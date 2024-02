Reseña del Cargador Inalámbrico Magnético Anker MagGo con Qi2

Qi2 es la última norma de carga inalámbrica que desarrolló el Wireless Power Consortium, que incorpora el Perfil de Potencia Magnética (MPP) basado en la tecnología MagSafe de Apple. Esto asegura una alineación precisa y velocidades de carga más rápidas de hasta 15 vatios, mejorando significativamente el estándar existente. Qi2 es compatible con versiones anteriores, lo que permite a los dispositivos Qi antiguos cargarse en cargadores Qi2 a velocidades más lentas. Qi2 fue diseñado para unificar los estándares de carga inalámbrica a nivel mundial, y se espera que todos los fabricantes lo adopten en futuros dispositivos. El Anker MagGo Magnetic Wireless Charger es ahora mi cargador Qi2/MagSafe predeterminado para mi bolso de viaje.

El lunes MagSafe: todos los lunes, Bradley Chambers analiza lo último y lo mejor en la industria de la carga inalámbrica y MagSafe para ayudarlo a aprovechar al máximo sus dispositivos Apple que admiten carga inalámbrica.

Anker MagGo Magnetic Wireless Charger

Qi2 fue anunciado en el CES en 2023, y desde entonces ha habido un goteo lento de accesorios nuevos. El CES 2024 parecía ser el punto de inflexión para los accesorios de Qi2. Con el iPhone 15 compatible con Qi2 de fábrica y el iPhone 13 y 14 con soporte en iOS 17.2, ahora es un buen momento para comenzar a actualizar sus accesorios MagSafe existentes a Qi2 o al menos considerarlo al comprar accesorios nuevos a medida que los actualiza.

El cargador MagSafe de Apple ha sido durante mucho tiempo el estándar para los cargadores MagSafe. Los imanes son fuertes y encajan perfectamente en los dispositivos Apple existentes. Desde que lo compré, ha sido un elemento constante en mi bolso de viaje para computadora portátil. Aunque sigue siendo tan bueno como lo era entonces, no es Qi2, por lo que cargará más lentamente, lo que es un gran problema para viajar.

En mi opinión, Anker es uno de los principales (si no el principal) fabricantes de accesorios para iPhone en el mundo. Nunca he comprado un accesorio de Anker con el que haya quedado insatisfecho. El Anker MagGo Magnetic Wireless Charger no es una excepción. Anker incluyó algunas características que lo convierten en mi nuevo cargador MagSafe preferido para viajar.

Longitud del cable: incluye un cable de 5 pies, que es excelente para un hotel cuando el enchufe puede no estar tan cerca de su cama o para un avión cuando necesita que llegue desde la parte inferior del asiento delante de usted hasta su mesa. de bandeja.

Soporte para carga de 15 vatios: Qi2 admite carga de 15 vatios, pero Anker recomienda un cargador de pared compatible con entrega de energía (PD) con una salida de 25 W o más. Me gusta este modelo por su fácil compatibilidad.

Sensación premium: aunque es más grueso que el cable MagSafe de Apple, tiene una sensación más premium. Sospecho que la tecnología Qi2 requiere un disco más grueso para garantizar una carga segura, pero es mucho más duradero y tiene una sensación premium.

Preocupaciones de seguridad: gracias a la certificación Qi2 y al sistema de seguridad ActiveShield de Anker. El Anker MagGo Magnetic Wireless Charger verifica la temperatura millones de veces al día, garantizando su tranquilidad.

Conclusión

En general, es un accesorio simple que hace exactamente lo que necesita. Si está actualizando sus accesorios MagSafe existentes a Qi2, el Anker MagGo Magnetic Wireless Charger debería ser su primera actualización. Me encanta cargar con MagSafe en lugar de enchufar un cable USB-C cada vez. Gracias a Qi2, la tecnología MagSafe se acerca cada vez más a las velocidades de carga de USB-C, por lo que no está sacrificando la velocidad de carga por comodidad.

Puede comprar el Anker MagGo Magnetic Wireless Charger en Amazon o Anker.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.