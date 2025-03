Reseña de Civilización VII: Ocupe su tiempo cambiando la historia.

La última entrega de la larga serie Civilization trae algunos cambios importantes al formato establecido en juegos anteriores. Los veteranos jugadores de Civ pueden sentir que este nuevo enfoque simplifica un poco el juego, aunque otros argumentan que es una buena manera de hacer el juego más accesible para los recién llegados.

Al igual que todos los juegos anteriores de Civ, Civilization 7 te permite elegir un líder y una civilización que controlas y desarrollas a lo largo de las edades, con el objetivo de conquistar civilizaciones rivales o de emerger como líder mundial a través de la dominación económica, científica o cultural. Pero, en Civilization 7, tu líder y tu sociedad ahora son completamente separados, lo que te permite combinar líderes y países de todas las formas inexactas históricamente posibles.

Una reciente maratón de la serie The Great me inspiró a comenzar mi primer juego como Catalina la Grande de Rusia, aunque en realidad lideraba los ejércitos de la antigua Roma en lugar de Rusia del siglo XVIII. Sin embargo, esa no es una mala combinación, ya que el juego me explicó que las fortalezas de Catalina tienden a centrarse en asuntos culturales, que se superponen con los logros culturales de la sociedad romana y la convierten en una buena elección estratégica para esa civilización.

Una vez que hayas elegido a tu líder y su civilización, el juego te permite comenzar en cualquiera de tres edades diferentes: Antigüedad, Exploración o la Edad Moderna, siendo cada una de estas edades una era histórica diferente. A medida que avanzas en cada edad, puedes seguir cuatro caminos diferentes que te conducen al éxito: económico, cultural, científico o militar. Puedes centrarte en un camino específico si quieres, o diversificar y explorar los beneficios de cada camino, con cada camino presentando diferentes objetivos que puedes lograr para emerger victorioso.

Otro desarrollo interesante en Civilization 7 es que tu líder permanece igual a medida que progresas a lo largo de las tres edades, pero puedes elegir una nueva civilización para liderar al comienzo de cada nueva era. En mi caso, Catalina la Grande pudo elegir Rusia durante la Edad Moderna, devolviéndola a su lugar correcto en la historia.

Dividir el juego en edades de esta manera hace que se sienta más accesible, ya que parece dividir el juego en secciones manejables, en lugar de arrojarte toda la historia humana y dejarte a tu suerte. Sin embargo, algunos jugadores pueden echar de menos la profundidad pura de la intriga militar y política que estaba disponible en juegos anteriores. Eso es en gran medida una cuestión de gusto personal, pero una crítica que ha surgido fuerte y clara en todos los ámbitos es que el diseño de la interfaz del usuario del juego está mal hecho, con menús y consejos poco útiles que dificultan encontrar la información que necesitas.

Algunas personas también han informado de errores en la visualización de texto y fuentes, aunque no experimentamos estos problemas mientras ejecutábamos la versión de Mac del juego. Sin embargo, encontramos molesto que el juego te esté constantemente molestando para que crees una cuenta en línea con los editores, 2K Games, para usar el modo multijugador en línea o desbloquear otros bonos. Afortunadamente, los desarrolladores ya han anunciado que están escuchando a los jugadores y están trabajando en perfeccionar la interfaz en futuras actualizaciones.

En cuanto al lado de Mac, Civilization 7 se ejecuta de forma nativa en Apple Silicon, pero desgraciadamente no en Macs con Intel. También lista Sequoia como la versión mínima requerida de macOS, aunque mi MacBook Pro todavía se encuentra en Sonoma y no tuvo ningún problema para ejecutar el juego. El rendimiento es bueno también, a pesar de los detallados gráficos 3D del juego y las grandes áreas de terreno que necesitas cubrir. El juego cuenta con una herramienta de evaluación de rendimiento integrada, y mi chip M2 Pro del MacBook pudo funcionar de manera cómoda a 55 fps usando la configuración gráfica Alta con una resolución de 2560×1440, por lo que deberías poder jugarlo incluso con un modesto procesador M1 si no te importa bajar un poco la resolución o la calidad gráfica.

¿Deberías comprar Civilization 7?

Personalmente, tiendo a inclinarme hacia juegos de estrategia más orientados a la acción como la serie Total War: Warhammer, por lo que me gusta el nuevo enfoque adoptado por Civilization 7, con las Edades en porciones para hacer que el juego se sienta menos abrumador. Los jugadores veteranos de Civ pueden sentir que “las cosas ya no son como solían ser” pero los recién llegados encontrarán que Civilization es un juego de estrategia rico y desafiante que los mantendrá ocupados durante meses.