Rescate de rehenes en Israel: Cómo se desarrolló la operación

Reuniones después de que cuatro rehenes israelíes fueron liberados en una incursión de las FDI. Cuatro rehenes han sido rescatados por el ejército israelí de Gaza central, en una operación que duró semanas en su planificación. Para los israelíes fue motivo de celebración y alivio. Para los palestinos trajo más sufrimiento, con hospitales informando que decenas de personas, incluidos niños, murieron en la incursión en el densamente poblado campamento de Nuseirat. Apodada “Semillas de Verano”, la incursión se llevó a cabo inusualmente durante el día, lo que las Fuerzas de Defensa de Israel dicen les permitió sorprender mejor. El horario de media mañana significaba que las calles estaban llenas de gente comprando en un mercado cercano. También significaba un mayor riesgo para las fuerzas especiales de Israel, no solo al entrar, sino especialmente al salir. Un oficial de fuerzas especiales resultó herido y murió en el hospital, según la policía de Israel. Nora Abu Khamees estaba desconsolada después de que su hijo muriera en un ataque israelí. “Fue a una escala como Entebbe”, según el vocero principal de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, haciendo referencia al rescate de 100 rehenes por parte de Israel en Uganda en 1976. Actuando sobre inteligencia, y tras cruzar de Israel a Gaza, dijo que comandos especializados irrumpieron simultáneamente en dos apartamentos residenciales en Nuseirat donde se mantenían a los rehenes. En un apartamento estaba el rehén de 26 años Noa Argamani. En el otro estaban Shlomi Ziv de 41 años, Andrey Kozlov de 27 años y Almog Meir Jan, de 22 años. Hagari dijo que no estaban en jaulas sino en habitaciones cerradas rodeadas de guardias. Dijo que los comandos israelíes, una vez dentro a la fuerza, tomaron a los rehenes enrollándose alrededor de ellos para proporcionar escudos protectores antes de subirlos a vehículos militares afuera. Al salir, dijo que se enfrentaron a una fuerte resistencia por parte de los combatientes palestinos. Hagari dijo que el ejército israelí había planeado la incursión con gran detalle, incluso construyendo maquetas de los dos apartamentos para entrenar. Los Estados Unidos también proporcionaron apoyo de inteligencia a Israel para la operación, según el socio de la BBC, CBS News, que citó a dos funcionarios estadounidenses. Un video de teléfono móvil del lugar muestra cómo la gente se agachaba en busca de cobertura mientras silbaban los misiles y sonaban los disparos. Más tarde, las imágenes mostraban cuerpos esparcidos en la calle. Dolor en Gaza por decenas de muertos en la incursión de rehenes de las FDI. La incursión claramente involucró una fuerza masiva. Médicos en los dos hospitales en Gaza central dijeron que habían contado más de 70 cuerpos. Hagari estimó menos de cien, mientras que la oficina de medios de Hamas dijo que más de 200 habían muerto. La BBC no ha podido verificar el número de víctimas. “He recogido las partes del cuerpo de mi hijo, mi querido hijo”, dijo Nora Abu Khamees, refugiándose en Nuseirat, a la BBC mientras se derrumbaba en lágrimas. “Mi otro hijo está entre la vida y la muerte. Incluso mi esposo y mi suegra, toda nuestra familia está destrozada. Esto es un genocidio.” Areej Al Zahdneh, de diez años, hablando desde un hospital cercano, nos dijo que hubo ataques aéreos, tanques y tiroteos. “No podíamos respirar. Mi hermana Reemaz fue alcanzada por metralla en la cabeza y mi hermana de cinco años, Yara, también fue alcanzada por metralla”. Dos hermanas de Areej Al Zahdneh de diez años fueron alcanzadas por metralla, nos dijo la BBC desde el hospital.