Reseña del Boox Go Color 7: especificaciones, rendimiento, precio.

Reseña del Boox Go Color 7

Boox tiene un nuevo lector de tinta electrónica, que combina todas nuestras características favoritas en un dispositivo portátil del tamaño de un libro de bolsillo a un precio más bajo.

Boox fabrica unos fantásticos lectores de libros electrónicos, y en este punto, AppleInsider ha probado varios de ellos. Por lo tanto, cuando nos informaron sobre su nuevo lector de siete pulgadas, sentí la necesidad de probarlo.

El Boox Go Color 7 no cambia mucho en su interior respecto a otros dispositivos Boox. Lo que ofrece, sin embargo, es la misma calidad de experiencia de lectura en un tamaño que se siente como si estuvieras leyendo tu novela de bolsillo favorita.

Reseña del Boox Go Color 7: El hardware

El Boox Go Color 7 tiene una pantalla de vidrio Kaleido 3 Carta 1200 de 7 pulgadas. Soporta hasta 4,096 colores y tiene una resolución de 1680×1264, casi en una proporción de 4:3. Cuando muestra tinta electrónica negra, son 300 píxeles por pulgada nítidos, mientras que los colores se muestran a 150ppi.

Pesa escasos 195g o un poco menos de 7 onzas. Este lector de tamaño de bolsillo tiene 6.1 pulgadas de alto, 5.4 pulgadas de ancho y un cuarto de pulgada de grosor.

La CPU es un octa-core de 2.4 GHz, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Por supuesto, al igual que todos los demás dispositivos Boox que he probado, puedes ampliarlo con una tarjeta microSD, lo cual es genial si tienes una gran biblioteca de libros electrónicos que quieres mantener en él.

Boox Go Color 7: Amplía el espacio de almacenamiento mediante una tarjeta microSD

El Go Color 7 cuenta con Wi-Fi que soporta bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, lo que te permite descargar nuevos libros, navegar por la web y sincronizar tu progreso de lectura. Además, tiene conectividad Bluetooth 5.0 para auriculares, altavoces o teclados inalámbricos.

La batería de polímero de litio de 2,300mAh es decente para un dispositivo de este tamaño, y descubrí que podía usarlo durante varios días antes de necesitar recargarlo. El Go Color 7 se recarga a través de USB-C, lo cual es extremadamente conveniente, ya que probablemente ya tienes un par de cables USB-C por tu casa. Siempre prefiero cuando no tengo que llevar un cargador propietario de una habitación a otra.

Boox Go Color 7: Capaz de cargar a través de USB-C

Una cosa que nunca entendí de estos dispositivos es que proporcionan un altavoz. Esto parece totalmente innecesario para un lector de libros electrónicos, especialmente uno que incluye Bluetooth 5.0. Creo que el altavoz suena bastante mal, pero tampoco puedo imaginar un escenario en el que necesite usar el altavoz.

También proporciona un micrófono, por si acaso lo necesitas. Nuevamente, no estoy realmente seguro a quién está dirigido esto.

Reseña del Boox Go Color 7: En el lado del software

El Go Color 7 viene con Android 12 y permite la instalación de aplicaciones de terceros a través de Google Play Store.

Dado que está diseñado principalmente para ser utilizado como un lector de libros electrónicos, está diseñado para manejar una amplia variedad de archivos de texto, libros electrónicos y documentos, incluyendo:

PDF

CAJ

DJVu

CBR

CBZ

EPUB

AZW3

MOBI

TXT

DOC

DOCX

FB2

CHM

RTF

HTML

ZIP

PRC

PPT

PPTX

EPUB3

También soporta formatos de imagen como PNG, JPG, BPM y TIFF, así como formatos de audio como WAV y MP3.

Reseña del Boox Go Color 7: El tamaño importa

He hablado mucho sobre los dispositivos Boox, y cada vez que pruebo uno, una de las primeras cosas que hago es hablar sobre el tamaño. Algunos dispositivos Boox son demasiado grandes y voluminosos para lectura casual, mientras que otros son un poco pequeños.

Mi preferencia personal fue el Boox Tab Mini C, una tableta de tinta electrónica que encajaba más o menos en el mismo factor de forma que el iPad mini, lo que la hacía perfecta para leer sobre la marcha.

Pero, como a veces sucede, el rey ha sido destronado. Ahora, creo que el Boox Go Color 7 es el tamaño ideal para un lector de tinta electrónica. Es lo suficientemente pequeño como para guardarlo en tu bolso, bolsa de mensajero o mochila, pero lo suficientemente grande como para sentir que estás leyendo un libro.

Boox Go Color 7: Una cubierta magnética ayuda a mantener la pantalla libre de arañazos

Y, como suele suceder, el tamaño es una preferencia personal. Encuentro que para mí, el Go Color 7 es probablemente el más cercano a mi tamaño ideal para un dispositivo de tinta electrónica. Por supuesto, esto se debe a que lo uso principalmente para leer.

Si buscas algo en lo que necesites tomar notas o prefieres un dispositivo más grande en general, disfruté mucho mi tiempo con el Boox Note Air3.

Si planeas conectarlo a un teclado Bluetooth y usarlo para responder todos tus correos electrónicos, probablemente sea menos ideal. Tengo una iMac, un MacBook Air y un iPad, así que tengo suficientes dispositivos para responder correos electrónicos.

Reseña del Boox Go Color 7: Rendimiento

Nuevamente, al igual que con cualquier otro dispositivo Boox que he tenido en mis manos, el Go Color 7 es sólido. El proceso de configuración es fácil, excepto por teclear tu contraseña generada por Apple al conectarte a la Google Play Store.

Por supuesto, no puedes realmente jugar juegos en él; no está diseñado para eso. Pero, las probabilidades son que si eres el tipo de persona que busca un dispositivo de tinta electrónica, probablemente no te preocupa jugar en él.

Cuando se trata de usarlo realmente, funciona igual que prácticamente cualquier otro dispositivo Boox que hemos examinado en AppleInsider. No es tan rápido como un iPad o un iPhone, pero tampoco intenta serlo. Y ciertamente no diría que es “lento”, tampoco.

Boox Go Color 7: La temperatura de la pantalla es ajustable para una lectura más fácil en condiciones de poca luz

No me encanta el sistema operativo Android, pero seamos sinceros: Apple no tiene un dispositivo de tinta electrónica. Y si eres neutral o positivo sobre Android, esto no te importará de todos modos.

Para mí, su tamaño reducido y su peso mínimo fueron sinceramente los mayores puntos de venta. Me encanta poder dejarlo en mi mesita de noche y que siempre esté ahí, animándome a leer otro capítulo del libro que sigo teniendo ganas de terminar.

También fue genial llevarlo en mi bolsa y llevarlo al parque para leer al aire libre. Una vez más, para mí, la portabilidad es el mayor punto de venta.

Cabe destacar, sin embargo, que no llevaría este dispositivo contigo a la bañera o a la playa. El fabricante no revela la clasificación IP, pero apostaría a que no es muy resistente al polvo o al agua.

Reseña del Boox Go Color 7: Los pequeños toques

Otra de las cosas que me sorprendieron del Boox Go Color 7 fueron los pequeños detalles que mejoraron la experiencia.

El Go Color 7 tiene un bisel extra ancho en un lado. Personalmente, creo que es genial.

Odio sostener dispositivos de borde a borde mientras leo en ellos. Hay algo en tratar torpemente de averiguar dónde colocar cómodamente mis manos que no me gusta.

Mi iPad Air ha existido prácticamente en modo de laptop con el Magic Keyboard desde que lo conseguí por esa misma razón.

Este pequeño labio en el lateral es perfecto, y honestamente imita los márgenes de un libro de bolsillo de una manera que llega a mi cerebro y dice, “Oye, pon tu mano aquí”.

Boox Go Color 7: La pantalla de tinta electrónica es legible bajo la luz directa del sol

Y, en el pequeño labio en el lateral, hay un botón. Este botón largo se puede programar para hacer múltiples cosas, pero mi característica favorita es usarlo para pasar las páginas de mis libros electrónicos sin necesidad de deslizar físicamente con mi mano libre.

Nuevamente, es un pequeño detalle, pero significa que puedo leer con una mano y tomar notas con la otra. También me evita manchar la pantalla, aunque admito que eso no es lo más importante en una pantalla de tinta electrónica.

Para quién es el Boox Go Color 7

Si eres un ávido lector, esta es la recomendación más fácil que puedo hacer. Divide la diferencia entre el Boox Tab Mini C del tamaño del iPad mini y el Boox Palma del tamaño de un teléfono inteligente.

Sigo amando el Palma y el Tab Mini C, pero como alguien que lee alrededor de 20 libros al año, el Go Color 7 me brinda la sensación de leer una novela de bolsillo en un dispositivo de un cuarto de pulgada de grosor.

Si estás buscando un dispositivo que divida la diferencia entre un lector de tinta electrónica y una tableta, probablemente te inclinaríamos hacia el Boox Note Air 3 o el Boox Tab Mini C. Ambos son geniales, y todo depende de qué tamaño prefieras.

Si estás buscando algo que se alinee más con una tableta tradicional, probablemente querrás probar el iPad, pero ya lo sabías.

Pros del Boox Go Color 7

Lo suficientemente grande como para leer, lo suficientemente pequeño para llevar a cualquier parte Compatible con aplicaciones Android

Pantalla de tinta electrónica agradable

Larga duración de la batería

Asequible para un lector de tinta electrónica Android

Contras del Boox Go Color 7

Los altavoces y el micrófono son de baja calidad

No es tan rápido como un iPad

Valoración: 4.5 de 5

Donde comprar el Boox Go Color 7

El Boox Go Color 7 está disponible directamente en la tienda Boox por $249.99, lo que lo convierte en el lector más económico que ofrece Boox actualmente. También está disponible en Amazon por $249.99.