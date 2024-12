Reseña de Logitech Wave Keys para Mac: Especificaciones, características, precio

La Logitech Wave Keys for Mac ofrece una experiencia de escritura ergonómica y silenciosa, y a un precio razonable también.

Trabajar en un escritorio durante largos períodos puede ser perjudicial para tu salud, sin el equipo adecuado. Muchas personas realmente deberían considerar hacer que su entorno informático sea más ergonómico, reduciendo la posibilidad de dolores y molestias por el uso prolongado.

Cuando se trata de teclados, hay varias opciones, pero una de las formas más reconocibles de ergonomía es usar un teclado ondulado. Uno en el que las teclas no están en líneas rectas y tienen alturas variadas para adaptarse a las posiciones de descanso de tu mano.

Logitech ha hecho esto antes, con una de las iteraciones modernas siendo su teclado Wave Keys. Para su lanzamiento de Wave Keys for Mac, Logitech adaptó lo que ya había creado anteriormente para hacerlo más adecuado para los usuarios de Mac.

Reseña de Logitech Wave Keys for Mac – Diseño

La Wave Keys for Mac consta de un teclado de 100 teclas con la ergonomía en primer plano. Es un teclado con las mencionadas teclas onduladas, que se curva en dos valles con secciones elevadas a la izquierda, derecha y en el centro.

Esto está pensado para permitir a los usuarios tener sus manos en una posición de descanso más natural cuando están escribiendo. Las teclas tampoco están en líneas rectas, con una curva pronunciada que permite a los usuarios no tener que doblar tanto las muñecas para acceder a las teclas.

Junto con el teclado principal, hay un teclado numérico en el lado derecho. Aunque le faltan algunas teclas de un teclado completo, todavía ofrece prácticamente todas las teclas que un usuario típico podría querer usar.

Reseña de Logitech Wave Keys for Mac: Diseño completo del teclado

En la parte superior hay un indicador luminoso de encendido, que se alinea con el interruptor de encendido en la parte trasera. También hay algunos indicadores luminosos en las teclas F1 a F3, para ayudar con la conectividad, así como el indicador de bloqueo de mayúsculas.

El teclado en sí está hecho de plástico, con la carcasa y las teclas compartiendo el mismo material blanco hueso. Hasta cierto punto, se siente un poco barato y ligero con 1.6 libras incluidas las pilas, pero sigue sintiéndose muy bien construido.

Un elemento inusual en juego es el reposamanos integrado, una sección acolchada debajo del teclado. Los reposamanos son una vista común en un escritorio, pero no necesariamente uno que forme parte del teclado en sí.

En este caso, Logitech utiliza un cojín para la muñeca de color gris azul claro. No es particularmente grueso, pero es cómodo, utiliza espuma viscoelástica y se limpia bastante fácilmente.

Este reposamanos adjunto significa que el teclado es mucho más alto de lo que uno esperaría normalmente, con unas medidas de 8.6 pulgadas por 14.8 pulgadas y 1.2 pulgadas de grosor.

Reseña de Logitech Wave Keys for Mac: Los pies proporcionan una cantidad decente de altura.

En la base hay dos pies ajustables que elevan el ángulo del teclado en cuatro grados. Esta es una altura bastante buena sin ser demasiado alta y causar más problemas de muñeca a los usuarios.

Un compartimento de la batería tiene espacio para dos pilas AAA y un dongle. Este espacio está destinado al dongle USB Logi Bolt, aunque no se suministra uno.

La falta de un dongle no es un impedimento, pero es una pequeña lástima que haya un espacio que sugiera que falta algo.

Se espera que reemplaces las pilas con el tiempo. Logitech podría haber incluido una batería integrada y un puerto de carga, en lugar de tentar a los usuarios a usar desechables.

Reseña de Logitech Wave Keys for Mac – Características

La adición de “para Mac” al nombre del producto puede hacer que la gente piense que ha sufrido muchos cambios desde el original para ser específico de Mac. Realmente, no hay tanta diferencia.

Lo obvio es el esquema de color, ya que el negro ha sido reemplazado por un blanco hueso. Físicamente, es prácticamente el mismo que el original Wave Keys.

Sin embargo, Logitech sí se tomó la molestia de hacer cambios en el diseño de las teclas. Las teclas Control y Función se han intercambiado, Del se ha cambiado por un símbolo de luna, y algunos otros glifos se han modificado para que coincidan con un esquema específico de Mac.

Además del ya mencionado dongle no incluido, el Wave Keys for Mac cuenta contigo para usarlo con dispositivos de Apple, ya que se espera que uses Bluetooth. Utiliza Bluetooth LE y puede emparejarse con tu Mac, iPhone e iPad.

Reseña de Logitech Wave Keys for Mac: Estas teclas se utilizan para seleccionar el dispositivo conectado.

Las teclas F1-F3 te permiten cambiar entre tus dispositivos, con un indicador que se enciende dependiendo de tu hardware seleccionado. No tienes que quedarte con el ecosistema de Apple, ya que otros dispositivos podrían emparejarse, siempre y cuando tengan Bluetooth o hayas comprado el dongle.

La fila superior de teclas de función también está destinada a varias funciones multimedia, incluido control de volumen, silenciamiento de micrófono, capturas de pantalla y Control de Misión. Curiosamente, hay botones para dictado y el teclado Emoji.

Reseña de Logitech Wave Keys for Mac – Software

Una de las cosas que Logitech te insta a hacer es instalar Logi Options+, el software de gestión de teclado que también funciona con otros periféricos de Logitech. También es una de las aplicaciones de periféricos mejor diseñadas que puedas encontrar.

Realmente no necesitas usarlo, pero es algo que vale la pena investigar.

Con el teclado emparejado con el Mac, Logi Options+ ofrece una interfaz sencilla para gestionar el teclado. Inmediatamente obtienes el nivel de batería, así como la capacidad de personalizar la mayoría de las teclas de la fila superior del teclado en sí.

Esto no es solo para uso general. También puedes reasignar teclas dependiendo de la aplicación que estés usando.

Reseña de Logitech Wave Keys para Mac: Logi Options+ para macOS

Para cada tecla, puedes establecer una acción diferente a la configuración predeterminada. También puedes configurar accesos directos de teclado personalizados, “Acciones Inteligentes” para manejar tareas repetitivas como un macro.

Más interesante aún, hay una sección llamada Acciones de IA, que abre la herramienta Logi’s AI Prompt Builder o ChatGPT. Es bueno ver estas opciones fácilmente disponibles, en lugar de depender de que el usuario haga un macro por sí mismo.

También puedes ver a qué hardware se han emparejado los botones de emparejamiento, denominados Easy-Switch keys. Esto al menos te permite saber qué está configurado con el teclado, sin tener que pulsar teclas y ver qué responde.

Reseña de Logitech Wave Keys para Mac – En uso

Después de usar el teclado durante un tiempo, es seguro decir que tiene sus peculiaridades, al igual que cualquier otro.

Los usuarios de Mac que no están familiarizados con la idea de teclados ergonómicos pueden necesitar tiempo para acostumbrarse a la forma en que se undula.

El reposamanos también es una agradable sorpresa, ya que es bastante soportante. Podría haberse beneficiado de un poco más de altura cuando el teclado se usa sobre el escritorio, pero es ideal para proporcionar apoyo a tus muñecas cuando se usan las patas.

Reseña de Logitech Wave Keys for Mac: El compartimento de la batería tiene un espacio para el dongle, pero no hay dongle

El tamaño total del teclado con el reposamanos también lo hace algo que podría usarse lejos del escritorio. Se ha utilizado con bastante éxito mientras se está encorvado en el sofá, controlando un Mac de centro multimedia desde el otro lado de la habitación, y el reposo ciertamente ayuda con la escritura allí.

A este precio, no es sorprendente que el teclado sea de tipo membrana. Aunque no es tan bueno como los interruptores de un teclado mecánico, es lo suficientemente utilizable para sesiones largas.

Uno de los beneficios es su silencio, con Logitech haciéndolo mucho más silencioso de usar. Ciertamente no es silencioso, pero hay mucho menos ruido y volumen al trabajar rápidamente en comparación con otros que hemos probado.

No hay retroiluminación aquí, por lo que no podrás usarlo en una habitación oscura sin una fuente de luz externa. Esto no es tan malo, ya que ayuda a ahorrar batería, pero al menos hay indicadores de encendido y para saber con qué dispositivo estás emparejado actualmente.

Reseña de Logitech Wave Keys para Mac – Ergonómico y resistente

Como teclado ergonómico, la Logitech Wave Keys for Mac acierta en muchos aspectos. Las teclas onduladas con una ligera curva funcionan bien aquí, especialmente cuando se combinan con el reposamanos fijo en su lugar.

Aunque el reposo añade mucho tamaño al teclado en general, aún no es abrumadoramente grande en uso. El hecho de que también sea útil para hacer que el teclado sea más usable mientras te relajas en un sofá es también un buen beneficio.

Reseña de Logitech Wave Keys para Mac: El interruptor de encendido

Lo que ha hecho Logitech es simple. Ha tomado sus célebres Wave Keys, le ha dado un cambio de color y ha cambiado algunas teclas para adaptarse mejor a los usuarios de dispositivos de Apple.

Es justo decir que Logitech no necesitaba hacer grandes cambios para alterar un teclado inalámbrico ya bastante sólido. Uno que también tiene un precio razonable y debería ser una consideración para cualquiera que quiera una opción de escritura decente mientras también se preocupa por sus manos y muñecas.

Ventajas de Logitech Wave Keys para Mac

Teclas de diseño Mac

Onda ergonómica con teclado numérico

Reposamanos inesperadamente útil

Desventajas de Logitech Wave Keys para Mac

Espacio para el dongle no suministrado (y no necesario)

Utiliza pilas AAA reemplazables en lugar de una batería integrada

Sin retroiluminación

Calificación: 4 de 5

Dónde comprar Logitech Wave Keys para Mac

La Logitech Wave Keys for Mac está disponible en la tienda de Logitech por $59.99. También está disponible en Amazon, con un precio de $59.99.