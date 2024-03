Reseña del MacBook Air M3: Rendimiento, precio, especificaciones

Apple MacBook Air M3 – reseña

La última actualización de Apple para el MacBook Air trae el M3 a la línea orientada al consumidor. Seguro, es una mejora de especificaciones, pero debería ser tremendamente atractiva para los usuarios de Mac con Intel.

Con el cambio de chips basados en Intel a Apple Silicon a finales de 2020, hubo una revisión interna masiva para el MacBook Air, manteniendo externamente el clásico diseño en forma de cuña. Dos años más tarde, la introducción del M2 fue el catalizador del cambio, con Apple cambiando el diseño del MacBook Air por primera vez en años.

Modernizado y más acorde con la estética del MacBook Pro, ese rediseño fue un gran cambio para el MacBook Air. En lugar de esa cuña, el MacBook Air tenía un diseño similar al MacBook de 2015, cuadrado y plano, por primera vez.

No hay evolución de diseño en esta ocasión, y no esperamos que el chasis del MacBook Air cambie durante aproximadamente cinco años más o menos. Eso está bien, por supuesto, no todos los años necesitan contener un cambio de paradigma masivo en arquitectura, diseño o forma de hacer las cosas.

El MacBook Air M3 es una mejora de especificaciones y una actualización leve para el hardware de Apple, con algunos cambios centrales de chips y especificaciones. Es una actualización que ocurre prácticamente en todas las principales líneas de dispositivos de Apple en algún momento, y ahora ha llegado al MacBook Air de 13 pulgadas y 15 pulgadas.

Por todo esto, será una actualización aburrida y poco inspiradora para algunos, pero eso es de esperar. Para aquellos que aún tienen modelos de Mac con Intel, podría ser justo lo que están buscando.

Reseña del MacBook Air M3 – Especificaciones

Especificaciones MacBook Air M3 (2024)Precio de lanzamiento desde$1,099 (13 pulgadas),

$1,299 (15 pulgadas)

Mejores precios de MacBook Air M3 de 13 pulgadas

Mejores precios de MacBook Air M3 de 15 pulgadasDimensiones (pulgadas)11.97 x 8.46 x 0.44 (13 pulgadas),

13.40 x 9.35 x 0.45 (15 pulgadas)Peso (libras)2.7 (13 pulgadas),

3.3 (15 pulgadas)PantallaRetina líquida de 13.6 pulgadas,

Retina líquida de 15.3 pulgadas

Gama de colores amplia (P3),

True ToneResolución2,560 x 1,664 (13 pulgadas),

2,880 x 1,864 (15 pulgadas)Brillo500 nitsProcesadorApple M3 de 8 núcleosGráficosGPU de 8 núcleos (solo 13 pulgadas)

GPU de 10 núcleosMemoria8 GB,

16 GB,

24 GBAlmacenamiento256 GB,

512 GB,

1 TB,

2 TBPila52.6Wh de polímero de litio (13 pulgadas),

66.5Wh de polímero de litio (15 pulgadas)Conectividad802.11ax Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3Touch IDSíCámaraCámara FaceTime HD 1080pSonidoSistema de sonido de cuatro altavoces (13 pulgadas),

Sistema de sonido de seis altavoces (15 pulgadas),

Tres micrófonos con formación de haces direccional,

Modos de aislamiento de voz y micrófono de amplio espectro,

Conector para auriculares con soporte para auriculares de alta impedancia,

Compatibilidad con Dolby Atmos con audio espacialPuertosDos puertos Thunderbolt/USB 4

Toma de auriculares de 3.5mm,

MagSafe 3

Reseña del MacBook Air M3 – Diseño

Para la tercera generación del rediseño del MacBook Air, se ha conservado la misma losa plana de aluminio y el diseño estético industrial, que encaja perfectamente junto al MacBook Pro.

Esta falta de cambio también se aplica a sus dimensiones base. El MacBook Air de 13 pulgadas de 2024 mantiene la misma huella exacta de 11.97 pulgadas por 8.46 pulgadas.

Reseña del MacBook Air M3 — El MacBook Air de Apple viene en dos tamaños

El MacBook Air de 15 pulgadas es igualmente estático, con dimensiones de 13.4 pulgadas por 9.35 pulgadas. En cuanto al grosor, también es el mismo que la última vez, de 0.44 pulgadas para el modelo de 13 pulgadas, 0.45 pulgadas para el modelo de 15 pulgadas. También tienen el mismo peso, 2.7 libras y 3.3 libras respectivamente.

El uso de la misma carcasa por parte de Apple tiene sentido, y no es una decepción a pesar de lo que afirmen los entusiastas de YouTube sin aliento. El MacBook Air M2 fue un diseño fantástico en sí mismo, y Apple no sintió la necesidad de hacer cambios en él.

Reseña del MacBook Air M3 – Pantalla y Audio

Dado que la carcasa sigue siendo la misma, tiene sentido que la pantalla tampoco haya cambiado respecto al M2. La pantalla Retina líquida de 13.6 pulgadas vuelve a hacer su aparición, con su resolución de 2,560 por 1,664 y una densidad de píxeles de 224 ppp siendo más que adecuada para la mayoría de los usuarios.

El modelo de 15 pulgadas tiene una pantalla Retina líquida de 15.3 pulgadas, una resolución más grande de 2,880 por 1,864 y una densidad de píxeles de 224 ppp que coinciden con las especificaciones del lanzamiento anterior de 15 pulgadas M2.

Reseña del MacBook Air M3 — Apple mantuvo la misma pantalla del año pasado

En la parte superior está la tan criticada muesca para la cámara FaceTime HD. En el uso práctico, si bien corta el área de visualización, lo hace solo en el centro de la barra de menú y también se oculta en modo de pantalla completa.

La muesca está aquí para quedarse. La solución de Apple es lo suficientemente elegante y no fue un gran problema cuando apareció en el MacBook Pro de Apple Silicon. Y aún no es un gran problema ahora.

Esa cámara FaceTime HD es una reutilización de la actualización de 1080p del rediseño de 2022, y aún no es una variedad True Depth al estilo iPhone que podría ocupar el espacio. El uso de video computacional de Apple y el procesador de señal de imagen avanzado a bordo del M3 hacen que la imagen sea lo mejor posible.

Reseña del MacBook Air M3 — El MacBook Air de Apple tiene 500 nits de brillo

La retroiluminación sigue siendo LED en lugar de miniLED como disfruta la línea de MacBook Pro, pero logra los típicos 500 nits de brillo. También conserva el soporte para 1 mil millones de colores, Gama de colores amplia (P3) y True Tone.

En cuanto al audio, no hay cambios reales desde el gran sistema de cuatro altavoces del M2 para el modelo de 13 pulgadas. También admite sonido envolvente amplio y audio espacial para contenido Dolby Atmos.

El MacBook Air de 15 pulgadas también utiliza el mismo sistema de seis altavoces que la versión anterior, completo con woofers de cancelación de fuerza, soporte de audio espacial y sonido estéreo amplio.

El conjunto de tres micrófonos con formación de haces direccional también regresa, pero con un ligero ajuste. Los modos de aislamiento de voz y espectro amplio que Apple incluyó en la línea iPhone 15 Pro se han importado aquí, para ayudar a mejorar las videollamadas.

En el lado derecho está un conector para auriculares de 3.5 mm, que conserva su soporte para auriculares de alta impedancia.

Reseña del MacBook Air M3 – Puertos, energía y periferia

No hay nada nuevo en términos de conectividad con cable. En el lado izquierdo del MacBook Air hay un par de puertos Thunderbolt/USB 4 para conectar periféricos, bases y unidades. Dos puertos aún se sienten un poco escasos, pero para el mercado objetivo, probablemente estén bien.

Reseña del MacBook Air M3: Hay dos puertos Thunderbolt y un puerto MagSafe 3 en el lado izquierdo del MacBook Air

Puede recargar el MacBook Air utilizando uno de esos puertos, pero probablemente sea mejor hacerlo con la conexión MagSafe 3 justo al lado. Esto libera los puertos de estar ocupados con la tarea de cargar, lo cual es útil.

Para conectividad inalámbrica, se espera el uso de Bluetooth 5.3. Apple mejoró la red a Wi-Fi 6E en lugar de Wi-Fi 6. Esta es una buena preparación para el futuro, a medida que el estándar se vuelve más común.

La batería no ha cambiado y sigue siendo una versión de polímero de litio de 52.6 vatios-hora para el modelo de 13 pulgadas, 66.5Wh para el de 15 pulgadas. Apple dice que esto dura hasta 15 horas de acceso web inalámbrico y hasta 18 horas de reproducción de películas en la app de TV de Apple.

Reseña del MacBook Air M3 — Hay un conector para auriculares en el lado derecho del MacBook Air

Como ocurrió el año pasado, nuestras pruebas confirmaron esto. Obviamente, cuanto más fuerte presiones el procesador y más brillante mantengas tu monitor, más corta será la duración.

El cargador que obtienes con el MacBook Air depende del chip que elijas para él. Si optas por el M3 de 13 pulgadas con GPU de 8 núcleos, obtienes el Adaptador de Corriente USB-C de 30W, mientras que la GPU de 10 núcleos y las actualizaciones de 512GB de almacenamiento te llevan al Adaptador de Corriente Compacto de Doble Puerto USB-C de 35W. Por defecto, todos los modelos de 15 pulgadas incluyen el adaptador dual.

Reseña del MacBook Air M3 — El MacBook Air admite Touch ID

El Teclado Mágico de Apple conserva todas las funciones que tenía la última vez, como la fila de funciones de altura completa y las teclas de flecha en forma de T invertida. La retroiluminación y el sensor de luz ambiental son estándar para las computadoras portátiles de Apple, con Touch ID volviendo una vez más para la autenticación.

Reseña del MacBook Air M3 – M3 y rendimiento

La verdadera carne de la actualización en esta ocasión está en el lado de procesamiento. En el nuevo MacBook Air, hay dos variedades de chip M3 disponibles, ambas con una CPU de 8 núcleos. Está la habitual división de cuatro núcleos de rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia en juego, excepto que Apple dice que hay más rendimiento.

El ancho de banda de memoria se mantiene en 100 GB/s, junto con un Motor Neural de 16 núcleos y el Motor de Medios. El Motor de Medios se actualiza esta vez para incluir un motor de decodificación AV1 dedicado junto con los otros motores de codificación y decodificación.

Las opciones de memoria unificada son las mismas que la última vez, con una asignación inicial de 8GB y opciones de 16GB o 24GB disponibles.

Los clientes también tienen la opción de una GPU de 8 núcleos o 10 núcleos diseñada por Apple, aunque esa elección es solo para el modelo de 13 pulgadas, ya que el de 15 pulgadas tiene la GPU de 10 núcleos por defecto. Junto con las expectativas de un rendimiento mejorado, la GPU también obtiene trazado de rayos acelerado por hardware, una adición que puede beneficiar a juegos y aplicaciones gráficas.

Los cambios gráficos también incluyen uno para los usuarios de múltiples monitores, ya que es posible utilizar dos pantallas externas con el MacBook Air M3 cuando la unidad está en modo clamshell. Anteriormente, el límite de dos pantallas siempre incluía la pantalla incorporada como una de ellas, por lo que este cambio ayudará para algunas configuraciones de escritorio.

Dado que no se puede acceder al teclado, el trackpad ni el sensor Touch ID cuando la Mac está en modo clamshell, obviamente necesitas accesorios externos.

Reseña del MacBook Air M3 – Pruebas de un solo núcleo y multi-núcleo de Geekbench

En cuanto al rendimiento, el M3 en el MacBook Air sigue mejorando con respecto al M2, con un resultado de un solo núcleo de Geekbench de 3,256 siendo mejor que el M2 y considerablemente más alto que el MacBook Air con M1.

En el lado multi-núcleo, el resultado de 12,102 para el M3 es un 35% mejor que el M2 y un 68% mejor que el M1. Este es un progreso considerable para Apple Silicon en solo unos pocos años.

Reseña del MacBook Air M3 – Pruebas Metal de Geekbench

Es una historia similar en el lado gráfico, ya que seguimos viendo una mejora continua en los resultados Metal de Geekbench. El salto del resultado de 33,277 del M1 a 45,836 en el M2 se debe en gran parte a un cambio de 8 núcleos de GPU a 10 núcleos probados.

El M3 que se está probando nuevamente tiene 10 núcleos de GPU y desplaza la puntuación aún más alto a 47,985. Esto apenas toca un aumento del 5% sobre el M2 en nuestro resultado de prueba, pero es aproximadamente un 45% mejor que el chip de gama alta M1.

Sospechamos que el aumento de hasta un 60% que afirma Apple se alcanzaría cuando el M3 se enfrenta al M1 de menor núcleo.

Reseña del MacBook Air M3 – Pruebas de un solo núcleo y multi-núcleo de Cinebench 23

Al lanzar Cinebench al M3, nuevamente vemos una mejora decente. Los 1,896 para la prueba de un solo núcleo son aproximadamente un 20% mejores que el M2, mientras que la prueba multi-núcleo de 9,609 es un 15% mejor.

Reseña del MacBook Air M3 – Pruebas de Speedometer 3.0

Speedometer 3.0 se lanzó el lunes 11 de marzo, con un cambio de escala que hizo que las pruebas anteriores fueran incompatibles con la nueva versión. AppleInsider volvió a ejecutar la prueba de navegador en el MacBook Air M3 y M2 para obtener resultados bajo la nueva versión.

El nuevo sistema de puntuación sitúa al M3 en 37 ejecuciones por minuto, frente a las 25.1 del MacBook Air M2. Eso es un cambio del 47% en el rendimiento.

Reseña del MacBook Air M3 – Pruebas de Affinity Photo

Al pasar la prueba de Affinity Photo, los puntajes de 974 para las pruebas combinadas de CPU multi y 14,049 para las pruebas combinadas de GPU de un solo son cambios positivos del 27% y