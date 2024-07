Reseña del Beats Pill: un altavoz realmente bueno que está a una actualización de firmware de ser excelente.

Hace un poco más de diez años, los altavoces Bluetooth portátiles estaban en su momento de auge, y el Beats Pill original (circa 2012, antes de que Apple adquiriera Beats) fue parte importante de su aumento en popularidad. En los años siguientes, vimos pocas actualizaciones en la línea a excepción del simplificado Beats Pill+, que fue descontinuado hace unos años.

Ahora el popular altavoz portátil está de vuelta, ingresando a un mercado inundado de competidores baratos. Si bien ha mejorado mucho con respecto a las versiones anteriores, tiene algunas fallas que nos encantaría ver corregidas en la próxima revisión.

Beats Pill: Diseño

La icónica forma de “píldora” de Beats ha sido copiada mucho en altavoces Bluetooth portátiles y hay una razón para ello. Es práctico de llevar, cabe en cualquier lugar donde iría una botella de agua y se coloca bien en una mesa u otra superficie plana. Puedes conseguirlo en colores clásicos de Beats, como negro, rojo o champagne.

No hay nada sorprendente en este nuevo modelo de 2024: definitivamente es un Beats Pill. Cuando está en reposo, los altavoces están inclinados 20 grados hacia arriba, lo cual es una gran manera de proyectar el sonido de manera más directa hacia ti, ya que estos dispositivos tienden a estar en mesas, bancos o toallas de playa donde la proyección directa del sonido es fundamental.

Un revestimiento exterior de silicona rodea los lados y la parte trasera y ayuda a prevenir golpes y abolladuras, al tiempo que agrega algo de resistencia a la intemperie. El Pill tiene una clasificación IP67, por lo que no tienes que preocuparte por que se arruine con arena de playa, salpicaduras de piscina o caer bajo la lluvia. En la parte superior, encontrarás botones de volumen, un botón multifunción central y un botón de encendido. Todos presentan hendiduras del tamaño de una yema de dedo en la silicona, pero están lo suficientemente separados y claramente etiquetados como para que sea fácil presionar el correcto sin prestar mucha atención.

En la parte trasera hay un puerto USB-C que se puede utilizar para cargar o como entrada de audio, con soporte para audio sin pérdidas (aunque el Pill no tiene la calidad de sonido para hacerle justicia). Incluso puede cargar en sentido inverso con un triple toque del botón de encendido, por lo que puede ser una especie de banco de energía para tu teléfono.

Hablando de la batería, Beats la clasifica en 24 horas. No hicimos una prueba completa de duración de la batería, pero después de pasar una tarde entera escuchándola a un volumen medio-alto, puedo confirmar que puede funcionar fácilmente todo el día sin necesidad de recarga.

Beats Pill: Calidad de audio

Con un único woofer “de pista de carreras” (es decir, ovalado) capaz de desplazar un 90 por ciento más de aire que el woofer en el Beats Pill+ y un tweeter emparejado, el nuevo Beats Pill suena… bueno… normal.

Como todos los altavoces portátiles con diseño cilíndrico, realmente le falta fuerza en los graves. Hay más bajo de lo que esperarías, pero aún menos de lo que necesitas. El procesamiento de audio está destinado a reducir la distorsión, pero a volúmenes más altos, hay una sensación notoria de “recorte” o limitación en todo. Puede sonar bastante fuerte y seguir sonando bastante bien aproximadamente cuatro o cinco niveles por debajo del volumen máximo, pero mira, hay solo tanto que un pequeño altavoz portátil de este tamaño y forma puede hacer.

Hay un micrófono para habilitar el altavoz manos libres o los asistentes de voz, y funciona en caso de emergencia, pero no tiene mucho en términos de reducción de ruido; las personas a las que llamé podían escuchar fácilmente el fuerte viento o el ruido cercano de carretera de una manera en la que no podían cuando llamé con unos AirPods Pro.

Aunque aprecio la forma icónica, tengo que preguntarme si una píldora oblonga estrecha es la mejor forma para uno de estos dispositivos. Es razonablemente estable pero puede volcarse si golpeas demasiado fuerte una mesa de picnic, y la forma implica compromisos en la ingeniería de sonido que son difíciles de remediar. ¿No hay píldoras que son redondas?

Beats Pill: Controles

Algunos de los controles del Pill son lo suficientemente intuitivos. Los botones de volumen hacen lo que esperas, y puedes tocar el botón central una vez para reproducir/pausar, dos veces para avanzar y tres veces para retroceder.

Después de eso, se vuelve un poco poco intuitivo. Simplemente apagar el Pill es un poco confuso; todos estamos acostumbrados a presionar y mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para apagar algo como esto. En el Pill, eso entra en modo de emparejamiento Bluetooth. Pero si solo presionas el botón, obtienes el estado de la batería. ¿Doble toque? No, eso activa a Siri (u otro asistente de voz en teléfonos Android).

Más bien, debes presionar y mantener presionado el botón de encendido durante más de 0,8 segundos pero menos de 3 segundos para apagarlo. Nunca lo habrías adivinado.

Si tienes dos Pills, puedes usarlas en modo Amplify: reproduciendo audio simultáneo que es excelente para cubrir una zona más grande o habitaciones contiguas; o en modo estéreo donde un Pill reproduce el canal izquierdo y otro el derecho.

Entrar en estos modos no es intuitivo tampoco. No hay una opción para ello en la configuración de los iPhones (la aplicación Beats en Android es un poco más útil). Para entrar en el modo Amplify, acercas dos altavoces Pill entre sí y luego presionas y mantienes presionado el botón central en ambos. Para el modo estéreo, mantienes presionado el botón central y el de volumen arriba. No hay indicación de cuál es el canal izquierdo o derecho. Para terminar Amplify/Stereo, presiona el centro y el volumen abajo.

Ayudaría mucho si estos modos tuvieran algún tipo de interfaz fácil en la configuración de iOS o al menos una clara confirmación auditiva, pero ninguna de las dos está presente. Una actualización de firmware podría mejorar tanto la función inusual y poco intuitiva del botón de encendido como los modos de emparejamiento de dos Pills opacos. Pero mientras te mantengas en lo básico: volumen y reproducir/pausa/siguiente, los controles del Pill funcionan bien.

¿Deberías comprar un Beats Pill?

Tengo problemas con la calidad de sonido del Beats Pill, pero no es que otros altavoces Bluetooth portátiles de este tamaño entreguen el sonido que quiero. Parece ser una necesidad del factor de forma, y una buena razón para considerar tal vez una forma diferente para el Beats Pill 2.

La resistencia a la intemperie, el volumen relativamente alto y la fantástica duración de la batería hacen de este un altavoz realmente genial y asequible para pasar el rato junto a la piscina, escuchar música mientras haces una parrillada o mejorar el ambiente dentro de tu tienda de campaña la próxima vez que vayas a acampar.

El precio de $150 es razonable, también. Solo necesitas gestionar tus expectativas para obtener una gran calidad de sonido de un pequeño altavoz portátil como este y esperar que una actualización de firmware haga que los controles sean un poco más intuitivos.