Reseña del GameSir X4 Aileron: Juegos de Xbox para propietarios de iPhone.

Puede que te parezca extraño que en iMore estemos haciendo una reseña del X4 Aileron. Después de todo, está comercializado como hecho para Android y Xbox. Sin embargo, cuando preguntamos a GameSir al respecto, nos dijeron que también funciona perfectamente con iOS.

Para poner a prueba esta afirmación, decidimos probarlo para ver si vale la pena y tener un lugar codiciado entre nuestros mejores controladores de juegos para iPhone.

GameSir X4 Aileron: Precio y disponibilidad

El GameSir X4 Aileron cuesta $99.99/£99.99 y está disponible en la página web de GameSir y en minoristas de terceros. Ahora hay muchos pads de control telescópicos en venta para iPhone similares al X4 Aileron, y la oferta de GameSir aquí se sitúa en un punto de precio en el promedio de lo que vemos en el mercado.

Las mejores ofertas actuales del GameSir X4 Aileron

GameSir X4 Aileron: Lo que me gusta

Aunque está promocionado para Android, el GameSir X4 Aileron usa Bluetooth para sus conexiones, por lo que funcionará con tu iPhone. Como no necesitas enchufarlo, tampoco importa si tu iPhone tiene un puerto Lightning o USB-C. Para conectarte, presiona y mantén pulsados los botones Xbox y B hasta que la luz de conexión parpadee en azul, luego conéctate al controlador desde el menú de Bluetooth de iOS.

El X4 Aileron viene en un lado izquierdo y un lado derecho que pueden unirse magnéticamente en una forma muy compacta para almacenamiento, y su armazón ligero significa que no ocupará espacio ni te pesará. Cada lado se engancha en un extremo de tu iPhone, lo que deja la parte trasera de tu dispositivo libre para enfriadores de teléfonos y cargadores MagSafe. El controlador también viene con un estuche protector resistente, manteniéndolo seguro si decides guardarlo en una bolsa y llevártelo de viaje.

La disposición está diseñada para imitar a la de un controlador de Xbox estándar, con botones A-B-X-Y y la disposición no simétrica de los sticks de pulgar que los fanáticos de la consola de Microsoft estarán acostumbrados. Los sticks de pulgar vienen con tecnología Hall Effect que debería evitar que se desgasten y generen “drift” con el tiempo.

Imagen 1 de 2

(Crédito de imagen: Future)(Crédito de imagen: Future)

En la parte trasera hay dos botones adicionales que se pueden asignar a controles extras, mientras que en el borde inferior hay un puerto USB-C. En la parte delantera hay un botón M que te permite ajustar los efectos de iluminación y brillo, ajustar la resistencia de los gatillos, remapear botones y más.

Cuando levantas las abrazaderas verdes que sostienen tu iPhone en su lugar, el controlador se enciende automáticamente, lo que hace que la configuración sea mucho más sencilla. Cuando está encendido, emite una iluminación RGB sutil y agradable debajo de cada stick de pulgar que se va alternando entre varios colores.

En el estuche se incluyen cuatro sticks de pulgar adicionales de diferentes tamaños, además de una cubierta adicional para el D-pad (de nuevo, en una forma diferente si quieres probar algo nuevo). GameSir también incluye un mes de membresía gratuita de Xbox Game Pass Ultimate.

Los lados del X4 Aileron están recubiertos con una superficie de goma y con hoyuelos que los hacen muy adherentes. La disposición de los botones será familiar para cualquiera que haya usado un controlador de Xbox, y todos los botones emiten un sonido satisfactorio al ser presionados.

GameSir X4 Aileron: Lo que no me gusta

Lo primero que notarás al colocar tu iPhone en el X4 Aileron es que este lo sujeta bastante suelto. Los dos mitades no están conectadas: no hay una “columna vertebral” que las una, y la ranura en la que encaja tu teléfono es bastante alta, lo que significa que hay mucho bamboleo cuando tienes el controlador en la mano. Mejora un poco si tienes tu iPhone en un estuche, pero no es el agarre más estable.

Colocar tu iPhone en su lugar también puede ser un poco engorroso, ya que debes levantar la abrazadera verde y sostener el controlador con una mano mientras la otra empuja tu iPhone en su lugar, o debes usar tu teléfono mismo para levantar la abrazadera hacia arriba. Eso nos hizo preocuparnos un poco por los rayones.

Imagen 1 de 4

(Crédito de imagen: Future)(Crédito de imagen: Future)(Crédito de imagen: Future)(Crédito de imagen: Future)

Cada mitad del controlador es bastante estrecha, por lo que los sticks de pulgar y los botones están ubicados uno encima del otro. Esto significa que debes inclinar un poco tu pulgar hacia adentro para alcanzar el stick de pulgar derecho y el D-pad izquierdo, lo que dificultó un poco operarlos con precisión en comparación con un controlador de estilo Xbox tradicional.

Algunos de los botones se sienten un poco apretados en las dos mitades del controlador, en particular los botones A-B-X-Y. Además, las paletas traseras en la parte de atrás también son un poco difíciles de distinguir del borde elevado del controlador solo al tacto.

GameSir X4 Aileron: Competencia

Cuando se trata de esta disposición de controlador, el Backbone One es una opción popular. Sus dos mitades están unidas y utiliza un conector USB-C o Lightning en lugar de Bluetooth. Cuesta $99,99/£99,99. GameSir también ofrece controladores divididos con una parte trasera sólida, como el GameSir G8 Galileo, que cuesta $79,99/£79,99.

(Crédito de imagen: Future)GameSir X4 Aileron: ¿Deberías comprarlo?

Deberías comprar esto si…

Quieres un controlador que se pliegue en una forma compactaPrefieres la disposición del controlador de XboxQuieres la tranquilidad que ofrecen los sticks de pulgar Hall Effect

No deberías comprar esto si…

Encuentras incómoda la posición de los sticks de pulgar y el D-pad del X4 AileronEstás acostumbrado a las disposiciones de controladores de PlayStationQuieres un ajuste más sencillo para tu teléfonoGameSir X4 Aileron: Veredicto

El GameSir X4 Aileron tiene trucos interesantes para los jugadores de iOS (a pesar de su marca Android), pero su disposición dividida es un poco inestable y apretada. Los fanáticos de Xbox apreciarán su intento de imitar de cerca los gamepads de Microsoft, pero los controladores telescópicos rivales se sienten más sólidos que el ajuste magnético en el que se basa el X4 Aileron. Sin embargo, si en tu hogar se hacen uso tanto de dispositivos Android como iOS, su conectividad ofrece flexibilidad que podría hacerlo una buena elección para ti.

En resumen: Un controlador sólido y compacto para los fans de Xbox. Solo ten en cuenta su disposición algo restringida.

