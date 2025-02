Reseña de ‘El Desfiladero’: Película perfecta para una noche de cita en Apple TV+

"

La película original de Apple TV+ The Gorge mezcla perfectamente romance y acción, con un par de agentes altamente entrenados que se enamoran mientras protegen al mundo de horribles monstruos que se esconden en las profundidades de la garganta del título.

Es una película divertida para disfrutar con palomitas, con las estrellas Miles Teller, Anya Taylor-Joy y Sigourney Weaver dándolo todo. Hay mucho que disfrutar para aquellos a los que les gusta la acción y para los que les gusta el romance. Anótalo en el calendario para tu próxima noche de cita.

Dicho esto, se beneficia de las expectativas más bajas para una película directa a streaming como esta. Es divertida, emocionante, tierna… pero no perfecta.

Reseña de The Gorge: Por qué es la película perfecta para una cita

Demasiado a menudo, lo que la gente llama una “película de cita” es una comedia romántica que a la mitad de la pareja le encanta mientras que la otra persona se siente un poco aburrida. Pero The Gorge es una verdadera película de cita: tiene partes iguales de acción y romance, por lo que tiene algo para que todos disfruten.

Voy a muchas películas de acción, así que estoy muy familiarizado con la costumbre de ese tipo de películas de encajar una trama romántica que recibe apenas más que una atención de cortesía. Eso no es el caso aquí: ¡aproximadamente el 50% de la película es la pareja enamorándose lentamente bajo circunstancias muy únicas!

Entonces la segunda mitad de la película está llena de acción con balas volando por todas partes. Seguramente no es un spoiler cuando te digo que la pareja termina en la misteriosa Garganta. No sería una gran película si eso no sucediera. Luego deben luchar para salir luchando contra hordas de monstruos.

La química en pantalla entre los dos actores es lo que hace que The Gorge funcione. También ayuda que sus personajes estén escritos con profundidad, no son simples clichés de héroes de acción. Y no olvides las circunstancias únicas. ¿Dónde más vas a ver a dos amantes unirse sobre quién de los dos ha disparado a alguien a la mayor distancia?

Sigourney Weaver interpreta al villano. No tiene mucho tiempo en pantalla, ya que es la jefa de una organización secreta, por lo que la película necesitaba a una actriz fuerte en el papel. Weaver tiene la habilidad para hacerlo funcionar.

***Texto omitido por razones de privacidad***

Texto omitido por razones de privacidad

The Gorge: Por encima del promedio para una película directa a streaming

Descubre "el secreto más peligroso del mundo" en The Gorge en Apple TV+.

Gráfico: Apple TV+

Realmente me gustó esta película. La acción es emocionante mientras que el romance es dulce. Incluso llegué a preocuparme por los personajes.

Solo ten en cuenta que establecí un estándar más bajo para las películas hechas para streaming como esta. No pagué $20 para verla… pagué $9.99 a Apple TV+ para ver todo en el servicio de streaming este mes, incluidos los nuevos episodios de Severance. Sería un poco más crítico con The Gorge si costara más.

★★★★☆

Diviértete con la película, come palomitas y no pienses en cómo el río que atraviesa la Garganta dispersaría los efectos horribles por una gran área río abajo.

Aún dudas en verla? Tal vez te tranquilice saber que la película es muy popular y fue el mayor estreno de una película en la historia de Apple TV+.

Descubrir el secreto de The Gorge viene con una suscripción a Apple TV+. El servicio cuesta $9.99 al mes con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One.

Y el servicio de video en streaming de Apple también incluye una biblioteca de dramas, comedias, musicales, programas infantiles, documentales, etc.

“