámbrico recargable USB-C Echelon para macOS

El teclado de Alogic ofrece un diseño completo de 109 teclas con fila de funciones y teclado numérico. El teclado de estilo de membrana con teclas tipo chiclet tiene algunas similitudes con el Magic Keyboard de Apple para Mac, aunque obviamente no tienes la opción de una tecla integrada de Touch ID con la oferta de Alogic. He encontrado que las teclas están bien espaciadas para permitir una escritura suave, y no he experimentado ningún problema con letras que faltan, letras dobles u otros problemas.

El teclado Echelon ofrece un diseño tradicional de teclado extendido, optimizado para Mac con disposición de teclas y etiquetas como Comando. Las teclas de función en la fila superior incluyen la mayoría de las funciones específicas de Mac habituales como controles de brillo de la pantalla, Spotlight, Mission Control, Launchpad, controles de reproducción de medios, silencio, controles de volumen e incluso uno para ir directamente a tu carpeta de inicio cuando estás en Finder. También hay una tecla dedicada para poner el sistema en reposo en esa fila superior. En la fila inferior, hay otra tecla dedicada que abrirá tu carpeta de Descargas cuando Finder esté activo.

En el extremo derecho del teclado está el teclado numérico, que incluye la disposición habitual de teclas numéricas y aritméticas, además de una fila superior que sirve para cambiar entre dispositivos emparejados y como teclas dedicadas para seleccionar todo, cortar, copiar y pegar.

A diferencia del Magic Keyboard de Apple que inexplicablemente aún utiliza Lightning para cargar, el teclado Echelon de Alogic se carga a través de USB-C, y se incluye en la caja un cable USB-C a USB-C trenzado en blanco. Alogic indica que la batería dura “semanas” entre cargas, pero el nivel de batería de mi unidad apenas ha bajado en absoluto después de varios días de uso intensivo, por lo que espero que los intervalos de carga sean del orden de un par de meses, similar a lo que veo con el Magic Keyboard.

Cabe destacar que el teclado de Alogic entra en modo de suspensión dentro de unos minutos de inactividad, incluso si la computadora a la que está conectado permanece activa, y deberás presionar una tecla en él y esperar un momento para que el teclado se despierte antes de comenzar a escribir. Me llevó un poco acostumbrarme a esto dado mi larga experiencia con el Magic Keyboard que siempre parece estar listo para funcionar.

El teclado de Alogic se conecta fácilmente a dispositivos de Apple a través de Bluetooth utilizando los pasos de emparejamiento estándar, con soporte tanto para Bluetooth 3.0 como para Bluetooth 5.0. Una ventaja distintiva en comparación con el Magic Keyboard de Apple es que el Echelon admite conexiones con hasta tres dispositivos, por lo que puedes emparejarlo con tu Mac, tu iPad e incluso otro dispositivo y cambiar fácilmente entre esos dispositivos con una combinación de teclas.

En general, he encontrado que el Teclado inalámbrico recargable USB-C de Alogic para macOS Echelon es un teclado económico sólido, con un perfil delgado, una experiencia de escritura sólida y un buen conjunto de funciones de teclas. El plástico blanco mate es un aspecto limpio que complementa la estética de Apple, aunque tendré que ver cómo se mantiene en el tiempo al recoger suciedad y manchas. Echo de menos tener ‌Touch ID‌ directamente en mi teclado externo, pero si eso no es un factor decisivo para ti, este teclado puede valer la pena. Normalmente tiene un precio de $59.99, pero una oferta del Día de la Independencia que está en marcha ahora reduce el precio a $48.00 con el código promocional ID20.

Ratón inalámbrico recargable USB-C Echelon

El nuevo ratón de Alogic es un complemento bien equiparado al teclado Echelon, ya que viene en el mismo plástico blanco mate. Es un ratón ambidiestro, por lo que es fácil cambiar entre manos izquierda y derecha en la configuración de macOS, aunque no es tan ergonómico como un ratón para una mano específica.

El ratón Echelon incluye los botones de ratón izquierdo y derecho estándar y una rueda de desplazamiento entre ellos. La rueda de desplazamiento también se puede presionar para actuar como un botón de ratón central, pero eso es todo en lo que respecta a las opciones de entrada en este ratón. No hay botones adicionales en el lateral o en el pulgar, por lo que si esos son algo que se ha convertido en parte de tu flujo de trabajo, este ratón no es para ti, al menos como un ratón de uso diario.

Los clics de los botones de ratón izquierdo y derecho son relativamente silenciosos, lo cual a mí me gusta, pero el botón central de la rueda de desplazamiento es bastante ruidoso. Afortunadamente, no se necesita tan a menudo, por lo que no es un problema significativo. La rueda de desplazamiento tiene clics bien definidos mientras se desplaza para ayudarte a sentir el movimiento, pero no tiene la capacidad de desplazamiento libre inercial para desplazar rápidamente páginas o documentos largos como he llegado a apreciar en el ratón Logitech MX Master 3 que ha sido mi dispositivo principal durante muchos años.

Por solo $24.99 por un ratón inalámbrico, este es definitivamente una opción económica, y se nota en la experiencia general, especialmente cuando estás acostumbrado a una opción más potente. El ratón Echelon de Alogic es extremadamente ligero, y encuentro que se desliza mejor con algún tipo de almohadilla de escritorio debajo para una mejor sensación, aunque ciertamente es utilizable en la superficie desnuda de un escritorio.

El ratón Echelon de Alogic admite tanto Bluetooth 3.0 como Bluetooth 5.0, y se conecta fácilmente a un Mac o ‌iPad‌ utilizando la configuración del sistema, pero el ratón también admite conexiones de 2.4GHz que pueden proporcionar un rendimiento mejorado como una menor latencia. Ese soporte de 2.4GHz se realiza a través de un pequeño dongle USB-A que cabe convenientemente en la parte inferior del ratón cuando no está en uso para que no lo pierdas. Por supuesto, la mayoría de los Mac modernos no incluyen puertos USB-A, pero suelo usar mi MacBook Pro en una configuración de escritorio con un dock Thunderbolt que sí incluye algunos puertos USB-A, y el ratón se conecta bien a través del dongle de esa manera. De todos modos, la mayoría de los usuarios probablemente optarán por una conexión Bluetooth dada su simplicidad.

Al igual que el teclado Echelon, el ratón entra en modo de suspensión después de solo unos minutos de inactividad, lo cual puede ser un poco desconcertante al regresar a mi Mac después de un breve descanso. Utilizo un total de tres pantallas en mi configuración de escritorio, por lo que cuando me siento en mi escritorio suelo darle un ligero sacudida al ratón para ubicar mi puntero. Con este ratón Echelon, el puntero no se mueve si el ratón ha entrado en modo de suspensión, por lo que primero debo hacer clic una vez para despertarlo antes de sacudirlo, lo que aumenta el riesgo de un clic involuntario si el ratón no ha estado inactivo el tiempo suficiente para entrar en modo de suspensión. Es posible que me acostumbrara a esto con el tiempo, pero hasta ahora todavía lo encuentro un poco molesto.

Al igual que la mayoría de los ratones inalámbricos sensatos (lo siento, Apple), el ratón Echelon se carga a través de un puerto USB-C en la parte frontal, lo que significa que aún se puede usar mientras se carga. Se incluye en la caja un cable USB-C a USB-C trenzado en blanco para fines de carga. Alogic indica que una carga debería durar de dos a tres semanas con un uso de oficina típico, aunque no he estado usándolo el tiempo suficiente para probar completamente esos números. Pero dado la pequeña disminución en la carga que he visto en unos días de uso, me parece razonable, e incluso conservador. Alogic indica que tarda aproximadamente una hora en cargar completamente el ratón.

El ratón Echelon puede emparejarse con hasta tres dispositivos simultáneamente, dos a través de Bluetooth y uno a través del dongle USB de 2.4GHz. Un pequeño botón de conexión en la parte inferior del ratón se usa para emparejar y alternar entre los dispositivos conectados. También hay un interruptor de encendido/apagado en la parte inferior para conservar la vida de la batería y evitar entradas no deseadas.

Sabiendo que viene de un ratón más potente de Logitech, puedo decir con seguridad que el ratón Echelon de Alogic no se convertirá en parte permanente de mi configuración. Pero a su precio económico, es potencialmente una opción sólida para llevar en una bolsa de computadora para usar mientras estás en movimiento. Aunque no incluye características más avanzadas, ofrece los botones básicos de ratón y una rueda de desplazamiento y puede emparejarse con múltiples dispositivos, y eso es todo lo que muchos usuarios pueden estar buscando. El Ratón inalámbrico recargable USB-C Echelon normalmente tiene un precio de $24.99, pero la oferta del Día de la Independencia con el código promocional ID20 reduce el precio a solo $20.00.

Nota: Alogic proporcionó a MacRumors el teclado y el ratón Echelon con el propósito de esta reseña. No se recibió ninguna otra compensación. MacRumors es un socio afiliado de Alogic. Cuando haces clic en un enlace y realizas una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener en funcionamiento el sitio.

