Reseña del restaurante de Gordon Ramsay: Una experiencia increíble.

El restaurante es la primera gran aventura gastronómica del aclamado chef en la ciudad y la segunda ubicación de Lucky Cat, siguiendo la apertura en 2019 de su hermana en Mayfair.

A pesar de ser un gatito, no tardó mucho tiempo en captar la atención de Michelin en Londres, con la prestigiosa guía comentando previamente: “La incursión de Gordon Ramsay en la cultura asiática es un espacio oscuro y masculino en el antiguo Maze, con una mesa de chef, un bar llamativo, una banda sonora espectacular y un ambiente divertido.

“Platos japoneses y chinos elaborados con ingredientes británicos diseñados para compartir; el bao de pierna de pato frito con bonito es un must-try.”

Lucky Cat by Gordon Ramsay (Imagen: Newsquest)

Bien, los elogios de Michelin son buenos, pero ¿qué tal un hombre que quemó su último botón de sabor en 2020 y piensa que la piña en la pizza es una revelación? Esa es la verdadera prueba, Sr. Ramsay.

Por supuesto, bromeo. A pesar de estar prácticamente en la bancarrota 24/7, siempre he disfrutado de las cosas finas de la vida. Desde vino hasta buena comida, nunca puedo decir que no a pesar de mis penurias financieras.

Así que cuando ese gato vino a llamar a mi puerta, lo recibí con los brazos abiertos.

Mi novia y yo hicimos el breve viaje a Manchester donde no sabíamos que estábamos a punto de tener una educación culinaria.

La ubicación de Lucky Cat en Manchester fue anteriormente ocupada por el Jamie’s Italian de Jamie Oliver y si no conoces la historia entre Ramsay y Oliver, es posible que no entiendas lo gracioso que es.

Era una estructura imponente y impresionante, reminiscente del edificio Chrysler de Nueva York, pero mucho más pequeño. 100 King Street, un impresionante edificio clasificado de Grado II que originalmente era el Midland Bank.

Llegamos unos 15 minutos temprano, ¿quién nos puede culpar?, pero pensamos en arriesgarnos y entrar temprano, saboreando con anticipación.

Un adelanto del Takkaki de carne (Imagen: Newsquest)

Aquí comenzó la comida de lujo. Un camarero muy amable se acercó a nosotros, tomó nuestros abrigos y encendió la vela de formalidad de esa noche. Nos llevó al bar y nos maravillamos con el espacio interior.

Parecía rendir homenaje a los bares de beber de Tokio de la década de 1930, así que, naturalmente, obedecimos. El barman nos recomendó un par de Natsu’s, yuzucello, hibisco y vodka grey goose infusionado. Todavía estoy perdido en cuanto a lo que era, pero estaba muy bueno.

Para una noche de viernes, no parecía estar muy concurrido, pero cada mesa estaba ocupada. “Extraño”, pensé inicialmente, pero luego me di cuenta de que debía haber sido diseñado hábilmente de esa manera.

Los altos techos, las grandes ventanas arqueadas y el espacio impresionante establecieron todo un tono: pura relajación y privacidad.

Fue muy impresionante desde adentro (Imagen: Newsquest)

No había posibilidad de que un hombre derramara su comida en ti mientras equilibraba la cerveza y el plato en su mesa, ni había posibilidad de que un niño te diera un cabezazo en la rodilla mientras corría de un lado a otro.

El restaurante con estrella Michelin de Manchester, Mana, parecía tener un competidor más que digno listo para disputar los elogios.

Estábamos listos.

El jefe de sala nos llevó a nuestro camarero, quien también fue cálido y acogedor, y nos dirigimos a nuestra mesa.

Sentarse en el centro de un restaurante es una gran molestia para mí, no he pedido un lado de paranoia gracias. Pero ¿esto? En una esquina y bastante tenue iluminación, totalmente tranquilo.

Luego vino mi momento culminante de la noche, conocer a Piotr, el sumiller del lugar. ¿Vino en un restaurante de estándar Michelin? “Ohhhhh vamos a echarle un vistazo, por supuesto que lo haremos”.

Bueno, algunos eran un poco caros, pero ya lo podrías haber imaginado. Consulté sobre el Barolo, pero £350 por botella me pareció un poco elevado. No importaba, Piotr vino al rescate, sugiriendo de inmediato una botella mucho más asequible que tenía matices de un Barolo.

El vino era increíble (Imagen: Newsquest) Ahora, sobre el menú, era casi imposible elegir. Gordon Ramsay dijo anteriormente de su restaurante: “He recorrido y trabajado en gran parte de Asia a lo largo de los años, y la cultura, los sabores y la cocina increíblemente me inspiran.

“Lucky Cat es más que un restaurante; es un encuentro extraordinario. ¡Estamos listos para deslumbrar la vibrante escena culinaria de Manchester con un espectáculo gastronómico que te dejará deseando más!”

Fue un espectáculo gastronómico.

Nuestra camarera sugirió que fuéramos por 6 platos, “consiéntanse”, recuerdo, así que lo hicimos.

Cualquier cosa que hubiéramos elegido seguramente habría sido un ‘regalo’, pero después de pensarlo profundamente, finalmente terminamos con nuestros 6. La selección de sashimi, el Takkaki de carne, las chuletas de cordero especiadas, las vieiras buceadas a mano, algunas tiras de costilla de buey en mantequilla de miso y ajo y finalmente un trío de postres de chocolate.

Si este restaurante solo vendiera sushi, estoy seguro de que seguiría siendo uno de los mejores restaurantes de Manchester. Eso para empezar nos dejó boquiabiertos, pero había más por venir.

El Takkaki de carne estaba perfectamente porcionado y duró un mero minuto en el plato, cocinado maravillosamente y se derretía en la boca.

Un trío increíble (Imagen: Newsquest) Luego llegaron el cordero, la costilla y las vieiras, mi idea de un trío muy agradable.

Creo que mi favorito fueron las vieiras, no, el cordero, en realidad no, la costilla, de hecho, es imposible elegir. Me alegra cómo está distribuido este edificio, ya que esta comida sacó algunos ruidos cuestionables de mí.

Por último llegaron los postres. Para este punto, estaba lleno hasta arriba (creo que me había apropiado de parte de la costilla), elegir 6 platos podría haber sido un error codicioso pero cuando en Roma ¿no? Así que dejé que mi novia terminara eso, “increíble”, dijo.

En resumen, la comida, el vino y el restaurante en su conjunto fue algo que nunca antes había experimentado. Si esta es la cercanía que tengo a la comida con estrella Michelin, entonces que así sea, moriré feliz.

Manchester se está convirtiendo rápidamente en ‘la Londres del Norte’, si es que aún no lo es. Y aunque a algunos no les guste eso, lamentablemente no se puede luchar contra el cambio.

Este restaurante podría ser, posiblemente, el rostro de ese cambio.

No me malinterpretes, es una experiencia costosa, pero cumple con las expectativas con algo de espacio para el postre. Nos fuimos sintiéndonos dos gatos muy gordos y afortunados.