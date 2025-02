Reseña del Samsung Galaxy S25 y S25 Plus: increíblemente iterativo

“

La serie Galaxy S de Samsung se encuentra en su era de software. Quizás toda la industria de teléfonos inteligentes también lo esté, salvando solo algunos teléfonos con bisagras (incluidos los de Samsung). Pero en general, hemos salido del ciclo de innovación impulsado por hardware y estamos firmemente en medio de uno basado en software. Si quieres pruebas, el Galaxy S25 y el S25 Plus son un buen lugar para empezar.

Estos son excelentes teléfonos, lo cual no es sorpresa. Se ven, se sienten y funcionan como dispositivos que valen sus etiquetas de precio de $799 y $999 respectivamente. Están programados para recibir siete años de actualizaciones del sistema operativo, lo que equivale a un retorno bastante bueno de esa inversión. Utilicé ambos para tomar buenas fotos, jugar a mis pequeños juegos y en general pasar mi día sin problemas.

$800

Lo BuenoEl último teléfono Android de tamaño razonableSiete años de actualizaciones del sistema operativoCámara muy buenaLo MaloEl software de Samsung sigue siendo tan desordenado como de costumbreLa IA sigue siendo un dilema

$1000

Lo BuenoGran pantalla para quienes aman las pantallas grandesSiete años de actualizaciones del sistema operativoCámara muy buenaLo MaloEl software de Samsung sigue siendo tan desordenado como siempreLa IA sigue siendo un dilema

Todo esto fue cierto para el S24 y el S24 Plus, así como para el S23 y el S23 Plus. No podría brindarte una buena razón por la cual el S25 se destaca en comparación con las últimas tres generaciones de teléfonos de la serie S de Samsung. Creo que Samsung tampoco puede, porque toda su estrategia de ventas para el S25 gira en torno a las capacidades de software e IA, gran parte de las cuales casi con seguridad se trasladarán a los modelos anteriores de la serie S en poco tiempo.

Aquí está el detalle: las mejoras de software no son tan geniales, tampoco. La IA puede hacer algunas cosas útiles, como convertir una página caótica de notas en algo legible. Pero gran parte de ella sigue siendo demasiado impredecible para confiar en ella. One UI 7.0 incluye agradables actualizaciones de interfaz, pero muchos teléfonos de Samsung recibirán esa actualización pronto. La lista de razones para actualizar a un S25 aparte de “mi teléfono actual dejó de funcionar y necesito uno nuevo” es bastante delgada.

El Galaxy S25 (izquierda) y S25 Plus (derecha) no rompen precisamente el molde.

Quizás esto dice más sobre lo que se considera un “teléfono pequeño” en 2025, pero el Galaxy S25 es secretamente el mejor teléfono Android pequeño que puedes comprar en EE. UU. Probablemente no sea intencional, más bien una victoria en una guerra de desgaste. Los teléfonos de Google desde el Pixel 5 solo vienen en tamaños grandes y más grandes, y opciones de teléfonos pequeños de nicho como el Asus Zenfone han salido de la carrera. Simplemente al seguir existiendo con una pantalla de 6.2 pulgadas, el modelo más pequeño de la serie S se ha convertido en la opción predeterminada si no quieres un teléfono Android enorme.

El efecto es casi cómico después de una semana usando el gigantesco S25 Ultra. Si te gusta un dispositivo más pequeño, y realmente me gusta, es un alivio poder meter el S25 cómodamente en un bolsillo de abrigo y llegar con el dedo pulgar a través de la pantalla para tocar algo mientras uso el teléfono con una mano. Una batería más pequeña es una preocupación con un dispositivo más pequeño, pero la batería de 4,000mAh del S25 me duró un día completo de uso moderado.

Por supuesto, hay una opción más grande. El S25 Plus tiene todo el espacio de pantalla para satisfacer a los amantes de los teléfonos grandes. Viene con un panel de 6.7 pulgadas y una mejora a resolución de 1440p desde los 1080p del S25, lo cual es una buena cosa; la resolución adicional es necesaria con una pantalla tan grande. De la misma manera, la batería de 4,900mAh dura todo el día, incluso con más píxeles para iluminar.

El diseño es básicamente el mismo que en la iteración anterior: bordes planos, esquinas curvas y el característico arreglo de cámara trasera tipo semáforo de Samsung. Sigo apreciando el movimiento de Samsung hacia bordes planos aquí, ya que hace que el teléfono se sienta más seguro en mi mano, especialmente cuando lo levanto de una mesa.

El diseño de borde plano facilita agarrar el teléfono de una mesa.

Samsung sigue utilizando la IA de Galaxy como un punto de venta clave. Esta colección de funciones de IA de kit de inicio incluye nuevas adiciones, como la búsqueda en lenguaje natural en el menú de configuraciones, cancelación de ruido de fondo en clips de video y cambio de rostro similar a Pixel Best Take. También hay un nuevo asistente de voz al volante: Géminis. El asistente de IA de Google es ahora el predeterminado en lugar de Bixby de Samsung, y obtiene la capacidad de trabajar en aplicaciones.

Esta capacidad fue la que más me emocionó probar en el S25, y ni siquiera es una función de Galaxy AI, está disponible en cualquier lugar donde puedas usar Géminis, incluyendo en iOS y la web. Entré en muchos más detalles sobre el uso de Géminis en mi reseña del Galaxy S25 Ultra, pero en resumen, es prometedor pero no lo suficientemente consistente como para depender de él aún.

Pero hay que dar crédito donde es debido: las herramientas de inteligencia artificial de Samsung, que se refiere en general como Galaxy AI, hacen un buen trabajo al añadir estructura a un montón de notas caóticas. Escribí una lista de los síntomas de mi hijo antes de un viaje al pediatra, y la IA la organizó con subtítulos sensatos. Incluso la tituló correctamente como “Progresión de la enfermedad del niño”, a pesar de que no lo había escrito expresamente.

El software One UI 7.0 de Samsung es una actualización significativa que introduce una barra actualizable dinámica similar a Dynamic Island, una sombra de notificaciones dividida y configuraciones rápidas, y algunas actualizaciones de diseño sutiles en general. Como con cualquier teléfono Galaxy, todavía me lleva un minuto personalizar el software a mi gusto, pero en general, es una actualización bienvenida.

Especificaciones de la cámara Samsung Galaxy S25 y S25 Plus

Principal: 50 megapíxeles f/1.8 con OISTelefoto: 10 megapíxeles f/2.4 zoom 3x con OISUltra gran angular: 12 megapíxeles f/2.2Selfie: 12 megapíxeles f/2.2 con enfoque automático

¿Alguna vez has visto una foto con un cielo tan azul que prácticamente salta de la pantalla? Entonces has visto una foto tomada con un teléfono Samsung. Samsung se mantiene fiel a sus colores sobresaturados en la serie S25 y continúa otra tradición: un modo de retrato muy bueno. No siempre logra aislar el sujeto, pero cuando lo hace bien, lo hace muy bien.

Es el mismo sistema de cámara que en la serie S24, con algunos ajustes de software. No tiene el ultra gran angular mejorado del S25 Ultra, pero eso no es una gran pérdida. Noté casos en los que la cámara del S25 insistía en enfocar en el primer plano en lugar de en la distancia que yo quería. La profundidad de campo es lo suficientemente superficial como para que esto marque la diferencia, así que terminé con dos fotos inutilizables suaves. No fue un problema persistente, pero surgió lo suficiente como para que lo tenga en cuenta en el futuro.

Quizás sea el ciclo de hardware que se está desacelerando. Quizás sea la temporada de software. Quizás simplemente hemos alcanzado el pico de los teléfonos. Una combinación nos llevó a la serie S25 iterativa. Pero ¿eso importa si estás listo para cambiar tu S21 y simplemente quieres algo familiar que funcione?

Si encajas en esa descripción, el S25 o el S25 Plus harán el trabajo. El Galaxy S25 es el último teléfono Android completo y de tamaño razonable que puedes comprar en EE. UU. Y el S25 Plus tiene la gran pantalla que aparentemente la gente desea. Las cámaras son buenas, la duración de la batería está bien, y las actualizaciones de software fluirán durante siete años. Si este es el pico del teléfono, no es un mal lugar para estar.

El Galaxy S25 presenta una imagen atractiva de cómo podrían verse las IA útiles en nuestros teléfonos. ¿Decirle a tu asistente de IA que agregue las fechas de un correo electrónico a tu calendario? ¿Capturar una receta y añadir los ingredientes a una lista de compras? Eso suena genial. El problema es que no funciona de manera consistente en este momento, y no está claro cuándo podría cambiar. Los teléfonos Galaxy de los últimos años también recibirán estas actualizaciones. Si estás contento con tu teléfono actual de la serie S, no veo ninguna razón convincente para actualizar al S25. Y eso está bien, después de todo, es una era de software.

Fotografía de Allison Johnson / The Verge

Aceptar para continuar: Samsung Galaxy S25 y S25 Plus

Ahora cada dispositivo inteligente te obliga a aceptar una serie de términos y condiciones antes de poder usarlo, contratos que nadie lee realmente. Nos resulta imposible leer y analizar cada uno de estos acuerdos. Pero comenzamos a contar cuántas veces tienes que hacer clic en “aceptar” para usar dispositivos cuando los revisamos, ya que se trata de acuerdos que la mayoría de la gente no lee y definitivamente no puede negociar.

Para usar el Samsung Galaxy S25 o S25 Plus, debes aceptar:

Términos y condiciones de SamsungPolítica de privacidad de SamsungTérminos de servicio de Google (incluida la política de privacidad)Términos de servicio de Google PlayInstalaciones automáticas (incluidas las de Google, Samsung y tu operador)

Hay muchos acuerdos opcionales. Si utilizas una versión específica del operador, habrá más. Aquí tienes solo algunos:

Envío de datos de diagnóstico a SamsungServicios de Samsung, incluido el bloqueador automático, servicio de personalización, servicio de continuidad, escaneo de dispositivos cercanos, inteligencia de datos personales y sugerencias inteligentesCopia de seguridad en Google Drive, servicios de ubicación, escaneo de Wi-Fi, datos de diagnósticoPolítica de privacidad de Bixby (necesaria para usar Bixby), además de opciones opcionales para Bixby como contenido personalizado, acceso a datos y revisión de grabaciones de audio

Puede haber más. Por ejemplo, la aplicación de clima de Samsung también tiene su propia política de privacidad que puede incluir compartir información con Weather.com.

Total final: hay cinco acuerdos obligatorios y al menos 10 opcionales.

“