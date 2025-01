Rescatistas afirman que no hay más mineros atrapados en la mina de Stilfontein en Sudáfrica

Este historia contenido un video que algunos personas puedan encontrar perturbador. Durante una visita el martes, los ministros de policía y minas fueron insultados y les dijeron que se fueran por una multitud enojada que culpaba al gobierno por las muertes. La policía dijo que más de 1.500 mineros habían subido a la superficie antes de que comenzara la operación de rescate, informa la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, otros permanecieron bajo tierra, ya sea porque temían ser arrestados o porque fueron obligados a quedarse allí por pandillas que controlan la mina. Un portavoz del Servicio de Policía Sudafricana dijo que nadie seguía bajo tierra. “Confiamos en que el Servicio de Rescate en Mina pueda confirmarlo con su equipo de alta tecnología que esperamos nos dé una imagen de lo que está sucediendo bajo tierra. El Servicio de Rescate en Mina ha confirmado que enviarán la jaula bajo tierra por la mañana para ver si algún minero ilegal sube con la jaula. No podemos decir con certeza que la operación haya sido cancelada en este momento. Muchas minas en Sudáfrica han sido abandonadas en las últimas tres décadas por empresas que no las encontraron económicamente viables. Las minas han sido tomadas por pandillas, a menudo ex empleados, que venden minerales que encuentran en el mercado negro. Esto incluye la mina en Stilfontein, aproximadamente 145km al suroeste de la ciudad más grande del país, Johannesburgo, que ha sido el foco de los esfuerzos del gobierno para acabar con la industria ilegal. Una jaula de rescate ha estado haciendo viajes por un pozo para llegar a decenas de mineros que se cree están al menos a 2km bajo tierra. Muchos de los sobrevivientes habían estado sin comida y agua desde noviembre, dejándolos demacrados. Ahora están recibiendo atención médica.