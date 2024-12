Reseña: Come From Away en el Lowry es un festín festivo de cinco estrellas.

¡Y vaya espectáculo! Cálido, divertido, conmovedor, frenético, emocional, ¡es todo eso y mucho más!

El reparto de Come From Away está basado en la verdadera historia de los habitantes de Gander en Terranova que vieron cómo su pequeña comunidad de alrededor de 10,000 personas casi se duplicaba de la noche a la mañana, ya que todos los vuelos hacia el espacio aéreo de EE. UU. fueron suspendidos después de los ataques del 9/11.

En total, 39 aviones quedaron varados ‘en una roca en medio de la nada’. A lo largo de cinco días seguimos cómo los locales y los pasajeros se unieron en medio de la tragedia en curso en Nueva York.

Al correr durante aproximadamente 100 minutos sin un intervalo, te sumerges en la historia. Rara vez una noche en el teatro será tan absorbente. La falta de un intervalo permite que la tensión aumente, puedes experimentar las decisiones caóticas, improvisadas y a veces impresionantes que tuvieron lugar.

Come From Away es una afirmación de que, a pesar de todos los horrores, de todos los problemas en el mundo, cuando queremos, los humanos podemos ser bastante especiales.

Es una celebración del espíritu humano y de esa capacidad duradera de estar ahí para ayudar a un extraño necesitado.

El hecho de que sea una historia real y que los personajes estén basados en pasajeros reales y residentes de Gander lo hace aún más notable.

El reparto de 12 actores es asombroso. La pura habilidad técnica involucrada en cambiar chaquetas y sombreros para denotar diferentes personajes es increíble. Todo es tan rápido y sin embargo parece pausado. La precisión del movimiento es impresionante.

Es un escenario bastante simple pero las sillas y mesas se transforman en senderos de montaña; el bar local rápidamente se convierte en el interior de un avión.

Los músicos en Come From Away toman una reverencia. La banda en el escenario es una maravilla en sí misma. La música tradicional de Terranova debe mucho a sus raíces celtas, por lo que tienes violín, flautas, bodhrán e incluso gaitas uilleann en la mezcla. Crea una banda sonora embriagadora. Un gran toque al final es que la banda puede salir y realmente mostrar lo que pueden hacer, habría pagado solo por verlos actuar.

Te involucras en cada personaje, desde Hannah que intenta desesperadamente averiguar si su hijo bombero está vivo hasta el rígido inglés Nick que puede que haya encontrado o no a su alma gemela entre el caos.

Sara Poyzer es Beverley Bass, la capitana de uno de los aviones. Su canción Me and the Sky es un verdadero momento culminante. Pero, nuevamente, muchas de las otras canciones también lo son.

Hay momentos encantadores y excelentes frases. Y desde el principio te encuentras preocupándote por estos personajes dispares, una señal segura de que el teatro está haciendo su trabajo.

Para algunas personas, la idea entera de que una producción – y una musical en eso – basada en eventos posteriores al 9/11 puede parecer absurda. Pero funciona y funciona maravillosamente.

Realmente es un espectáculo excepcional y el hecho de que The Lowry lo tenga durante el periodo festivo es ideal. Con su mensaje reconfortante, es el espectáculo de Navidad perfecto. De hecho, borra eso, es simplemente el espectáculo perfecto.

Come From Away está en The Lowry, Salford Quays, hasta el domingo 5 de enero. Detalles en www.thelowry.com