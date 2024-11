Reseña del Apple iMac M4: ¿Para quién es exactamente esto?

El iMac M4 es una computadora hermosa que se siente cada vez más como si hubiera caído de un universo donde las laptops nunca despegaron.

Puedes verlo, ¿verdad? En un mundo sin laptops, el iMac sería la computadora definitiva. En lugar de una caja y una pantalla con un enredo de cables por todas partes, todo lo que necesitas está ahí, encajado en un chasis de aluminio imposiblemente delgado. Monitor, procesador, altavoces, cámara web, micrófonos y todos los puertos: todo integrado. Es elegante. Es sobrio. Es encantador. Es lo suficientemente rápido para la mayoría de las personas. El iMac estaría en todas partes: en bibliotecas, dormitorios, cubículos, laboratorios de computación y salas de estar. La gente los llevaría a cafeterías.

Ahora imagina ir a ese universo y mostrarles una MacBook Pro. Es probable que opten por eso en su lugar.

El iMac M4 es un objeto hermoso y una buena computadora. El diseño tiene tres años, pero sigue siendo impresionante, especialmente desde atrás. Sigue siendo la única Mac que viene en colores reales, y este año son aún más alegres. Es un poco más rápido que el año pasado, hay más RAM en el modelo base y obtiene la misma nueva cámara web y opción de pantalla antirreflejos que la MacBook Pro M4.

Pero por lo demás, es la misma máquina que era en 2023, y es sustancialmente la misma que era en 2021. No me malinterpreten, me encanta mirar esta cosa. Me siento más tranquilo y productivo al entrar a mi oficina y ver esa expansión ininterrumpida de azul en lugar del nido de cables que sale de mi monitor regular. Simplemente hay situaciones vanishingly few en las que lo más importante de una computadora es cómo se ve desde atrás, y el iMac te pide que renuncies a demasiado a cambio.

El respaldo del iMac sigue siendo su mejor ángulo. Foto de Vjeran Pavic / The Verge

El iMac M4 comienza en $1,299 con una CPU de 8 núcleos, un chip M4 GPU de 8 núcleos, 16GB de memoria y un SSD de 256 GB. Como de costumbre, la configuración inicial parece existir solo para animarte a gastar más dinero. Solo dos de los cuatro puertos USB-C del modelo base son puertos Thunderbolt, solo admite un monitor externo en lugar de dos, el puerto Ethernet tiene un costo adicional y el Magic Keyboard con el que viene no tiene TouchID. Todos esos problemas desaparecen si gastas $200 más para obtener el siguiente nivel, que también te lleva a una CPU de 10 núcleos. Si estás comprando un iMac para ti, ese modelo de $1,499 es el verdadero punto de partida.

Mi unidad de revisión, con una CPU y GPU de 10 núcleos, 24GB de RAM, un SSD de 1TB, el revestimiento antirreflejos nanotextura de $200 y el teclado Magic de tamaño completo tiene un costo de $2,329. Esto es más de lo que deberías gastar en un iMac.

La cosa con una computadora todo en uno es que todas esas cosas tienen que valer la pena. Si tienes que empezar a enchufar un montón de cosas para compensar lo que está integrado, entonces es mejor que obtengas algo más. (Esto es lo que se conoce en el negocio como “prefiguración”). Y el iMac, en su mayoría, casi lo logra.

Ese procesador de 10 núcleos es el mismo chip que el Mac Mini base M4 o la MacBook Pro, y en el uso diario, el iMac se siente lo suficientemente rápido. Incluso el modelo base de 8 núcleos debería ser suficientemente bueno para al menos cinco años y probablemente más, gracias a esa RAM inicial de 16GB. Mi máquina de trabajo es una MacBook Air M1 de cuatro años con 16GB de RAM, y no tengo quejas sobre su velocidad en el trabajo diario. (Selección de puertos y el hecho de que solo puedo usar un monitor externo, sí). Apple Silicon tiene algo de vida útil. Hay que reconocerlo.

Los altavoces del iMac son tan buenos como siempre, y los micrófonos y la cancelación de ruido son lo suficientemente avanzados como para no tener que enchufar un auricular para una videollamada. La cámara Center Stage de 12MP es una gran mejora sobre el modelo del año pasado y mucho menos molesta que la similar ultrapanorámica en la Surface Pro 11, que muestra una vista muy alejada de todo tu entorno. Es mejor manteniéndome centrado en la pantalla que la cámara web Insta360 Link que suelo usar. Y a diferencia de Insta360, no decide al azar apuntar a mi regazo o estantería en lugar de mi cara o negarse a encenderse porque no está recibiendo suficiente energía del concentrador USB detrás de mi monitor.

El Magic Trackpad y el Magic Mouse son geniales. El teclado vale la pena tenerlo a mano para poder usar TouchID.

El iMac viene con un teclado Magic a juego y either el Magic Mouse o el Magic Trackpad. A mucha gente le gusta el teclado Magic, y me alegro por ellos. Si estoy en un escritorio de todos modos, voy a usar un teclado con mejor recorrido de teclas y ergonomía en lugar de algo que se siente como golpear en una caja de pizza.

Pero incluso cuando estoy usando un teclado diferente, tengo que mantener el Magic Keyboard al alcance de la mano para poder usar TouchID. TouchID es genial, y es frustrante que Apple lo haya puesto en el teclado en lugar del botón de encendido, y es doblemente frustrante que tengas que actualizar desde el modelo base para obtenerlo.

El Magic Trackpad es genial, sin quejas.

En todos menos en el modelo base, todos son puertos Thunderbolt 4. En el modelo base, solo dos de ellos lo son.

No me encanta que solo haya cuatro puertos (sin contar el conector para auriculares) y que todos sean USB-C. Se ve bonito, hasta que tienes que transferir imágenes desde una tarjeta SD o conectar un adaptador USB-A, y luego estás de nuevo en Dongletown. He vivido en Dongletown durante mucho tiempo, pero no me gusta más de lo que me gustaba en 2015.

Tampoco me gusta que el soporte no tenga ajuste de altura y que no puedas cambiarlo por una opción más ergonómica sin comprar una computadora completamente diferente. Apple vende una versión del iMac con un montaje VESA, pero no viene con un soporte en absoluto, y la mayoría de los soportes VESA ajustables en altura no son tan bonitos como el iMac. El Studio Display tiene una opción de soporte ajustable en altura, así que sabemos que Apple puede hacer uno que esté dispuesto a sacar al mundo. Simplemente no lo ha hecho aquí. Pero bueno. Tengo libros de tapa dura. Está bien.

La pantalla opcional con nano-textura hace un gran trabajo cortando el deslumbramiento.

Y ahora llegamos a la pantalla, que es la razón por la que comprarías el iMac y la razón por la que la mayoría de la gente no debería. El panel retroiluminado por LED de 23.5 pulgadas y 4480 × 2520 es encantador, hasta donde llega. Tiene un amplio gamut de colores, el acabado opcional de nanotextura es genial para prevenir el deslumbramiento en habitaciones brillantes y True Tone es genial. Me encanta la forma en que el brillo de la pantalla y la temperatura de color cambian en respuesta a la luz de la habitación. Esta es una característica que ahora doy por sentada en mi teléfono. Mi monitor regular no lo hace, y es agradable que el iMac sí.

(Nota adicional sobre la pantalla con nano-textura: es genial para reducir el deslumbramiento desde la ventana durante el día, lo que me permite mantener las persianas abiertas para sentirme menos como si estuviera viviendo en una cueva. Pero mi cónyuge, que también trabaja en una computadora todo el día, lo vio en la noche y dijo que era granuloso y le dolían los ojos).

La única razón para obtener un iMac es por las vibraciones

El problema con el iMac es que simplemente no está construido para este mundo. La mayoría de las personas deberían obtener algo diferente, y la mayoría lo hace. Realmente solo tiene sentido si estás comprando una computadora para un mostrador de recepción o área de lobby o en algún lugar donde quieras proyectar una estética tranquila, sofisticada y sin desorden. En ese caso, el modelo más barato será suficiente. ¡Espero que no necesites enchufar demasiadas cosas, o arruinarás la vibra!

Para el resto de nosotros, tiene mucho más sentido comprar un Mac Mini o una computadora portátil y un monitor por separado. Y ordenar tu escritorio de vez en cuando.

Fotografía de Nathan Edwards / The Verge

Correcciones, 23 de noviembre: La tabla de comparación en una versión anterior de este artículo mal indicó el precio de dos configuraciones del iMac sin la pantalla de nanotextura. La opción de 10C / 10C / 16GB / 512GB es de $1,699, no de $1,899; el de 10C / 10C / 24GB / 512GB es de $1,899, no de $2,099. La sección “especificaciones probadas” abajo también erró en las cuentas de núcleos, tipo de pantalla y tipo de RAM.

Espectativas del iMac (M4, 2024) especificaciones probadas

Pantalla: 23.5 pulgadas (4480 × 2520) 60Hz LCDProcesador: Apple M4 (10 núcleos CPU, 10 núcleos GPU)RAM: 24GB de memoria unificadaAlmacenamiento: SSD de 1TBWebcam: cámara Center Stage de 12 megapíxeles con Vista de MesaConectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit (en el cargador)Puertos: 4x USB-C / Thunderbolt 4, conector para auriculares / micrófonoPeso: 9.8 librasDimensiones: 21.5 x 18.1 x 5.8 pulgadasExtras incluidos: Pantalla de nanotextura antirreflejos, Magic Keyboard con TouchID y teclado numérico, Magic MousePrecio: $2,329

Aceptar para Continuar: Apple iMac (M4)

Cada dispositivo inteligente ahora requiere que estés de acuerdo con una serie de términos y condiciones antes de poder usarlo. Son contratos que nadie realmente lee. Es imposible para nosotros leer y analizar cada uno de estos acuerdos. Pero comenzamos a contar exactamente cuántas veces tienes que hacer clic en “aceptar” para usar dispositivos cuando los revisamos, ya que estos son acuerdos que la mayoría de las personas no leen y definitivamente no pueden negociar.

Para poder pasar por la configuración y realmente usar el iMac, se te requiere que estés de acuerdo con:

El acuerdo de licencia de software de macOS, que incluye el acuerdo de garantía de Apple y los términos y condiciones de Game Center