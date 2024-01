Reseña de EufyCam 2C: especificaciones, rendimiento, precio

“`







Revisión de EufyCam 2C: Cámara montada y en funcionamiento

El EufyCam 2C te permite monitorear lo que está sucediendo afuera en alta calidad, pero a menos que tengas el HomeBase 2 de Eufy, no funcionará con HomeKit ni operará de forma independiente. Las cámaras exteriores son excelentes para instalar si quieres saber qué está sucediendo fuera de tu edificio. Pueden alertarte cuando alguien ha dejado un paquete en tu puerta o está llegando a tu entrada. Aquí, en AppleInsider, no somos ajenos a las cámaras de Eufy, y al revisarlas, nos complació su rendimiento y el costo minorista. Fueron fáciles de configurar, flexibles con la ubicación y ofrecieron compatibilidad con HomeKit Secure Video. Sin embargo, esas eran cámaras interiores que no se podían colocar en el exterior, o se romperían. El EufyCam 2C es una excelente opción si buscas una cámara exterior compatible con HomeKit Secure Video y fácil de instalar. Sin embargo, necesitarás el concentrador requerido instalado, o la cámara no funcionará.

EufyCam 2C – Un diseño resistente

El EufyCam 2C utiliza los mismos colores que las cámaras interiores de la empresa, pero su tamaño es ligeramente más grande debido a sus características adicionales. Mide 3,2 x 1,89 x 2,24 pulgadas y pesa .48 onzas, el 2C es compacto y se puede montar casi en cualquier lugar. Colocar la cámara donde quieras es fácil con la base de montaje incluida. En la parte delantera hay una cámara HD 1080p con un campo de visión de 135 grados. Debajo hay un foco que iluminará el área frente a él cuando está oscuro.

Los ajustes infrarrojos también están disponibles para ayudar a habilitar la visión nocturna cuando se detecta movimiento. Esto también admite el modo de color, lo que te permite ver a las personas y objetos vívidamente. Debajo de la cámara hay un puerto micro-USB para cargar. Está protegido por una cubierta de silicona que cierra el puerto con un sello hermético cuando no está en uso. El 2C está calificado como IP67, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. Esto garantiza que tu cámara esté protegida durante un día lluvioso o fuertes vientos.

Integrado en el EufyCam 2C hay una batería de 6,700mAh que puede durar 180 días con una sola carga. La batería se puede cargar por completo en cinco horas. Cargar la cámara es fácil; simplemente conecta el cable incluido al puerto micro-USB, pero si la cámara está montada, es posible que necesites desmontarla de la base para enchufarla. Mientras que la carga solar es más lenta que la carga desde un enchufe, la cámara seguirá cargándose si el panel solar está expuesto a la luz solar.

Una vez que la batería alcanza su capacidad total, recibirás una notificación de la aplicación nativa de Eufy. Mientras que esto es bueno saber, se vuelve molesto cuando continuamente recibes el aviso y no puedes apagarlo. A pesar de que otras cámaras de Eufy se pueden usar y operar de forma independiente, debes emparejar el EufyCam 2C con un concentrador requerido para utilizarlo. El HomeBase 2 de Eufy es el concentrador de cámara necesario, lo que lo hace compatible con la aplicación nativa y HomeKit.

A diferencia de otros dispositivos HomeKit, donde puedes elegir qué aplicación utilizar para configurar el dispositivo, el EufyCam 2C te obliga a comenzar con su aplicación nativa. El aplicativo nativo de Eufy ofrece varias opciones de personalización para alterar la calidad del video, el nivel de audio y la configuración de notificaciones para el 2C. Y a pesar de que la cámara está conectada al concentrador, tiene su tarjeta de dispositivo independiente dentro de la aplicación.





