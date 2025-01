Reseña de Belkin SoundForm Isolate: Auriculares con cancelación de ruido para quienes tienen un presupuesto ajustado

En el CES 2025, Belkin comenzó a enviar sus nuevos auriculares SoundForm Isolate. Son los primeros auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido que Belkin ha desarrollado, y tienen un precio de solo $60, lo que los convierte en unos auriculares over-ear increíblemente asequibles.

A pesar del bajo precio, Belkin ha construido los SoundForm Isolates bastante bien. No se sienten baratos. Obviamente, están hechos de plástico, pero lo están la mayoría de auriculares over-ear que no sean AirPods Max. Las almohadillas de los oídos se sienten agradables, y no siento que vaya a romper los auriculares.

Los SoundForm Isolates también se doblan hacia adentro, lo que te permite meterlos fácilmente en una mochila u otro lugar. También puedes girar las copas de los oídos a tu gusto, ayudándote a lograr un ajuste más cómodo.

En la caja, vienen un cable de carga USB-C y un cable auxiliar de 3,5 mm, aunque no hay un estuche incluido. Eso es comprensible por el precio, pero vale la pena mencionarlo. Sin embargo, el cable auxiliar incluido es una gran ventaja, ya que brinda a los usuarios muchas opciones de conectividad, además del bluetooth.

En el auricular izquierdo, hay un botón que alternará entre tres modos: audición activa, cancelación de ruido apagado y cancelación de ruido activado. Los nombres podrían ser un poco mejores, pero esencialmente, piensa en estos como modo de transparencia, modo apagado y modo de cancelación de ruido.

A pesar de ser tres modos distintos, en realidad no son muy diferentes entre sí. La cancelación de ruido definitivamente reduce algo de ruido de fondo (especialmente al caminar afuera), pero los auriculares over-ear también ofrecen mucha cancelación de ruido pasiva por simplemente cubrir tus oídos. La cancelación de ruido hace su trabajo, pero no esperes quedarte asombrado. No hace un trabajo particularmente bueno con las voces, por ejemplo, pero también solo cuestan $60.

El modo de audición activa también hace lo que dice, y ayuda a pasar algo de audio externo mientras llevas puestos los auriculares. Nada excepcional, pero cumple su función bastante bien.

Sin embargo, hay una característica única que ofrecen: el modo de aislamiento. Al presionar juntos los botones de subir y bajar volumen (en el auricular derecho), puedes ingresar al modo de aislamiento, que reproduce sonidos de océano mientras usas los auriculares. No estoy seguro de que personalmente me ayude a concentrarme, pero ciertamente puede que a algunas personas les guste. Algunas personas encuentran más fácil conciliar el sueño mientras escuchan sonidos de océano, así que definitivamente hay un propósito allí.

Los SoundForm Isolates de Belkin suenan bien. No esperaba mucho por $60, y ciertamente no fallaron en ninguna área. No soy un experto en audio, así que no me adentraré mucho aquí, pero no vayas con la expectativa de tener un audio increíble. Ofrecen bastante graves, lo cual a algunas personas les gusta.

También pueden ponerse bastante fuertes, aunque no al punto de potencialmente causar pérdida auditiva. También puedes bajar al volumen más bajo y seguirán siendo audibles, lo que no se puede decir de todos los auriculares, así que es un punto a favor.

Además, los micrófonos son bastante buenos para una llamada telefónica rápida.

Aunque estos auriculares no ofrecen nada espectacular, definitivamente no son malos. Diría que tienen mucho sentido comprarlos si quieres regalárselos a un niño más joven al que no quieras confiarle algo demasiado caro. Son definitivamente unos buenos auriculares inalámbricos, y es impresionante que Belkin haya podido ofrecer un producto de este tipo por solo $60. Aunque no son para todos, los SoundForm Isolates son ciertamente adecuados para aquellos con un presupuesto ajustado y que quieren unos auriculares over-ear inalámbricos.

Puedes comprar los Belkin SoundForm Isolate en Amazon por $59.99, si estás interesado. Vienen en dos colores: negro y arena, y ofrecen 60 horas de duración de la batería.