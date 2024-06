Reseña del Narwal Freo X Ultra: características, especificaciones, precio.

Revisión de Narwal Freo X Ultra

El Narwal Freo X Ultra es un robot aspirador y fregasuelos con mucha tecnología empaquetada en una unidad que no arruina la estética de tu hogar.

Hay muchos productos de robots aspiradores y fregasuelos en el mercado, por lo que puede ser difícil destacar. Es una condición previa para los modelos de alta gama tener estaciones base multifacéticas y modos de limpieza con inteligencia artificial.

El Narwal Freo X Ultra ha sido un robot de limpieza potente y competente en mis pruebas. Si bien ninguno de estos robots es perfecto, el Narwal marca muchas casillas.

Se dice mucho sobre los modos de limpieza “silenciosos como en una biblioteca”, pero el Narwal Freo X Ultra es el que más se acerca a hacer realidad esa afirmación de las unidades que he probado. Sin embargo, sigo encontrando absurdo que estas empresas intenten hacer reclamos tan extremos; nadie en la tierra debería creer que una aspiradora puede ser tan silenciosa como un arroyo murmurante.

Revisión de Narwal Freo X Ultra: especificaciones y características

El Narwal Freo X Ultra es un robot aspirador y fregasuelos de tamaño mediano con una estación base. La estación base es una torre elegante y baja con esquinas redondeadas que se integra bien con la decoración.

El robot en sí mide 13.8 pulgadas de ancho, 13.8 pulgadas de largo y 4.2 pulgadas de alto. Pesa 9.37 libras.

Hay dos botones en la parte superior del robot Narwal Freo X Ultra: inicio y encendido. Presionar el botón de encendido inicia/detiene la tarea actual. El botón de inicio lo devuelve a la estación base.

El robot contiene un depósito de polvo para la aspiradora que debe limpiarse aproximadamente cada siete semanas, según el uso. Los paños de fregado se pueden quitar para lavarlos o reemplazarlos, pero la estación base hace un excelente trabajo manteniéndolos limpios.

El Narwal Freo X Ultra puede presionar los paños de fregado con una fuerza de 12NM mientras gira a 180RPM. La fuerza y la velocidad se ajustan según el material que se esté limpiando, como azulejos o madera.

Hay un cepillo antienredos que es fácil de quitar y limpiar. El cabello y los hilos pueden quedar atrapados en él, pero es fácil deslizarlo hacia afuera en lugar de los cepillos con cerdas.

La aspiradora tiene una potente succión de 8,200 Pa. Funciona con los dos brazos de barrido para asegurar que cualquier pelo o suciedad cercana se aspire con facilidad. Hay diferentes niveles de succión disponibles en la aplicación.

Al igual que otros robots de su tipo, el Narwal Freo X Ultra está equipado con sensores para detección de objetos, navegación y mapeo de habitaciones. Hay un sensor frontal, un sensor de borde y un radar en la parte superior para un escaneo de 360 grados.

Aún choca con bordes elevados en muebles como otros robots, pero es mejor evitando objetos de lo que he visto anteriormente. La cúpula del radar es necesaria, pero evita que quepa bajo algunos objetos.

No demasiado ruidoso

Todas las aspiradoras van a ser ruidosas mientras limpian y mientras están en la estación base. Hay técnicas y tecnologías que pueden ayudar con esto, pero esperar una limpieza silenciosa como en una biblioteca es irrazonable.

El Narwal Freo X Ultra está entre los dispositivos más silenciosos que he probado. Registré algunas muestras de nivel de audio durante las pruebas en mi hogar usando la aplicación de ruido del Apple Watch.

En mi sala de estar, mostré una línea base de 35 dB. Al poner en marcha el Narwal en una tarea de aspirado y fregado intenso, promedió alrededor de 65 dB con mi muñeca a la altura de pie del robot.

Puse el modo de aspiradora en “silencio” para probar esta afirmación de “silencio como en una biblioteca”. Si bien podría ser enmascarado con una máquina de ruido blanco a un volumen respetable, estaba lejos de ser “silencioso”.

Registre alrededor de 59 dB en promedio en el ajuste de silencio, que es aproximadamente el nivel de una conversación o lavavajillas. Es un valor esperado, considerando que estoy hablando de una aspiradora.

Incluso con el robot simplemente rodando, vi un nivel de ruido mucho mayor que los 40 dB del nivel de ruido de la biblioteca, así que tal vez mi hogar es simplemente ruidoso. Para ser justos, tengo pisos de madera y paredes revestidas de madera.

Puse la aspiradora en una succión muy fuerte, y sorprendentemente no era demasiado ruidosa. Alcanzó alrededor de 70 dB, que está muy por debajo de los 80 dB aproximadamente que he visto en las opciones competidoras.

Para comparar, el Apple Watch ve mi par de altavoces HomePod en la oficina a 70 dB mientras estoy sentado en mi escritorio. Eso es con el volumen ajustado al 35%.

El sonido no se trata solo del volumen, sino también de la frecuencia. Me quejé de la gran sonoridad del robot Dreame que revisé anteriormente, pero funcionaba entre 60 dB y 80 dB, que es similar al Narwal en el extremo más bajo, al menos. Es solo que la frecuencia es mucho más agradable y fácil de ignorar para el Narwal.

Por supuesto, eso es subjetivo y depende de tu espacio.

Estación base de Narwal

La estación base mide 16.3 pulgadas de ancho, 14.6 pulgadas de largo y 17.1 pulgadas de alto. Está totalmente autónoma con un garaje para almacenamiento y una bahía de carga.

La tapa de la estación base tiene un pequeño dial de control táctil. Se puede configurar un bloqueo para niños/mascotas para evitar activaciones inadvertidas.

Dado que el depósito de polvo es interno en el robot, la estación base es más pequeña que algunos competidores. El compartimento interno tiene dos tanques de agua para agua limpia y sucia, además de un lugar para insertar el recipiente de solución de limpieza.

La estación base tiene sus propios niveles de ruido para preocuparse al preparar el robot y al limpiar los paños después. Hay ajustes para cuánto aire se sopla a través del sistema para secado y desinfección, lo que controla los niveles de ruido en cierto modo.

El nivel de ruido de preparación de limpieza alcanza alrededor de 65 dB en promedio. La compresión de aire del contenedor de polvo alcanzó alrededor de 73 dB, y ese es el momento más ruidoso que será la unidad en un momento dado.

Usando el robot aspirador y fregasuelos Narwal Freo X Ultra

Los tanques de agua son suficientes para que el robot limpie toda mi planta superior si es una tarea única. Sin embargo, cuando se activa el AI Freo Mind con DirtSense, el robot puede limpiar un espacio varias veces, lo que requiere más agua.

A mitad de un trabajo de limpieza profunda de mi sala de estar, comedor y cocina, el Narwal Freo X Ultra necesitaba volver a llenar el tanque de agua. No es necesariamente algo malo si estás en casa para cambiar el agua; simplemente es un poco de trabajo adicional.

No obstante, el intercambio vale la pena, ya que deja los espacios con un aspecto extra limpio y brillante después de una limpieza profunda. Si ejecutas el robot regularmente y tus suelos no se ensucian demasiado entre pasadas, no será necesario realizar limpiezas profundas repetidas.

Si desea garantizar un mínimo de recargas de tanque de agua, puede desactivar las funciones de IA para tareas de limpieza específicas. O siempre está la opción de actualizar su tanque con un sistema de intercambio de agua.

Dependiendo del tamaño de tu hogar, la limpieza puede requerir múltiples recargas de agua y una recarga. Por ejemplo, una limpieza profunda de mi espacio vital principal, alrededor de 700 pies cuadrados, llevó 3 horas con una recarga de agua y la batería se agotó al final.

Nuevamente, esto puede ser una bendición y una maldición. Desactiva los modos de limpieza especiales y limpiará mucho más rápido y con menos materiales. El robot Dreame que revisé limpió mis espacios principales en unos 45 minutos, lo que ahora parece un poco rápido en comparación.

El resultado es notable. Los suelos están limpios hasta el extremo de la pared y los bordes alrededor de los muebles.

No he tenido problemas con el robot atascándose o enredándose con cables, pero hay un problema para superar algunos obstáculos. Tengo un pasacables en mi oficina que es una pequeña elevación, pero resulta ser un desafío para el robot. Es posible que deba conseguir una rampa para el robot.

Curiosidades de mapeo

Tuve un problema importante para configurar el Narwal Freo X Ultra, y es con la función de mapeo. Vivo en una casa donde los espacios vitales principales rodean un hueco central de escaleras, creando un gran círculo abierto con puertas que conducen a habitaciones en un lado.

El Narwal identificaba bien el dormitorio, la oficina y el baño como habitaciones separadas. Sin embargo, etiquetaba la sala de estar, el comedor, la cocina y el pasillo como un espacio grande en forma de rosquilla.

La aplicación no me permitía separar las habitaciones debido a una extraña limitación de edición. Así que contacté a Narwal, y me dieron una solución extraña: simplemente bloquear una sección con una pared artificial.

Coloqué algunos objetos para bloquear el camino del robot, creando así una nueva “pared” entre la cocina y el pasillo. Funcionó, y ahora tenía habitaciones separadas para cada espacio.

Aunque molesto, no es un factor decisivo. Narwal necesita actualizar la lógica del dispositivo para tener en cuenta hogares como el mío. O, como mínimo, hacer que el editor de mapas funcione para que pueda crear habitaciones más fácilmente.

Aplicación de Narwal

La aplicación de Narwal tiene todo lo que necesitas para operar el robot aspirador y fregasuelos. El gran botón de reproducción simplemente lo lanza a limpiar cada habitación con la configuración predeterminada, que es configurable.

Los usuarios pueden ver fácilmente el estado actual de las diferentes partes del robot, como si es hora de cambiar la solución de limpieza o los paños de fregado. Cada accesorio de la lista tiene instrucciones para un cuidado adecuado y una frecuencia de limpieza.

Los usuarios pueden configurar tareas que ocurren una vez o se repiten en un horario. También está la opción de agregar acciones a Accesos directos proporcionando un comando de voz donado a la aplicación.

Limpieza inteligente, eficiente y elegante

Narwal tiene un buen robot en el Freo X Ultra. La estación base se ve genial y ocupa un espacio mínimo mientras esconde el robot en un pequeño rincón.

Si nunca has tenido un robot antes, el Narwal de última generación es increíble, aunque costoso. Obtendrás lo que pagas con esta excelente máquina, pero quizás invertir en una unidad de costo inferior sería inteligente para determinar si un robot aspirador y fregasuelos es para ti.

Me gusta que el contenedor de polvo esté en el robot y dure siete semanas antes de necesitar ser vaciado y limpiado. El robot tampoco causa problemas con olores alrededor de la estación por agua en el muelle o el contenedor de agua sucia.

El Narwal Freo X Ultra limpiará tu hogar sin necesidad de mucha supervisión. Si bien tiene funciones de evasión de objetos y otras características, todavía me gusta despejar el desorden del suelo y poner sillas en la mesa para maximizar el acceso y la eficiencia.

Narwal Freo X Ultra – Pros

Excelente limpieza profunda de borde a borde

Controles y opciones simples

Bajo mantenimiento

Supervisión mínima, pero…

Narwal Freo X Ultra – Contras

… el modo de limpieza de IA puede requerir múltiples recargas de agua

Los niveles de ruido son manejables, pero no silencioso como una biblioteca como afirma el sitio web

No puede manejar el más mínimo de los golpes

Curiosidades de mapeo con casas de diseño circular

Calificación: 4.5 de 5

El Narwal Freo X Ultra es un gran robot con algunos problemas que deben resolverse. No puede decidir qué hacer con una casa de diseño circular, y la aplicación no ayuda a solucionarlo tampoco.

Si bien es bueno evitando problemas que lo dejarán atascado, sus ruedas y motor no pueden superar pequeñas elevaciones como el pasacables en mi oficina. Esto necesita trabajo.

Dónde comprar el robot aspirador y fregasuelos Narwal Freo X Ultra

Alternativamente, puedes pedir el robot aspirador y fregasuelos directamente a Narwal, con un descuento automático que reduce el precio del Freo X Ultra a $1,183.98 en los EE. UU. en el momento de esta revisión.