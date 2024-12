Reseña del Estuche de Cuero para MacBook de Harber London: Elegante cubierta para laptop

La funda de cuero para MacBook de Harber London impresiona por su diseño simple, mano de obra de alta calidad y hermosos materiales. Sin embargo, el aspecto protector es superficial en el mejor de los casos y evita que tu MacBook se raye con otros objetos en tu bolso. La funda es más adecuada como un accesorio muy elegante en oficinas bien amuebladas.

Harber London es una empresa familiar relativamente joven de Londres (como su nombre lo indica) y se especializa en accesorios de alta calidad hechos con materiales de igual calidad: cuero de grano completo, fieltro de lana y, más recientemente, un textil plástico hecho a partir de botellas de plástico recicladas.

A pesar de estar hecha de cuero de alta calidad y fieltro de lana, la funda de cuero para MacBook es bastante simple en general. La mitad trasera consiste en una delgada pieza de cuero, la parte delantera en una pieza más gruesa de fieltro, sobre la cual se cose otra pieza delgada de cuero que actúa como dos pequeños bolsillos. Y eso es todo.

La funda viene en cuatro opciones de color: gris claro (Classic) o gris oscuro de fieltro (Black Edition) combinado con cuero negro o marrón. También está disponible en diferentes tamaños para todos los posibles MacBooks desde el MacBook Air de 2010.

La funda prácticamente no tiene estructura propia, puede enrollarse fácilmente si así lo desea sin romperse. Si tienes el tamaño correcto, la funda se ajusta muy bien alrededor de la computadora portátil.

Si eliges el tamaño incorrecto (por ejemplo, la versión de 16 pulgadas para un MacBook Air), entonces la funda no solo será holgada, sino que tu MacBook podría simplemente caerse, similar a comprar pantalones dos tallas más grandes. Por otro lado, por supuesto, no debes elegir la versión del MacBook Air para tu MacBook Pro de 16 pulgadas. Simplemente no encajará.

La funda de cuero para MacBook no tiene cierre. Como un lado largo está permanentemente abierto, por supuesto, prácticamente no hay protección (contra salpicaduras) de agua.

Los dos pequeños bolsillos en la parte delantera son prácticos para guardar cables, notas y otros elementos pequeños, e incluso uno de los adaptadores de corriente más pequeños del MacBook se ajusta bastante bien. Luego se vuelve bastante estrecho. La gran unidad de suministro de energía de 96 vatios de Apple, que se incluye con el MacBook Pro más potente, apenas cabe, pero el enchufe queda colgando del bolso o presiona contra el interior del cuero, no ideal en ninguno de los casos. Las unidades de suministro de energía más pequeñas pero más gruesas estiran bastante el bolsillo y desgastan el cuero a largo plazo. Los dos bolsillos no se pueden cerrar.

¿Deberías comprar la funda de cuero para MacBook de Harber London?

La funda de cuero para MacBook de Harber London es un accesorio de alta calidad y bellamente acabado que ofrece cierta protección para tu MacBook contra arañazos y abolladuras. Puedes llevar tu MacBook con estilo de una sala de reuniones a otra. Pero si estás viajando, necesitas algo más resistente y probablemente sea mejor optar por una funda o bolso diferente.

Este artículo apareció originalmente en nuestra publicación hermana Macwelt y fue traducido y localizado del alemán.