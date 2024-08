Requisitos de Apple para llegar a creadores y fans en Patreon

“Navegando por el requisito de facturación de Apple

Patreon alberga a una increíble variedad de creadores, todos con circunstancias únicas y necesidades de facturación. El sistema de compras dentro de la aplicación de Apple, por otro lado, solo admite el modelo de facturación por suscripción de Patreon. Apple también ha dejado claro que si los creadores en Patreon continúan utilizando modelos de facturación no admitidos o desactivan transacciones en la aplicación de iOS, correremos el riesgo de que toda la aplicación sea eliminada de su App Store.

Los mandatos de facturación de Apple significan que si estás en un modelo de facturación al principio del mes o por creación, tu membresía ya no estará disponible para los fanáticos en la aplicación de iOS a partir de noviembre hasta que cambies a la facturación por suscripción.

Como resultado de los mandatos de Apple y para asegurarnos de que puedas seguir obteniendo nuevos miembros en la aplicación de iOS, hemos iniciado un proceso de migración de 16 meses para llevar a todos los creadores a la facturación por suscripción para noviembre de 2025, respaldado por un plan de nuevas funciones y herramientas para asegurarnos de que el modelo de facturación funcione para ti, tu comunidad y tu negocio. Para ser claros, esto significa que los modelos de facturación al principio del mes y por creación se descontinuarán en noviembre de 2025.

La mayoría de los creadores en Patreon utilizan la facturación por suscripción. Durante los últimos años, la hemos implementado lentamente, abordando cada obstáculo que ha surgido para asegurarnos de que la migración no sea disruptiva para los creadores. Desafortunadamente, debido a los plazos y limitaciones de Apple, no podemos seguir haciéndolo de esta manera. En lugar de ayudar a los creadores a cambiar a la facturación por suscripción cuando sientan que es lo correcto para ellos, ahora estamos obligados a migrar a todos los creadores en el plazo de Apple.

Cómo te afectará este cambio depende de tu modelo de facturación actual. Si no estás seguro de qué modelo de facturación utilizas, puedes consultarlo en tus ajustes.

Facturación por suscripción: no tienes que hacer ningún cambio en tu modelo de facturación y puedes ajustar cómo manejas las tarifas de Apple en cualquier momento.

Facturación al principio del mes: para permitirte seguir ganando en la aplicación de iOS, te cambiaremos automáticamente a la facturación por suscripción a partir de noviembre de 2024. Sin embargo, si deseas más tiempo, puedes retrasar tu migración en tus ajustes para mantener tu modelo de facturación actual hasta noviembre de 2025. Para ser claros: incluso si retrasas tu migración, todavía se aplican los requisitos de Apple. Si no has cambiado a la facturación por suscripción para este noviembre, tus fanáticos no podrán comprar nuevas membresías en la aplicación de iOS. Si retrasas la migración pero luego cambias de opinión, puedes migrar a la facturación por suscripción en cualquier momento en tus ajustes.

Facturación por creación: debido a que este es un cambio tan grande en la forma en que diriges tu negocio, nuestro Soporte de Producto ofrecerá apoyo individualizado para ayudarte a migrar, lo que lleva más tiempo. Podrás mantener tu modelo de facturación actual hasta noviembre de 2025, momento en el que se te migrará automáticamente a la facturación por suscripción. Sin embargo, los requisitos de Apple entran en vigencia en noviembre de 2024. Si no has cambiado a la facturación por suscripción para este noviembre, tus fanáticos no podrán comprar nuevas membresías en la aplicación de iOS. Puedes iniciar el proceso de migración en tus ajustes.

