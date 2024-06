Reseña de Ambition Mastercard®: Construye crédito en la universidad a tu manera.

“

Nuestra opinión: La tarjeta Ambition Mastercard® puede ayudar a los estudiantes universitarios a construir crédito desde cero con una fácil aprobación, poder de gasto flexible y sin cargos de interés. Sin embargo, la tarjeta cobra una tarifa mensual y su programa de recompensas no es nada del otro mundo.

¿Para quién es buena la Ambition Mastercard®?

La Ambition Mastercard puede valer la pena considerar si eres un estudiante universitario actual o entrante sin historial crediticio. Si bien existen otras tarjetas de crédito para estudiantes disponibles, muchas de ellas requieren al menos algún historial crediticio, y si tienes menos de 21 años, los requisitos de ingresos son más estrictos.

Debido a la estructura híbrida de la Ambition Mastercard, es posible que tengas más facilidad para ser aprobado. Y si bien hay una componente asegurada en la tarjeta, ofrece mucha más flexibilidad que una tarjeta de crédito asegurada estándar.

¿Quién no debería obtener la Ambition Mastercard®?

Si esperas comenzar a construir tu historial crediticio, pero no eres un estudiante universitario, la Ambition Mastercard no será una opción para ti. Incluso si eres estudiante, hay otras tarjetas de crédito para principiantes que ofrecen mejores recompensas y no cobran tarifas mensuales o anuales.

Tarjetas de crédito similares a la Ambition Mastercard®

La Ambition Mastercard ofrece una excelente oportunidad para que los estudiantes universitarios construyan crédito desde cero. Pero si no eres un estudiante o simplemente deseas comparar otras opciones de tarjetas, aquí tienes un par de alternativas para considerar.

Ambition Mastercard®

Upgrade OneCard

Chase Freedom Rise℠Tarifa anualTarifa anualTarifa anual$2 mensuales (exentos los primeros seis ciclos de facturación)$0$0RecompensasRecompensasRecompensas1.25% de reembolso en efectivo en entregas de alimentos, viajes compartidos y streaming

0.5% de reembolso en todas las demás compras3% de reembolso en compras cotidianas comunes en tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes y bares, incluidas entregas, estaciones de gasolina, así como pagos recurrentes en servicios públicos y suscripciones mensuales incluyendo teléfono, cable, televisión y otros servicios de streamingNuestra opiniónNuestra opiniónNuestra opiniónLa Ambition Mastercard es más adecuada para estudiantes que tienen opciones limitadas. La Upgrade Secured OneCard no requiere una verificación de crédito, pero necesitas hacer un depósito de seguridad. El Freedom Rise es ideal para aquellos nuevos en el crédito, con mejores probabilidades de aprobación si tienes una cuenta de cheques de Chase. Ver oferta

en Calificaciones de Tarjetas

Upgrade OneCard vs. Ambition Mastercard®

La Upgrade OneCard funciona de manera similar a la Ambition Mastercard, estableciendo tu poder de gasto según el saldo de tu cuenta de depósito asegurado vinculada, así como una cuenta de revisión de recompensas Upgrade. También ofrece un 3% de reembolso en efectivo en compras cotidianas comunes en tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes y bares, incluidas entregas, estaciones de gasolina, así como pagos recurrentes en servicios públicos y suscripciones mensuales incluyendo teléfono, cable, televisión y otros servicios de streaming. 2% de reembolso en todo lo demás cuando cumplas ciertos criterios; de lo contrario, ganarás un 1.5% de reembolso en efectivo en cada compra.

La Upgrade Secured OneCard no cobra intereses si pagas tu saldo en su totalidad cada mes. Sin embargo, también puedes optar por pagar tus compras a lo largo del tiempo en cuotas mensuales. La tarjeta no tiene tarifa anual, pero se requiere un depósito de al menos $200 para comenzar, no hay un mínimo después de eso. Además, no puedes solicitar la tarjeta directamente. En su lugar, deberás abrir una cuenta de revisión Upgrade y ver si eres elegible para la tarjeta asegurada.

Chase Freedom Rise℠ vs. Ambition Mastercard®

La Chase Freedom Rise℠ es una tarjeta de crédito inicial que no requiere un depósito de seguridad. Está diseñada específicamente para estudiantes universitarios y otras personas que son nuevas en el crédito. Para mejorar tus probabilidades de ser aprobado, Chase sugiere mantener al menos $250 en una cuenta de cheques de Chase.

Además de construir crédito, también obtendrás un reembolso del 1.5% en todas las compras que realices, más un crédito de $25 en el estado de cuenta después de suscribirte a pagos automáticos dentro de los primeros tres meses de abrir tu cuenta. La tarjeta no cobra una tarifa anual.

Ambition Mastercard®: Cómo ganar recompensas

La Ambition Mastercard no ofrece un bono de bienvenida. De forma continua, la tarjeta ofrece un 1.25% de reembolso en efectivo en ciertas categorías de gastos, incluidas entregas de alimentos, viajes compartidos y streaming.

En todas tus demás compras, sin embargo, solo ganarás un mísero 0.5% de reembolso en efectivo. En general, el 1% de retorno es el mínimo estándar para las tarjetas de crédito con reembolso en efectivo, por lo que la tasa base de la Ambition Mastercard podría ser un factor determinante para muchos estudiantes.

Cómo canjear las recompensas de la Ambition Mastercard®

Cada mes, College Ave depositará las recompensas que hayas ganado durante el ciclo de facturación anterior en tu cuenta de depósito asegurado. Recibirás las recompensas a más tardar cinco días hábiles después de la fecha de vencimiento de tu estado de cuenta.

Una vez que tengas los fondos, puedes mantenerlos en la cuenta para mantener tu poder de gasto, pagar tu saldo o transferirlos a una cuenta bancaria externa.

Resumen de la Ambition Mastercard®

La Ambition Mastercard® de College Ave es parte de una nueva tendencia de tarjetas híbridas de débito-crédito. Técnicamente una tarjeta asegurada, determina tu límite de crédito según el saldo de tu cuenta de depósito asegurado. Pero a diferencia de una tarjeta de crédito asegurada tradicional, conservarás el acceso a los fondos de la cuenta de depósito. No tiene tasa de interés, pero se requiere que pagues tu factura en su totalidad cada mes.

En otras palabras, puedes hacer depósitos adicionales, retirar fondos e incluso usar los fondos de tu cuenta de depósito para pagar tu factura mensual. Si bien hay un depósito mínimo de apertura de $50, no hay un requisito de saldo mínimo continuo, simplemente ten en cuenta que tu poder de gasto es igual al saldo de tu cuenta de depósito.

Al igual que otras tarjetas híbridas, la Ambition Mastercard® no realiza una verificación de crédito cuando aplicas, pero sí requiere que tengas al menos 18 años y seas un estudiante universitario actual o entrante. La tarjeta ofrece recompensas en tus compras cotidianas, pero las tasas de recompensas son bajas en comparación con otras tarjetas híbridas y tarjetas de crédito para estudiantes tradicionales. Además, aunque College Ave no cobra tarifas anuales, sí cobra una tarifa mensual de $2 a partir del séptimo mes después de que abres la cuenta.

Tarifas e intereses de la Ambition Mastercard®

Tarifa anual: $2 mensuales después de los primeros seis meses

Tarifa por transacciones extranjeras: 3%

APR de compra: Ninguno

Beneficios adicionales

La Ambition Mastercard no ofrece otros beneficios.

¿Es la Ambition Mastercard® la adecuada para ti?

La Ambition Mastercard ofrece un camino más fácil para construir crédito en comparación con muchas tarjetas de crédito para principiantes tradicionales. También obtendrás mucha flexibilidad con tu depósito.

Dicho esto, la tarifa mensual de la tarjeta y las tasas de recompensas inferiores disminuyen su valor general. Dependiendo de tu situación, es posible que puedas obtener mejores recompensas, sin tarifas mensuales o anuales, e incluso sin requisito de depósito de seguridad con una tarjeta diferente.

Antes de solicitar tu primera tarjeta de crédito, tómate un tiempo para investigar y comparar varias opciones para asegurarte de obtener la mejor para ti.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el límite de crédito de la Ambition Mastercard de College Ave?

El límite de crédito de tu tarjeta será igual al saldo de tu cuenta de depósito asegurado. No hay un requisito de saldo mínimo después del depósito inicial de $50, pero el límite máximo que puedes tener es de $2,500.

¿Qué puntaje crediticio necesito para la Ambition Mastercard?

No hay una verificación de crédito cuando aplicas para la Ambition Mastercard, lo que significa que tampoco hay un puntaje de crédito mínimo.

Ten en cuenta que los detalles de la tarjeta son precisos a partir de la fecha de publicación, pero están sujetos a cambios en cualquier momento a discreción del emisor. Por favor, ponte en contacto con el emisor de la tarjeta para verificar las tasas, tarifas y beneficios antes de solicitar.

“