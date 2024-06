Reseña del curso de bienes raíces 2024: AceableAgent

“

El primer paso para convertirse en agente de bienes raíces con licencia es volver a la escuela. Sin embargo, como una rápida búsqueda en internet demostrará, discernir cuáles de las cientos de escuelas de capacitación previa a la licencia son legítimas y prestigiosas puede ser un desafío.

Es por eso que Fortune buscó crear una lista de las mejores escuelas de bienes raíces, en parte para ayudar a la próxima generación de agentes a obtener la capacitación que necesitan para ayudar a los clientes a comprar, vender y alquilar propiedades. Después de una extensa investigación, AceableAgent fue coronado con la distinción de “mejor en general” para 2024.

AceableAgent, que se expandió al espacio de bienes raíces alrededor de 2018, se distingue por ser para el “estudiante moderno”. Y no están mintiendo, solo miren su sitio web y experiencia de usuario, que incluyen un sitio web limpio, una aplicación móvil popular e incluso un instructor virtual impulsado por inteligencia artificial.

“Creo que la combinación del plan de estudios único junto con todas las actividades diferentes, y el hecho de que puedes llevarlo contigo desde cualquier dispositivo en cualquier lugar y en cualquier momento, es lo que lo diferencia para mucha gente”, dice Matt Hernandez, gerente de productos senior de AceableAgent y ex agente de bienes raíces comerciales.

Si el mundo de los bienes raíces te está llamando, y estás considerando inscribirte en uno de los programas de capacitación de AceableAgent, Fortune tiene algunos de los detalles adicionales que necesitas saber.

Visión general del programa de AceableAgent

AceableAgent ofrece capacitación previa a la licencia para aquellos que buscan obtener su licencia de bienes raíces en 13 estados, incluidos ocho de los 10 estados más grandes por población. Si bien los paquetes más básicos difieren en precio estado por estado, los programas incluyen las horas mínimas de capacitación aprobadas por el estado, 1,000 preguntas de práctica de exámenes y soporte de instructores. Sus ofertas más avanzadas incluyen acceso a sus paquetes de preparación para exámenes, que consisten en tutorías privadas, seminarios web en vivo y sesiones de preguntas y respuestas, además de más preguntas de práctica.

Ofertas de AceableAgent por estado:

Capacitación previa a la licencia: Arizona, California, Florida, Georgia, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Washington

Educación continua: Georgia, Nueva York y Texas

Capacitación post-licencia: Florida, Georgia y Texas

AceableAgent

Precio

$ 149–$ 779

Estados ofrecidos

13

Formato

En línea

Tasa de aprobación

91% (nacional)

Pros y contras

Pros

Opciones de financiamiento

Garantía de aprobación

Aplicación móvil

Transparencia en la tasa de aprobación

Estados donde ofrece capacitación previa a la licencia originalmente

Sí

AZ, CA, FL, GA, MI, NY, NC, PA, SC, TN, TX, VA, WA

No

AK, AL, AR, CO, CT, DC, DE, HI, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MN, MO, MS, MT, ND, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, OR, RI, SD, UT, VA, VI, VT, WI, WV, WY

Obtén más información

Plan de estudios e instructores de AceableAgent

Todas las escuelas de bienes raíces deben moldear en gran parte su contenido y plan de estudios en torno a los estándares establecidos por cada estado, por lo que a menudo hay frustración de que las escuelas de bienes raíces no siempre enseñen todo lo que un agente necesita saber, o saber cómo hacerlo, cuando se trata del día a día.

Sin embargo, Hernández dice que el curso previo a la licencia de Aceable Agent intenta preparar a los agentes para el éxito a través de la capacitación del mundo real.

“En la medida en que podamos sin agregar más tiempo del que vale la pena para los estudiantes a los cursos, intentamos incorporar algunas de esas cosas que quizás no son requisitos de un plan de estudios prelicenciado, pero son requisitos para ser un agente exitoso, para que los estudiantes comiencen a desarrollar esas habilidades mientras todavía están en el curso previo a la licencia”, dice.

La capacitación previa a la licencia de AceableAgent proporciona una mezcla de currículo impuesto por el estado y habilidades de bienes raíces del mundo real.

Algunos ejemplos incluyen recorridos de contratos, habilidades de ventas y tácticas de negociación.

Aunque Hernández admite que los escritores instruccionales de los cursos no tienen antecedentes en bienes raíces, trabajan mano a mano con los diseñadores instruccionales de Aceable Agent, que sí tienen experiencia en la materia. Hernández mismo formó parte de este último grupo durante un tiempo.

“Tenemos un gran equipo de escritores instruccionales que elaboran nuestro contenido de una manera en la que se entrega en un tono más informal y no se siente como un libro de texto aburrido,” dice Hernández. “Hacemos mucho para que la información sea más digerible, más accesible.”

Transparencia de AceableAgent

Aceable Agent es uno de los más transparentes de todas las grandes escuelas de bienes raíces en línea. Basta con mirar sus tasas de aprobación, que publica voluntariamente en línea. Su tasa nacional general es del 91%. Si bien no todos los datos a nivel estatal están disponibles (solo Florida, Georgia, Michigan, Nueva York y Texas), Hernández dice que no tienen “nada que esconder ni de qué avergonzarse con nuestras tasas de aprobación.”

Cuando se analiza Texas, que es uno de los únicos estados que publica públicamente las tasas de aprobación de exámenes para todos los proveedores de educación inmobiliaria, AceableAgent tiene la tasa de éxito de examen de agente de ventas más alta entre los principales competidores, con una tasa del 68.7%, que es 11.5% más alta que el promedio estatal.

La empresa tiene una garantía de “Aprobar o no pagar”, lo que significa que aquellos que completen todas las horas del curso previo a la licencia, tomen el examen dentro de los 90 días posteriores a la finalización y compren el curso directamente a través de Aceable, pueden solicitar un reembolso. Además, las personas que no pasen también pueden volver a tomar o revisar los materiales antes de intentar el examen nuevamente, sin costo adicional.

Aceable también es muy directo con los precios y el soporte. Los estudiantes pueden contactar a la empresa por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, o incluso chatear con un asistente virtual las 24/7.

Experiencia y resultados de los estudiantes de AceableAgent

Imad Alyafi completó recientemente un curso previo a la licencia de AceableAgent y dice que inicialmente se sintió atraído por la escuela basándose en la presentación de los cursos, así como la garantía de un reembolso total si no aprobaba el examen final de licencia.

“El programa me dio un sólido conocimiento en bienes raíces, lo que se necesita para ser un agente exitoso, y una buena comprensión de las leyes y del entorno general de los bienes raíces. Aprendí mucho de los cursos y siento que me prepararon para tener éxito como agente,” dice a Fortune.

Alyafi agrega que le gustaría ver que AceableAgent amplíe la información estado por estado en el curso para tener una mejor comprensión de las leyes y prácticas estatales específicas. Pero en general, sugiere a cualquier persona interesada en la escuela de bienes raíces explorar sus opciones y encontrar lo que mejor se adapte a su horario.

Más allá de las habilidades, considero que la información sobre normas éticas, publicidad y leyes de equidad en la vivienda es extremadamente útil. Son cosas que alguien que no está familiarizado con los bienes raíces nunca sabría, y conllevan consecuencias bastante grandes.

Andrew Baker también completó recientemente su capacitación previa a la licencia y dice que encontró que la información detallada del curso de AceableAgent sobre temas como ética, publicidad y leyes de equidad en la vivienda fue muy útil.

“El contenido del curso fue a veces conversacional, a veces cómico, pero sin embargo, toda la información necesaria estaba allí,” dice Baker a Fortune. “La participación es crucial en la educación en línea; he tomado varios cursos en línea y, en mi opinión, hay muy pocos que pueden ser tan relacionables, manteniendo la integridad académica como lo hizo este curso.”

Agrega que, aunque el contenido era “bastante agradable,” algunas de las características están un poco exageradas y desearía que la transición para realizar el examen requerido fuera un poco menos caótica.

Baker inicialmente se sintió atraído por el programa debido a su punto de precio asequible en comparación con otros cursos en persona y en línea. Además, dice que fue muy recomendado en Reddit por agentes inmobiliarios y del mercado inmobiliario.

“Es un compromiso serio. No es un hobby. Es un trabajo o una carrera como cualquier otra. Un trabajo de ventas competitivo, en ese sentido. Si vas a hacerlo, tómalo en serio,” dice Baker.

¿Vale la pena la escuela de bienes raíces de AceableAgent?

Si vives en uno de los 13 estados en los que se ofrece capacitación previa a la licencia, y prosperarías en un entorno de aprendizaje en línea y moderno, entonces AceableAgent es una opción muy segura. La empresa enfatiza tanto el éxito de los estudiantes que ofrece políticas extensas de reembolso y repetición de exámenes, lo que casi garantiza que aquellos que realmente estén motivados para obtener su licencia puedan hacerlo. Además, los estudiantes pueden aprender prácticamente en cualquier lugar a través de su innovadora aplicación móvil.

También hay varias formas en que los estudiantes pueden recibir apoyo adicional para la preparación de exámenes, como preguntas de práctica, tutorías privadas y sesiones en vivo. Desde el punto de vista del costo, sus programas se encuentran en el extremo más asequible de la escala, e incluso hay opciones de financiamiento disponibles. En conjunto, AceableAgent está ayudando a llevar la educación en línea de bienes raíces a la era moderna.

Preguntas frecuentes sobre AceableAgent

¿Qué sucede si fallas un examen de AceableAgent?

Si fallas el examen final como parte de la capacitación previa a la licencia de AceableAgent, simplemente puedes repetirlo y/o ponerte en contacto con su equipo para obtener apoyo adicional, ya que puede variar según tu estado. Si fallas el examen de licencia estatal, AceableAgency también tiene una política que te permite solicitar un reembolso o simplemente repetirlo sin cargo adicional.

¿Cuánto tiempo lleva completar AceableAgent Texas?

Texas requiere un mínimo de 180 horas de cursos para poder presentar el examen de agente de ventas de Texas. Aceable Agent divide los cursos en línea en seis cursos de 30 horas, que se centran en temas como finanzas inmobiliarias, contratos promulgados y ley de agencia.

¿Cuál es la tasa de aprobación de AceableAgent Texas?

La tasa de aprobación de AceableAgent para el examen de agente de ventas de Texas es del 68.7%, que es aproximadamente un 11.2% más alta que la tasa general del estado. Entre principios de junio de 2022 y finales de mayo de 2024, alrededor de 9,000 personas tomaron el examen de Texas a través de AceableAgent y aproximadamente 6,200 aprobaron.

Consulta todos los rankings de programas de grado de Fortune y obtén más información sobre trayectorias profesionales específicas.

