Reseña de IceWhale Technology ZimaCube Pro: Almacenamiento de red rápido de 10GBe con un toque local.

El ZimaCube Pro es una caja NAS de gran capacidad y gran versatilidad. Con soporte para Thunderbolt Ethernet para un rendimiento aún más rápido. Sin embargo, es un poco caro y tuvimos algunos problemas con el NVMe en RAID.

Si buscas una caja de almacenamiento grande y versátil, salta esta revisión. Si buscas una caja de almacenamiento en red (NAS) de gran capacidad para proporcionar mucho espacio de almacenamiento y ejecutar aplicaciones web, continúa leyendo.

El ZimaCube es un servidor/caja de almacenamiento en forma de cubo (¡obvio!), con 6 bahías de servidor/almacenamiento que puede funcionar tanto con 10Gbe como con un puerto Thunderbolt 4 a través de un puente Ethernet. La elegante caja mide aproximadamente 8.75 pulgadas de profundidad, 8.75 pulgadas de alto y 9.5 pulgadas de ancho, no, no es un cubo perfecto. Las seis bahías de unidad SATA son de 3.5 pulgadas, cada una con seis bandejas no bloqueantes y de fácil extracción.

Ten en cuenta que las bandejas de 3.5 pulgadas no utilizan rieles de extracción rápida, debes usar los tornillos provistos para instalar las unidades. También se proporcionan tornillos más pequeños con hilos más finos para SSD SATA.

Lo que parece ser una séptima bahía a la derecha. Técnicamente lo es y se menciona en la documentación del ZimaCube como la séptima bahía. Sin embargo, utiliza un conector diferente que se conecta con la tarjeta adaptadora PCIe M.2/NVMe de 4 ranuras proporcionada. La tarjeta adaptadora se sujeta en su lugar con un tornillo de mariposa cautivo para facilitar la extracción.

Las bahías están cubiertas por una placa frontal magnéticamente adherida. Justo encima de ella se encuentran dos puertos USB Tipo-A 3.0 (5 Gbps), un puerto Tipo-C a 5 Gbps, conector de auriculares estéreo de 3.5 mm y un botón de copia rápida que copia inmediatamente datos de unidades flash conectadas, entre otros.

La parte trasera de la caja cuenta con un solo puerto Ethernet de 10 Gbps, dos puertos Ethernet de 2.5 Gbps, dos puertos USB Tipo-A 2.0, dos puertos USB Tipo-C Thunderbolt 4 (sin el logotipo identificativo), así como los puertos DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0 para conectar pantallas. A la izquierda de los puertos Thunderbolt 4 se encuentran el conector de alimentación y un botón de reinicio.

Como podría suponerse, un servidor con un procesador I5 de 10 núcleos, con hasta seis HDDs y cuatro SSDs NVMe, como el ZimaCube, cuenta con un soporte de alimentación robusto: 19 voltios y 11.58 amperios para ser específicos. Eso debería manejar fácilmente cualquier unidad que coloques en el ZimaCube.

IceWhale no proporcionó instrucciones sobre cómo acceder al interior de la unidad. La falta de documentación granular fue lo que menos me gustó del ZimaCube Pro. Como resultado, simplemente comencé a quitar tornillos. Afortunadamente, mis primeras cuatro opciones (IceWhale “consideradamente” utiliza tipos hexagonales) en la parte superior de la unidad me permitieron abrir la parte superior para ver los dos slots PCIe de media altura. Puedes añadir casi cualquier cosa para la que Linux tenga un controlador.

También pude ver el slot M.2 poblado. Hay otro debajo, pero es bastante difícil insertar un SSD en él. Tanto difícil de ver como de acceder que consulté con la empresa si era eso antes de proceder.

ZimaCube Pro: Precio

El ZimaCube Pro tiene un precio de 1,099 dólares con los 16 GB de RAM que probamos, y de 1,249 dólares con 64 GB de memoria. Eso es un precio de actualización bastante razonable (a diferencia de cierta empresa famosa que cobra mucho más por componentes actualizados). Si vas a ejecutar máquinas virtuales o aplicaciones de Docker, elige la opción de 64 GB.

Por otro lado, si simplemente buscas mucho almacenamiento a través de NAS, es posible que puedas conformarte con la versión no Pro del ZimaCube de 699 dólares, con un procesador Intel N100 más lento, solo 8 GB de memoria y sin Thunderbolt Ethernet. También es solo 2.5Gbe, así que espera que el rendimiento alcance alrededor de 250 MBps.

ZimaCube Pro: Facilidad de configuración

IceWhale proporciona una utilidad que facilita encontrar y acceder al ZimaCube, aunque implica un poco de trabajo de adivinanza. Una vez más, la falta de documentación granular significaba que no había referencia a un nombre de usuario y contraseña por defecto. Recomiendo instalar la utilidad y abrirla en la interfaz web, luego seguir las indicaciones para crear un nuevo nombre de usuario y contraseña con el que iniciar sesión.

Una vez que estés completamente conectado a través de la interfaz web, puedes definir cualquier conjunto RAID o volúmenes individuales que desees utilizando la utilidad de almacenamiento. Funcionó bien en mis pruebas prácticas, pero a veces requería un reinicio antes de que las eliminaciones de matriz se registraran. La mayoría de los usuarios no harán tantos cambios como yo durante las pruebas.

Más allá de eso, acceder al ZimaCube localmente es similar a montar cualquier otro recurso de red, ya sea a través de 10Gbe o un puente Ethernet Thunderbolt. Crea carpetas compartidas a través de la interfaz web utilizando la aplicación Archivos, localiza el ZimaCube en ubicaciones de red, inicia sesión y abre dichas carpetas compartidas.

ZimaCube Pro: Interfaz de almacenamiento conectado en red

Las cajas NAS, al menos aquellas con puertos de visualización, pueden utilizarse como la computadora que son, si se conecta un teclado y una pantalla. Sin embargo, como se mencionó, suelen configurarse y utilizarse de forma remota a través de una interfaz HTML y se accede mediante un navegador web. Es bastante similar a usar Teamviewer, RustDesk, etc. para controlar otra computadora de forma remota. La imagen de la interfaz Zima debajo es de mi navegador.

Las NAS modernas son capaces de mucho más que su propósito original de simplemente servir archivos. IceWhale implementa una amplia variedad de aplicaciones basadas en el navegador que cubren un amplio espectro de utilidades. Todas están disponibles en una tienda de aplicaciones, aunque eché de menos una función de búsqueda para navegar por funciones.

Los servidores multimedia incluyen Plex, Emby, Swingmusic y Jellyfin. Hay un codificador de video Handbrake y Calibre-Web para leer libros electrónicos. Los clientes de BitTorrent/descargas incluyen Transmission, qBittorrent y Gospeed. La copia de seguridad está representada por Duplicati y Resilio Sync.

Solo mencioné las aplicaciones más conocidas; hay otras. Me llamó la atención la aplicación ZVM que te permite ejecutar máquinas virtuales y viene con una demo de Windows 10 que puedes ejecutar.

Docker está integrado perfectamente en el sistema con una opción en la tienda de aplicaciones para agregar aplicaciones contenerizadas, aunque no hay mucha ayuda en el proceso. Como con gran parte del ZimaCube, tener un conocimiento técnico alto o un entusiasmo por aprender sobre Linux y las aplicaciones de Linux es útil. ¿Linux? Sí. Casi todas las cajas NAS que existen actualmente funcionan con una versión de Linux, que, como puedes o no saber, es casi tan rica en aplicaciones estos días como las opciones de pago y, en algunas áreas como Docker, superior.

ZimaCube Pro: Rendimiento

Dado su soporte de 10Gbe y Thunderbolt 4, y la capacidad de combinar unidades en RAID, el ZimaCube Pro es rápido, aunque no tan rápido como podrías pensar al escuchar “Thunderbolt”. Eso se debe a que, como se mencionó, el ZimaCube Pro se conecta a través de una conexión Thunderbolt utilizando un puente Ethernet y protocolos de transporte de red (SMB en este caso). Lo más rápido que vimos sobre Thunderbolt fue alrededor de 2GBps en lectura.

Para los medios, probé el ZimaCube Pro con dos discos duros rápidos (transferencias secuenciales de 290MBps) de 24TB en RAID 0, cuatro SSD SATA en RAID 0, así como cuatro SSD NVMe de 2TB en RAID 0 utilizando la tarjeta adaptadora. Tanto a través del puerto 10Gbe como del puerto Thunderbolt en un Mac Studio M1 Max. Los resultados, aunque todos relativamente rápidos, a veces fueron desconcertantes, y me encontré con un “problema”.

El intrigante fue que los dos discos duros registraban más de 800MBps tanto sobre Thunderbolt como sobre 10Gbe, significativamente más rápido de lo que son capaces nativamente de alrededor de 600MBps. Obviamente hay algo de almacenamiento en caché. En general, esto dificultó un poco comparar directamente los resultados del ZimaCube con otras cajas DAS o NAS.

Este “problema” fue que en diversos momentos, bajo el estrés de las pruebas de AmorphousDiskMark (64GiB), la matriz RAID 0 NVMe fallaba con una de las unidades desapareciendo de la matriz.

ZimaCube Pro señaló que uno de los SSD NVMe estaba dañado, pero reiniciar aclaraba el error y la matriz volvía a estar disponible para su uso. Incluso cambié la unidad que desapareció y el error se repitió. En operaciones normales de copia, no vi ningún error. Solo bajo el estrés de la prueba de referencia.

Probadas individualmente, tampoco hubo problemas con ninguno de los cuatro SSD. El problema aún está bajo investigación por parte de IceWhale en el momento de escribir esto. También cabe destacar que realmente no hay razón para ejecutar los cuatro SSD NVMe en RAID 0, ya que no hay forma de utilizar la velocidad a través de Ethernet.

A continuación, verás los mejores resultados que obtuve de cada conjunto en cada bus. Dado que AmorphousDiskMark estresaba demasiado los SSD NVMe del ZimaCube, cambié a Atto para este artículo.

Atto muestra velocidades más rápidas que Disk Speed Test y AmorphousDiskMark, pero en su mayor parte, lo utilicé con conjuntos de datos mucho más pequeños de 256 MiB (Mebibyte) en un par de pruebas. Ten en cuenta que al probar con el conjunto de datos de 32 GiB (Gibibyte) (la segunda imagen abajo) en la matriz RAID 0 NVMe, no causó el mismo error que AmorphousDiskMark, sin embargo, tanto las velocidades de lectura como escritura empezaron a variar considerablemente. Nuevamente, almacenamiento en caché.

Todas las pruebas de Atto se realizaron sobre Ethernet Thunderbold 4. Primero, los resultados de RAID 0 SATA resultaron como se esperaba.

Una vez más, al aumentar el conjunto de datos a 32 GiB, los resultados fueron extremadamente variables.

Con la matriz RAID 0 SSD SATA, los resultados fueron muy consistentes, pero mucho más rápidos de lo que deberían ser. Como se mencionó, incluso combinada, la velocidad total no debería superar los 600 MBps. Una vez más, aunque no está confirmado por IceWhale, es probable que sea almacenamiento en caché.

La historia básica es la siguiente: obtendrás entre 600MBps y 1000MBps usando el puerto 10Gbe, según los medios, y desde 800MBps hasta 1.9GBps (lectura) usando el puerto Thunderbolt 4 como puente Ethernet será lo normal.

¿Deberías comprar el ZimaCube Pro?

Si estás buscando un NAS rápido y espacioso con la posibilidad de una conexión Thunderbolt directa aún más rápida, entonces el ZimaCube es una solución atractiva. Especialmente para la informática virtual y la transmisión de medios. En general, a pesar de los problemas (una vez más, realmente no hay necesidad de un NVMe RAID 0 sobre Ethernet), disfruté tanto de contemplar la atractiva apariencia del ZimaCube como de usarlo. También ten en cuenta que IceWhale también ofrece una de nuestras soluciones NAS modulares para construir tú mismo favoritas que puedes encontrar en la publicación hermana TechHive.

