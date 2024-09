Reseña de la GoPro Hero 13 Black: Costo, características, diseño.

El GoPro Hero 13 Black está repleto de cambios, desde lentes intercambiables hasta un montaje magnético. Es un gran cambio de un año a otro, incluso si cuenta con los mismos sensores.

Las actualizaciones en la popular cámara de acción se han incrementado casi anualmente. Al igual que el iPhone, esto significa que algunos años son más impactantes que otros.

A lo largo de su historia, ha habido avances notables en la tecnología GoPro. Algunos incluyen resistencia al agua sin necesidad de carcasa adicional, integración de monturas en el cuerpo y transición a capacidades 4K.

Los mismos sensores pueden estar dentro, pero otros cambios pueden hacer del afortunado Hero 13 uno de esos grandes avances.

Reseña de GoPro Hero 13 Black: Diseño

Lo llaman un diseño “completamente nuevo”, pero sigue siendo solo un GoPro. Se ve como un GoPro, y los cambios de diseño son mínimos.

Tienes la pequeña pantalla LCD a color en la parte delantera, que es beneficiosa para el contenido de selfie, y la pantalla táctil más grande en la parte trasera para controlar la cámara.

La tecla de disparo está en la parte superior y la tecla de modo/encendido está en el lateral. La parte inferior tiene varias opciones de montaje, y el lado restante tiene una puerta para acceder a la batería, puerto de carga y tarjeta microSD.

Sigue funcionando con USB-C, aunque ahora cuenta con un nuevo sistema de carga magnética que luce genial. No pudimos probarlo, pero es básicamente MagSafe para GoPros.

Intercambias la puerta por una nueva magnética que tiene varios puntos de contacto. Luego, conecta el cable de alimentación Contacto, que cualquier fuente de alimentación USB-C puede alimentar.

Podrías usar esto con una gran estación de energía externa o conectarlo a la pared. Será fantástico para cualquier entorno profesional, sesión nocturna o situación en la que sea incómodo cambiar las baterías.

Incluso funciona sin la batería interna instalada. Hubiera sido agradable incluir esto en la caja, sin embargo.

Reseña de GoPro Hero 13 Black: Nueva opción de montaje

El Hero 8 fue el primer modelo en agregar los dedos de montaje plegables en la parte inferior, y fue un cambio de juego. No necesitabas ningún tipo de carcasa o soporte para montar la cámara.

Simplemente gira los soportes y conéctalo a cualquier clip estándar de GoPro desde el original. Luego añadieron un agujero roscado de 1/4 de pulgada en el medio, compatible con cualquier trípode.

En esta ocasión, han incorporado imanes para una nueva experiencia más fácil. Usas la placa magnética para conectar los clips o montajes habituales; luego, la cámara se acopla a eso.

Solo debes pellizcar los lados para liberar la cámara. Configuramos varios puntos de montaje diferentes en un Jeep para niños, y logramos mover la GoPro de un lado a otro con facilidad.

Amamos esto y tendremos que recoger más placas magnéticas para equipar nuestros diversos accesorios.

Reseña de GoPro Hero 13 Black: Lentes intercambiables

Además de los cambios de carga y montaje magnéticos, también hay una nueva serie de lentes intercambiables con las que puedes configurar tu cámara.

En el lanzamiento, hay un nuevo ultra gran angular, anamórfico, macro y un conjunto de filtros ND. Los probamos todos excepto el anamórfico, que aún no estaba disponible.

La cámara detectará automáticamente las lentes, mostrará cuál está conectada, optimizará el video y escribirá eso en los metadatos.

El anamórfico es el que quizás más nos emociona porque, combinado con el nuevo soporte 21:9 de la cámara, crea increíbles tomas cinematográficas.

Tienen los bordes suaves y los destellos horizontales característicos. Las tomas de muestra que vimos eran increíbles.

Además, la GoPro descomprimirá automáticamente el video en la cámara, por lo que no se requiere un procesamiento posterior para ampliarlo.

La lente macro es única, ya que es la primera lente oficial que viene con enfoque variable. Hay un anillo alrededor del borde para priorizar sujetos cercanos o lejanos.

Puede enfocar cuatro veces más cerca que la lente estándar, tan cerca como 11 mm. Incluso proporciona al menos un poco de desenfoque de fondo.

Cuando está conectada, puedes activar el pico de enfoque en la configuración para ayudar con la lente. Puedes elegir el color de los picos de enfoque, o se seleccionará según la toma y lo que más resaltará.

Nos habría gustado que enfocara un poco más cerca de lo que lo hace, pero este es un primer paso, y tal vez en el futuro se lance una lente para solucionar esto.

Por ahora, fue genial ajustar el enfoque en una rueda u otro objeto pequeño mientras está en movimiento.

La lente gran angular es bastante estándar y ofrece una increíble experiencia de punto de vista. Básicamente es una versión del Modo de Lente Max que tenían antes.

Finalmente, los filtros ND. Vienen en su propia caja con resistencias ND 4, 8, 16 y 32. Los filtros ND se utilizan para oscurecer la toma, lo que puede ajustar la velocidad de obturación y resultar en un hermoso desenfoque de movimiento.

A menudo es una situación de prueba y error en la que aplicas un filtro, grabas algunas tomas y luego ajustas hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. GoPro elimina esa incertidumbre.

Aplicar el filtro te indicará subir o bajar dependiendo de la luz disponible para obtener la toma perfecta. Te mostrará una pequeña flecha hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

Esto hará que los filtros ND sean más accesibles y ayudará a los usuarios a comenzar a grabar más rápido.

La desventaja de los filtros ND es que no puedes usarlos con otras lentes. Todas las lentes simplemente giran y se quitan, por lo que debes elegir un filtro o una lente práctica.

Hay terceros que puedes usar, pero no tendrán la identificación automática como la de GoPro.

Reseña de GoPro Hero 13 Black: Internos y configuraciones

Internamente, GoPro ha aumentado la capacidad de la batería. Una queja recurrente sobre las cámaras.

Se han pasado de una batería de 1720 mAh a una de 1900 mAh. Esto, junto con el nuevo diseño térmico, ha mejorado la duración de la batería.

Con flujo de aire, la batería ha mejorado un poco. Por ejemplo, la grabación en 4K60 pasó de 81 minutos a 87,9 minutos.

Si está en un entorno restringido, como dentro de un automóvil, los números son mucho mejores. El mismo 4K60 sin flujo de aire mejoró un 28% de 41 a 52 minutos.

Otras resoluciones vieron ganancias similares, algunas hasta un 58% como con 2.7K. La grabación en 2.7K a 100 FPS aumentó de 38 a 60,2 minutos de tiempo de grabación con una carga completa.

El GoPro Hero 13 Black tiene datos de GPS nuevamente, que pueden superponer gráficos geniales cuando lo sincronizas con la aplicación Quik. Siempre nos gusta agregar metadatos de GPS a las fotos, así que esto es muy bienvenido.

La tecnología Wi-Fi evolucionó de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, lo que resulta en cargas automáticas más rápidas. Esta es una buena elección dado que Wi-Fi 6e fue un cambio mínimo, y Wi-Fi 7 recién está comenzando a ser lanzado.

Siempre apreciamos cómo la cámara subiría automáticamente sus grabaciones a la nube, y recibiríamos un increíble video resumen de lo que capturamos desde la aplicación Quik.

La grabación de video ahora se puede realizar en HLG HDR. Esto desbloquea más ajustes para los profesionales que necesitan ese metraje en registro para una mejor gradación de colores.

También se hicieron un montón de otras mejoras en el sistema, como la capacidad de nombrar tus preajustes personalizados. Esto facilita mucho moverse entre ellos según sea necesario.

El último cambio de software que vimos y que nos encantó es la ráfaga lenta. Esta nueva configuración grabará videos a velocidades de cuadro increíblemente altas durante solo unos segundos.

Puede grabar a 5.3K a 120 cuadros por segundo, 900P a 360 cuadros por segundo o 720P a 400 cuadros por segundo. Solo presiona disparar, y grabará este video abreviado durante cinco a 12 segundos.

Llevamos a nuestro hijo a nadar y obtuvimos estas sorprendentes tomas de él saltando a la piscina o siendo lanzado al aire. Obviamente, la calidad del video se reduce a 720P, pero esa velocidad de cuadro es asombrosa.

Reseña de GoPro Hero 13 Black: Comparado con el Modo de Acción del iPhone

Usar una GoPro tiene ventajas únicas sobre filmar con tu iPhone. En primer lugar, es mucho más resistente y no se requiere una carcasa.

También tiene disponibles resoluciones mucho más altas. El iPhone 15 Pro puede hacer 240 cuadros por segundo a 1080, pero el GoPro Hero 13 Black puede hacerlo a 2.7K, o 400 a 720p como discutimos.

GoPro también puede grabar a 5.3K. Sin mencionar los diferentes modos, como estelas de estrellas o tomas nocturnas.

La cámara de acción también tiene su función de estabilización HyperSmooth 6. El iPhone de Apple tiene el modo Action, pero está limitado a una resolución de 2.8K.

En realidad, el iPhone es una gran alternativa que las personas pueden usar sin necesidad de compras adicionales, pero también puede ser un gran segundo ángulo cuando se combina con una GoPro.

GoPro tiene un ángulo ligeramente más amplio que la lente principal del iPhone, y ambas tienen su lugar. Pero es difícil superar la tecnología que GoPro ha incorporado en esta cámara dedicada.

Reseña de GoPro Hero 13 Black: ¿Deberías comprar la última cámara de acción?

La GoPro Hero 12 del año pasado fue una cámara sólida, pero tuvo cambios relativamente menores. El Hero 13 Black es mucho más que eso.

No sugeriríamos a los usuarios del modelo de generación anterior que actualicen. Muchos de los beneficios provienen de compras adicionales, que realmente pueden sumarse.

Si tienes un modelo de hace algunos años, el Hero 13 Black es una actualización sólida, especialmente porque amplía el ecosistema con los nuevos montajes, cargador y lentes.

Lo que amamos tanto de esta cámara es su versatilidad. Puede ser una herramienta impresionante para un padre para capturar a su familia, una herramienta asequible para creadores de contenido o parte de un kit profesional en el último programa de televisión.

Nuestra única queja es que no hubo una actualización de sensor, pero lo que hay aquí es más que suficiente para la mayoría de los usuarios.

Si necesitas algo más asequible, está la nueva GoPro Hero, que también tiene un nuevo diseño a un precio más asequible.

Reseña de GoPro Hero 13 Black: Pros

Diseño mejorado para ayudar con la refrigeración

Múltiples lentes intercambiables

La detección automática de lentes y filtros elimina las conjeturas de tus tomas

Los modos fácil y pro hacen que la grabación sea más rápida y personalizable

El sistema magnético de montaje es genial para las sesiones

Nos encanta el nuevo modo burst slow-mo

Reseña de GoPro Hero 13 Black: Contras

El cargador de contacto no está incluido en la caja

Mismos sensores del año pasado

Calificación de GoPro Hero 13 Black: 4.5 de 5

Dónde comprar GoPro Hero 13 Black

Puedes encontrar el GoPro Hero 13 Black en Amazon o B&H por $399 en el kit base. También está disponible un kit para creadores que incluye accesorios adicionales.