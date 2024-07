Reseña de Data Rescue 6 | Macworld

A primera vista

Calificación del experto

Pros

Excelente conjunto de herramientas y sistema de recuperación

Interfaz de usuario fácil de usar

El útil sistema de gestión de escaneo le permite administrar y continuar hasta 15 escaneos

Contras

Alto precio de la licencia basada en suscripción

La última actualización del software fue en 2023, falta de comunicación por parte del soporte técnico y relaciones públicas

No hay forma actual de crear una unidad de recuperación de macOS Sonoma

Nuestro veredicto

Un excelente conjunto de herramientas, pero la falta de atención y capacidad de respuesta al cliente, combinada con una abultada etiqueta de precio basada en suscripción.

No hay almuerzo gratis, especialmente cuando se trata de recuperación de datos. Para los fans de largo tiempo del software Data Rescue de Prosoft Engineering, que actualmente se encuentra en la versión 6.0.8 al momento de escribir esto, los desarrolladores han añadido algunas excelentes características de gestión de unidades y recuperación de datos, aunque a un alto precio para los usuarios ocasionales.

Al igual que en versiones anteriores, Data Rescue 6 es fácil de descargar desde el sitio web de Prosoft, y una vez que haya asignado acceso completo a la unidad a la aplicación, estará listo para empezar. El software se puede utilizar de forma gratuita durante un período de prueba y puede escanear un disco duro y recuperar hasta 1GB de datos de forma gratuita. Sin embargo, a partir de ahí, los precios comienzan a sumar, con la empresa cobrando una tarifa de $19 por cada recuperación de datos individual y no licenciada, $79 por una licencia estándar que ofrece recuperación ilimitada de datos durante 30 días, y una licencia profesional por $399 al año que ofrece recuperación ilimitada por un año. Esto es solo el comienzo, ya que la elevada tarifa cubre solo un Mac o PC con Windows, y la opción de renovación automática tendrá que desactivarse desde su cuenta web de Prosoft, para evitar que su tarjeta de crédito o débito se cargue en el futuro. El alto precio puede resultar insignificante dependiendo del valor de los datos que esté intentando recuperar, por supuesto.

Como en versiones anteriores de Data Rescue, una vez que haya aceptado el precio, dispone de un conjunto de herramientas convincente para trabajar. Es bastante fácil realizar un escaneo rápido o un escaneo profundo, ver tablas hexadecimales, realizar un borrado seguro, configurar parámetros de la unidad, gestionar una configuración de RAID virtual y trabajar con sectores numerados en unidades, así como con bloques de asignación, y el sistema de gestión de escaneo del software le permite trabajar con hasta 15 escaneos, pausándolos y reanudándolos según sea necesario, lo cual es útil si ya ha invertido varias horas en un escaneo profundo. Coloque un disco duro en un soporte externo, montelo en Data Rescue 6 y será fácil iniciar el escaneo del disco, asignar una carpeta de recuperación y comenzar a extraer datos, así como reconstruirlos según sea necesario.

Es cierto que existen limitaciones y, si el disco está fallando mecánicamente, será mucho más difícil recuperar y reconstruir datos, pero el software se lanza a la tarea, se ejecuta bien en segundo plano y no se anda con rodeos a la hora de recolectar y reconstruir todo lo que pueda.

Uno de los mejores elementos de las versiones recientes de Data Rescue ha sido su capacidad para crear unidades de clonación y recuperación, y Data Rescue 6 lo hace bien, aunque con algunas advertencias. La clonación de un disco a otro resultó sólida, con diferentes estrategias de datos (como Recto, Reverso, Bisect y Segmento), y el software lo manejó bien. La creación de una unidad de recuperación a partir de una partición de volumen o un archivo de instalación de macOS fue sencilla, pero Data Rescue 6.0.8 actualmente no ofrece una opción para crear una unidad de recuperación de macOS Sonoma, lo cual resulta preocupante dado que esta versión del sistema operativo lleva diez meses en el mercado en el momento de esta revisión.

Cuando entran en juego las herramientas más técnicas de Data Rescue 6, hay mucho con lo que trabajar, junto con el potencial de meterse en problemas si no está seguro de lo que está haciendo. Establecer los parámetros de la unidad equivocada o el punto de arranque incorrecto puede llevar a tener que solucionar problemas al respecto, y aunque es bueno que las herramientas estén ahí, es posible que desee informarse sobre ellas antes de usarlas.

Si bien hay herramientas excelentes en Data Rescue 6 y se ha convertido en un elemento esencial para recuperar datos de clientes de tecnología, hay algunos aspectos que Prosoft necesita abordar. Los intentos de comunicarse con la empresa para obtener soporte y hacer preguntas técnicas no tuvieron éxito, la actual falta de una opción para crear una unidad de recuperación de macOS Sonoma hace que uno levante las cejas, y el hecho de que la última vez que se actualizó el software fue en 2023 resulta preocupante. Sí, la empresa tiene otras aplicaciones que respaldar y vender, pero también está pidiendo un precio considerable a sus usuarios, que a su vez lo utilizan para la función extremadamente crítica de intentar recuperar sus datos antes de que los discos en los que están trabajando fallen mecánicamente hasta el punto en que los datos no se puedan recuperar de ellos.

Data Rescue 6 es compatible con versiones antiguas de macOS y solo requiere macOS 10.12 (Sierra) o posterior para instalar y ejecutar, pero cuando han pasado más de seis meses desde su última actualización, parece que la atención de Prosoft se ha desviado a otro lugar.

Veredicto

Aquí hay un excelente conjunto de herramientas en las que generalmente confío, pero la falta de atención y capacidad de respuesta al cliente puede dañar la relación entre cualquier empresa de software e incluso sus clientes más leales. Esto, combinado con una abultada etiqueta de precio basada en suscripción que los usuarios ocasionales o intermitentes podrían no estar preparados para asumir, y la falta de un buen sistema de tutoriales, hacen que Prosoft se esté disparando en el pie cuando no es necesario. No se necesitan grandes cambios que hacer y no hay necesidad de volver a la fórmula, pero hay momentos en los que una empresa necesita ofrecer un mejor soporte, aunque sea para estar en mejor posición de ofrecer un gran producto que realmente pueda ayudar a aquellos que lo necesitan.

