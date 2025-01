Rescatistas de Gaza se enfrentan a la magnitud de la destrucción.

En el primer día completo de paz en Gaza el lunes, los trabajadores de rescate y los civiles comenzaron a evaluar la escala completa de la destrucción en la Franja.

La agencia de Defensa Civil de Gaza – el principal servicio de respuesta de emergencia de la franja – dijo que temía que hubiera más de 10.000 cuerpos aún enterrados bajo el vasto mar de escombros.

El portavoz Mahmoud Basal dijo a la BBC que esperaban recuperar los muertos en 100 días, pero es probable que se retrasen por falta de bulldozers y otro equipamiento esencial.

Nuevas imágenes de Gaza tras el alto el fuego del domingo mostraron escenas de devastación total causada durante 15 meses de ofensiva israelí, especialmente en el norte de la Franja.

La ONU ha estimado previamente que el 60% de las estructuras de Gaza han sido dañadas o destruidas.

Aunque los sonidos de los bombardeos fueron reemplazados por celebraciones cuando comenzó el alto el fuego el domingo, la realidad que enfrentan las personas en toda Gaza sigue siendo desesperada.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, la guerra ha dejado a más de dos millones de gazatíes sin hogar, sin ingresos y completamente dependientes de la ayuda alimentaria para sobrevivir.

Esa ayuda comenzó a llegar a Gaza inmediatamente después del alto el fuego el domingo y la ONU dijo que al menos 630 camiones entraron en la Franja antes de que terminara el día, el mayor número desde el inicio de la guerra hace 15 meses.

Destrucción en Khan Younis en la Franja de Gaza tras la retirada del ejército israelí de la región. [EPA]

Sam Rose, director interino de la Unrwa, la agencia de refugiados palestinos de la ONU en Gaza, dijo que los suministros de ayuda eran solo el principio del desafío de devolver la franja a la vida.

“No estamos hablando solo de alimentos, atención médica, edificios, carreteras, infraestructuras, tenemos individuos, familias, comunidades que necesitan ser reconstruidas,” dijo.

“El trauma que han sufrido, el sufrimiento, la pérdida, el dolor, la humillación y la crueldad que han soportado en los últimos 16 meses; este va a ser un camino muy largo.”

En Israel, las familias de los tres rehenes liberados en el primer intercambio hablaron en una conferencia de prensa en Tel Aviv el lunes por la noche. Mandy Damari, la madre de la ciudadana israelo-británica Emily Damari, dijo que Emily estaba en “alto espíritu” y “en camino hacia la recuperación” a pesar de perder dos dedos en el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Meirav Leshem Gonen, la madre de Romi Gonen, dijo: “Recuperamos a nuestra Romi, pero todas las familias merecen el mismo resultado, tanto los vivos como los muertos. Nuestros corazones están con las otras familias.”

Antes de la conferencia de prensa, las autoridades israelíes publicaron nuevas imágenes mostrando a Damari, de 28 años, Gonen, de 24, y Doron Steinbrecher, de 31 años, saludando con lágrimas a sus madres el domingo justo después de salir de Gaza.

Si la primera fase del alto el fuego se mantiene, 30 rehenes más serán liberados de Gaza en los próximos 40 días a cambio de alrededor de 1.800 palestinos liberados de cárceles israelíes.

Desplazados internos palestinos caminan en Rafah el lunes [EPA]

Las autoridades de salud palestinas estiman que más de 46,900 personas murieron en Gaza durante los más de 15 meses de guerra y más de 110,700 resultaron heridas.

El ministerio no distingue entre civiles y combatientes, pero dice que la mayoría de los muertos son mujeres y niños – una afirmación respaldada por la ONU.

Un estudio dirigido por el Reino Unido publicado en la revista médica The Lancet este mes sugirió que las cifras del ministerio de salud pueden subestimar la cantidad de muertes en más del 40%.

La agencia de Defensa Civil de Gaza dijo en un comunicado el lunes que el 48% de su personal había muerto, resultado herido o detenido durante el conflicto, y que el 85% de sus vehículos y 17 de 21 instalaciones habían sido dañadas o destruidas.

Aunque el riesgo de ataques aéreos ha desaparecido, por ahora, el trabajo sombrío continúa para los trabajadores de Defensa Civil restantes. Imágenes compartidas con la BBC por miembros de la agencia en el norte de Gaza el lunes mostraron que realizaban trabajos desgarradores, incluida la recuperación de bebés fallecidos y de restos humanos en mal estado.

“En cada calle hay muertos. En cada barrio hay personas bajo los edificios,” dijo Abdullah Al-Majdalawi, un trabajador de 24 años de la Defensa Civil en la Ciudad de Gaza.

“Incluso después del alto el fuego recibimos muchas llamadas de personas diciendo por favor, ven, mi familia está enterrada bajo los escombros.”

Malaak Kasab, una graduada reciente de 23 años desplazada de la Ciudad de Gaza, dijo a la BBC el lunes que miembros de su propia familia estaban entre aquellos que aún no habían sido recuperados.

“Hemos perdido a muchos miembros de nuestra familia y algunos todavía están bajo los edificios destruidos,” dijo. “Hay muchas personas bajo los escombros – todos saben esto.”

La casa familiar de Kasab en un edificio de apartamentos no fue completamente destruida, dijo, pero está muy dañada. “No hay puertas, no hay ventanas, no hay agua, no hay electricidad, nada. Ni siquiera madera para hacer fuego. No es habitable.”

El movimiento sigue siendo peligroso para los gazatíes desplazados mientras las fuerzas armadas israelíes comienzan el proceso de retirarse de las zonas pobladas de la Franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han advertido a las personas que no se acerquen a su personal o instalaciones, ni entren en una zona de amortiguamiento que crearon alrededor de la frontera de Gaza y alrededor del corredor de Netzarim, que atraviesa Gaza separando el norte del sur.

Pero muchos residentes estaban ansiosos por ver lo que quedaba de sus hogares antes de lo aconsejado. Hatem Eliwah, supervisor de una fábrica de 42 años de la Ciudad de Gaza, dijo que estaba considerando salir a pie desde su refugio en Khan Younis en el sur.

“Hemos estado esperando este alto el fuego como personas esperando entrar al cielo,” dijo Eliwah. “Perdí a dos de mis hermanos y sus familias. Perdí primos, tíos. Lo único que sigo esperando es poder volver a casa.”

Existen graves preocupaciones en ambos lados de que el acuerdo podría desmoronarse incluso antes de que se complete la primera fase en aproximadamente seis semanas, e Israel ha subrayado que se reserva el derecho de reanudar la acción militar en Gaza en cualquier momento.

Hablando en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes, el Secretario General Antonio Guterres saludó el acuerdo como un “rayo de esperanza” y dijo que se deben cumplir sus obligaciones.

Pero Guterres advirtió de una situación cada vez peor en la ocupada Cisjordania, que ha visto un gran aumento en los ataques de colonos israelíes contra aldeas palestinas desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

“Altos funcionarios israelíes hablan abiertamente de anexar formalmente toda o parte de la Cisjordania en los próximos meses,” dijo Guterres, añadiendo: “Cualquier anexión constituiría una violación muy grave del derecho internacional.”

Muath Al-Khatib contribuyó a este informe

