Reseña de los Beats Solo Buds: La mejor opción de presupuesto de AirPods

A simple vista, la puntuación del experto pros y contras: Muy asequibles, duración de batería de 18 horas, sorprendentemente buen sonido para el precio. Contras: Sin cancelación de ruido activa, sin cambio automático de dispositivos o Bluetooth multipunto, sin detección en el oído, sin audio espacial personalizado, el estuche de carga no tiene batería. Veredicto: Se tuvieron que sacrificar muchas funciones premium para llegar a este precio, pero obtienes una duración épica de la batería, un diseño cómodo y atractivo, y calidad de audio que supera tanto a los AirPods de 2ª como de 3ª generación (pero no a los AirPods Pro).

Los AirPods son… aceptables. Somos grandes fanáticos de los AirPods Pro de 2ª generación, que son una buena elección con el precio minorista de $249 pero casi siempre están en oferta por $200 o menos. Sin embargo, eso sigue siendo demasiado caro para algunos usuarios. Si no usas mucho auriculares o quieres cuidar tu presupuesto, podrías estar buscando en el rango de precios de menos de $100. Esto te deja con la opción de comprar los AirPods regulares no Pro, y no el último modelo mejorado de 3ª generación, sino los AirPods de 2ª generación que se presentaron hace cinco años por $129, que casi siempre están en oferta por menos de $100, pero por aproximadamente el mismo precio puedes conseguir un par de Beats Solo Buds nuevos, que son mejores en casi todos los aspectos.

Diseño de los Beats Solo Buds:

Probablemente hayas visto auriculares como estos muchas veces. Son pequeños auriculares sin tallo que se ajustan cómodamente en tu oído y descansan en un estuche de carga cuando no se utilizan. Nada del diseño de los Beats Solo Buds es innovador en absoluto. En cada auricular hay un botón físico que es fácil de presionar cuando lo necesitas, lo cual no puedo decir para los AirPods. Los Beats Solo Buds son definitivamente una mejor compra que los AirPods de 2ª generación…

Ah, y vienen en cuatro colores en lugar de solo blanco: negro mate, gris tormenta, púrpura ártico y rojo transparente (solo el estuche es transparente, no los auriculares). El estuche de carga es bastante pequeño y cabe cómodamente en cualquier bolsillo, pero no tiene su propia batería. Colocar los auriculares en el estuche no los carga hasta que conectas el estuche a través de USB-C. (Si tienes un iPhone 15 con USB-C, tu iPhone puede cargar los auriculares). Eso es menos molestia de la que podrías esperar, ya que las baterías de los auriculares están diseñadas para durar impresionantes 18 horas. No los usé durante 18 horas seguidas, pero ni siquiera estaban medio descargados después de un día bastante completo de escucha.

Ajuste de los Beats Solo Buds:

Los tallos de los AirPods son distintivos, pero hay una razón por la cual Apple los hizo más cortos en los AirPods Pro y 3ª generación de AirPods: tienden a estorbar. Los Beats Solo Buds son solo pequeños auriculares, sin tallos, por lo que se ajustan más cómodamente en el oído. A diferencia de los AirPods de plástico, tienen puntas de oído de goma (en cuatro tamaños), lo cual no solo garantiza un ajuste más seguro sino que mejora la respuesta de bajos…

Esto se mantendrá mucho mejor en tu oído que un AirPod estándar.

Los Beats Solo Buds cumplen con la tarea sin problemas. Son unas sorpresa agradable en términos de calidad de sonido, dado su precio. Para unos auriculares que se venden por $80 y seguramente costarán aún menos en oferta para esta temporada navideña, el sonido es bastante claro y contundente. Naturalmente, no se comparan en claridad y potencia con auriculares que cuestan el doble, ni esperaría que lo hicieran, pero suenan mucho mejor que los AirPods estándar. Incluso los AirPods de 3ª generación no pueden competir del todo, probablemente porque no tienen puntas de oreja de goma para crear un sellado en tus oídos que realmente ayuda a darle un poco más de patada a los graves.

La calidad de llamada es aceptable, pero el aislamiento vocal solo llega hasta cierto punto; los auriculares más caros hacen un mejor trabajo cancelando el ruido de fondo para que la persona a la que llamas pueda escucharte mejor. Si haces muchas llamadas mientras caminas por una calle concurrida, puede que quieras invertir en auriculares más caros. Como era de esperar en este rango de precios, no hay cancelación activa de ruido. Nuevamente, las puntas de oreja de goma ofrecen una ventaja frente a los AirPods no Pro, ya que ayudan a bloquear más sonido externo.

¿Deberías comprar los Beats Solo Buds?

Estos son auriculares económicos y, como tal, les faltan muchas de las funciones más avanzadas que obtienes si estás dispuesto a gastar más. Admiten Encuéntralo (y Encuentra mi dispositivo en Android) y emparejamiento rápido, pero no admiten el cambio automático entre dispositivos para usuarios de Apple o Bluetooth multipunto para Android. Tampoco admiten Audio Espacial personalizado o seguimiento dinámico de la cabeza. No tienen detección en el oído (se apagan al colocarlos de vuelta en el estuche). Como se mencionó, no hay cancelación de ruido activa. El estuche ni siquiera tiene un LED para indicar la carga, simplemente hay un pequeño tono de audio cuando lo conectas (y puedes ver tu nivel de carga en tu iPhone).

Por supuesto, esas funciones son agradables, pero en un par de auriculares elegantes y cómodos de $79, no necesariamente las espero. Con calidad de sonido que supera su peso y una duración de batería realmente épica, los Beats Solo Buds son definitivamente una mejor compra que los AirPods de 2ª generación, y sinceramente los prefiero incluso a los AirPods de 3ª generación. Cuando los veas en oferta por debajo del precio minorista, serán una ganga.