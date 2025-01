Reseña del Compostador de Cocina Vego: especificaciones, costo, rendimiento.

Si estás cansado de la basura maloliente, el Vego Kitchen Composter es una excelente manera de desechar responsablemente los restos de comida, siempre y cuando estés dispuesto a sacrificar el espacio en la encimera.

Los desperdicios de comida son un gran problema. Aunque las cifras varían según la fuente, se estima que el estadounidense promedio tira entre 200 y 400 libras de comida al año.

Puede que no parezca un gran problema porque eso equivale a aproximadamente 0.82 libras de desperdicio al día, alrededor de 2.5 manzanas o un poco menos de un potato russet.

Pero es un poco más preocupante cuando te das cuenta de que los desperdicios de comida representan casi un cuarto de los desechos en vertederos.

Y, cuando se arroja a un vertedero, la comida no se descompone fácilmente en tierra, como podría suceder en una pila de compost en tu patio trasero. En cambio, se pudre en entornos anaeróbicos donde emite metano, un gas de efecto invernadero que es 84 veces más potente que el dióxido de carbono.

Según la EPA, cada año los estadounidenses tiran suficiente comida como para crear emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 42 plantas de energía a carbón. Eso es un gran problema.

Y, como señala la EPA, la forma más efectiva de abordar el problema es la prevención. Sin embargo, incluso con las mejores medidas preventivas en su lugar, seguirás teniendo comida que necesitas desechar.

Entonces, supongamos que no quieres tirar tu comida a la basura. Puedes probar el compostaje tradicional, siempre que tengas el espacio y el tiempo para mantener una pila de compost. Podrías probar el vermicompostaje, que requiere que obtengas y mantengas una colonia de gusanos para ayudar a descomponer los restos de comida.

O, si no te gusta la idea de ninguno de esos, podrías conseguirte un compostador de encimera.

Usando una combinación de calor y trituración, los compostadores de encimera descomponen los restos de comida y material vegetal en una sustancia parecida a la tierra en cuestión de horas, no de meses.

Aunque esto no es un compostaje real, es cercano al compostaje, y aún tiene muchos beneficios. Además, no tienes que pasar por el proceso de darle la vuelta, ocupar espacio en tu patio trasero, o los inevitables plagas que vienen con el compostaje tradicional.

Entonces, teniendo todo eso en cuenta, echemos un vistazo al Vego Kitchen Composter.

Diseño del Vego Kitchen Composter

Vego no es mi primer compostador de encimera. Algunos de ustedes pueden recordar que probé Lomi en 2022.

En esta reseña, compararé el Vego directamente con mi Lomi de 2022, un producto que uso prácticamente a diario en este momento.

Ahora, mi Lomi no vive en la encimera porque es demasiado grande. Actualmente, vive en mi comedor sobre un estante para zapatos.

Sin embargo, el Vego tiene una huella más pequeña y podría instalarse fácilmente en mi encimera. Sin embargo, el espacio en la encimera sigue siendo preciado aquí, así que no creo que sea su espacio permanente.

En última instancia, el diseño no es tan importante como la función. Pero vale la pena mencionar que prefiero mucho el diseño del Vego a muchos productos similares.

El diseño elegante de Vego es agradable y la interfaz de botón táctil en la parte superior es bastante genial. La tapa desenroscable presenta una ventana de cristal y es lo suficientemente fácil de quitar y poner según sea necesario. Parece ser un poco menos problemática que la tapa de mi Lomi, si nada más.

Y, nuevamente, si tuviera más espacio en la encimera o tomas de corriente en mi cocina, Vego sería un compostador de encimera que querría dejar a la vista. Además, es bastante fácil mantener limpio el exterior con un paño húmedo y un poco de jabón para platos.

Dentro del Vego Kitchen Composter hay un cubo de metal con un brazo agitador y una “cuchilla” fija que se utiliza para moler el material en pedazos pequeños. El cubo tiene capacidad para unos cuatro litros de restos, lo que Vego señala que es más que la capacidad de tres litros del Lomi.

Antes de pasar a discutir la configuración y el rendimiento, hay una cosa sobre la que me gustaría hablar: la ventana de vidrio.

Vego Kitchen Composter – la ventana de vidrio parece ser una buena idea en teoría, pero en la práctica es bastante repugnante

Cuando Lomi añadió por primera vez una ventana a su línea, mucho después de que obtuviera la versión original, pensé “¡Vaya, qué idea tan genial, ojalá la mía tuviera una ventana!” Permíteme decirte, querido lector, que no es una idea genial.

Existe un dicho antiguo que dice: “Quien ama la ley o las salchichas nunca debería ver cómo se hacen”. Me gustaría añadirle “o compost en la encimera”, porque fue asqueroso casi desde el principio hasta el final.

No importa lo que pongas en tu Vego, o en cualquier composter de encimera, por cierto, lo que salga de él va a ser marrón. Entonces, durante una parte significativa del ciclo de procesamiento, esa ventana te ofrece una vista de lo que solo podría describirse como biológicamente perturbador.

Es tan asqueroso que ni siquiera me molesté en tomar una foto. De nada.

Pero, afortunadamente para mí, soy lo suficientemente bajo como para no poder ver dentro del cubo a menos que use un taburete; pequeña victoria, supongo. Entonces, la ventana no añade nada que yo no pudiera vivir sin, excepto tal vez una forma fácil de ver si es hora de ponerlo en marcha.

Vego Kitchen Composter – Configuración inicial

Configurar el Vego es fácil. Solo necesitas sacarlo de la caja, sacar el cable del interior del cubo y luego llenar la caja del filtro con los pellets de carbón activado incluidos. Vego incluye suficiente carbón activado para llenarlo una vez.

Cuando sea hora de reemplazar tu carbón activado, puedes vaciar el carbón usado directamente en el cubo y compostarlo también. Y aunque puedes comprar más carbón a Vego, te sugiero que simplemente lo compres en tu tienda local de mascotas, estará cerca de la sección de acuarios.

Mi mayor queja sobre la configuración fue llenar la caja del filtro. Llenar la caja de pellets de carbón no es tan fácil.

Vego Kitchen Composter – llenar el filtro de carbón es mucho más complicado de lo que se asume

Verter los pellets de carbón de la bolsa a la caja, que tiene apenas una pulgada de ancho, no es fácil. Requiere que sostengas la caja con la mano no dominante y luego sacudas la bolsa por la abertura.

Básicamente, esto termina siendo un trabajo de dos personas, o si eres como yo, puedes simplemente derramar pequeños pellets de carbón por toda tu cocina y dejar pequeñas huellas negras por todas partes. Ha pasado más de una semana desde que lo configuré, y sigo encontrando ocasionalmente un pellet.

Sin embargo, una vez que eso haya terminado, estás listo para usarlo. Por supuesto, también puedes conectarlo con la aplicación de Vego, un proceso que requiere añadir Vego a tu red doméstica.

Esto fue, de lejos, el dispositivo doméstico inteligente más fácil que he emparejado con mi red Wi-Fi doméstica. Solo abrí la aplicación, seguí las instrucciones, y en menos de un minuto, había añadido Vego a mi red doméstica.

Vego Kitchen Composter – La aplicación de Vego

Hablando de la aplicación, tomémonos un momento para hablar de eso. ¿Es necesaria la aplicación para ejecutar Vego? Absolutamente no.

Pero aún así, podría resultarte algo útil de todos modos. O, al menos, es bastante entretenido ver cuánto pesan tus restos de cocina o cuánto tiempo cree Vego que tomará procesar tus restos.

Vego Kitchen Composter – la aplicación de VegoVego Kitchen Composter – la aplicación de VegoVego Kitchen Composter – la aplicación de Vego

Pero, sigue siendo bastante básica en comparación con otras aplicaciones. No puedes controlar Vego desde la aplicación, tendrás que hacerlo desde el dispositivo en sí. Esto no me molesta mucho, pero vale la pena mencionarlo si eso es un punto decisivo para ti.

Vego Kitchen Composter – Rendimiento

Quería poner a prueba a Vego en su primer uso, lo que significaba que necesitaba una cantidad considerable de material orgánico para llenar el cubo. Afortunadamente para mí, mi papá cultiva muchas papas y nunca falta la escasez de papas de calidad cuestionable en sus sacos de papa.

Afortunadamente, en este punto de mi vida, mis padres entienden que mi trabajo a menudo tiene requisitos algo extraños. Así que, volví a casa con un montón de papas “no lo suficientemente buenas” y planeé tener una emocionante noche de compostaje de encimera por delante.

Además de un par de libras de papas partidas, verdes o de otra manera no utilizables, terminé con muchos cáscaras de mandarina para compostar. Las mandarinas son un aperitivo recurrente e ingrediente en mi casa, así que casi siempre tengo al menos unas cuantas cáscaras para tratar.

Traté los restos para el Vego de la misma manera que los restos para el Lomi. Cualquier cosa particularmente grande se corta en trozos más pequeños, pero en su mayor parte, solo vierto cualquier material aprobado en el cubo y dejo que el compostador lo ordene.

Cuando todo estuvo dicho y hecho, tenía alrededor de 3.3 libras de fragmentos de productos variados para triturar. Esto resultó ser aproximadamente la mitad de la capacidad total del cubo interior. Seleccioné el modo express — más sobre eso en un segundo — y dejé que el Vego hiciera su trabajo.

Ahora, tres libras de restos es bastante cantidad para procesar, aunque gran parte de eso es agua que se evaporará al calentarse — más sobre eso más adelante.

Lo que más me sorprendió fue lo silencioso que es el Vego. Nunca describiría al Lomi como ruidoso, pero definitivamente sé cuándo está en funcionamiento.

Sin embargo, el Vego es sorprendentemente silencioso. De hecho, me levanté varias veces para revisarlo durante las primeras horas para ver si todavía estaba en funcionamiento.

Una vez más, el volumen del Lomi nunca ha sido un problema para mí, pero creo que el funcionamiento silencioso del Vego es una ventaja. Doblemente así si vives en un apartamento pequeño o tienes niños pequeños o mascotas reactivas.

La desventaja es que el Vego es bastante lento. Como dije, tres libras de restos son bastante cantidad para procesar, pero es más o menos lo que paso por mi Lomi. El Lomi completó el proceso en unas cinco horas, mientras que el Vego tardó casi diez.

Esto no es un gran problema, especialmente porque puedes detener el Vego a mitad del ciclo y agregar más restos si es necesario, pero es algo a considerar.

Y, eso es para el modo express también. Al igual que otros compostadores de encimera, Vego tiene múltiples modos que puedes ejecutar. Aquí hay una explicación rápida de cada modo.

Modo Vego

Según el sitio web de Vego Garden, este es un modo exclusivo de Vego diseñado para preservar los microbios y enzimas más beneficiosos. Necesitarás usar una pequeña pastilla de microbios en este modo, lo cual es bastante estándar para los compostadores de encimera.

Este es también el modo más lento, ya que Vego indica que esto llevará de nueve a 24 horas. Pero, cuando hayas terminado, te quedará un proto compost bioactivo listo para utilizarse en tu jardín o mezclado en tierra para macetas.

Modo Express

Si eres como yo, no estás utilizando un compostador de encimera para crear fertilizante tanto como estás tratando de evitar alimentos podridos en tu hogar. Ahí es donde entra en juego el modo express.

Este modo rápido utiliza un calor más alto y una agitación más frecuente para descomponer los restos rápidamente. Vego dice que esto llevará de dos a ocho horas, aunque realmente depende del contenido de agua.

Vego Kitchen Composter – material sobrante después de ejecutar el modo express

Cuando se completa, te quedarás con un material tipo serrín que puedes poner en tu papelera de desechos orgánicos, o simplemente hacer lo que hago yo: tirarlo en mi pila de compost en el patio trasero. Mi pila de compost tiende a estar casi enteramente compuesta de hojas de los tres robles que sombrean mi patio trasero, así que los restos de cocina deshidratados ayudan a descomponerlas un poco más rápido.

Modo Fertilizante

El modo fertilizante está entre los modos Express y Vego. Nuevamente, este es un modo bastante lento, que tarda de nueve a 22 horas en completarse.

Cuando se haya terminado, Vego indica que el producto final es un material rico en microbios que es ideal para comenzar nuevas pilas de compost o reactivar las antiguas.

Modo Hierba

El Modo Hierba es efectivamente igual que el Modo Fertilizante. La principal diferencia es que el Vego molió el material a un acabado más fino, que luego se puede usar como cobertura superior para tu césped.