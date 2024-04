Reproducir los juegos de Nintendo en iPhone

Emula viejas consolas de juegos sin necesidad del hardware con Delta

Tu iPhone puede jugar juegos retro originalmente lanzados para Gameboy, Nintendo 64, y más, gracias a la aplicación Delta. Aquí te explicamos cómo empezar.

Delta es el sucesor espiritual de la aplicación GBA4iOS que se originó como un proyecto creado por el entonces estudiante de secundaria Riley Testut. Apple nunca permitió la emulación en iOS hasta que las regulaciones le obligaron a hacerlo, por lo que ahora Delta ha llegado oficialmente a la App Store.

El software de emulación se ejecuta en la CPU del iPhone para simular una consola de juegos para que pueda ejecutar ROMs de juegos. Estas ROMs, la Memoria de Solo Lectura encontrada en cartuchos y discos, solo se pueden obtener legalmente extrayéndolos del hardware físico.

Esta guía no te dirá cómo conseguir ROMs para diversos sistemas. AppleInsider no es Google, y aquí no puedes buscarlos.

Una vez que tengas en tu posesión una ROM, es bastante sencillo poner en funcionamiento Delta, pero la aplicación está llena de muchos ajustes y menús. Aquí tienes lo que necesitas saber.

Empezaremos con una declaración bastante definitiva. Varios miembros de nuestro equipo la están usando, y todos pensamos que es muy divertida. Delta es una forma increíblemente fácil y divertida de iniciarte en la emulación.

Añadir una ROM a Delta

Hay dos métodos para añadir ROMs a Delta. Uno es a través de la app de Files del iPhone, y el otro es mediante Finder Sync en Mac.

Debes mantener tus ROMs en la app de Files. Al añadir una nueva ROM a Delta, es más fácil hacerlo desde la app presionando el “+” en la esquina superior derecha.

Selecciona las ROMs dentro del selector de archivos en Delta

Si, por alguna razón, tu archivo está en un archivo .zip u otro formato de archivo, Delta debería manejar esos archivos sin problemas. Si ocurre algún error, intenta descomprimir el archivo. La app Files de Apple generalmente puede manejar .zip, pero otros tipos de archivos comprimidos necesitarán de una app de terceros.

El archivo que buscas tiene una extensión de archivo algo obvia. Es .gbc para Gameboy Color o .n64 para Nintendo 64, por ejemplo.

Delta te permite seleccionar más de un archivo para añadir a la vez. Selecciona las ROMs que desees añadir, y luego toca “Abrir”.

Los juegos se unirán a colecciones en páginas separadas dependiendo de la consola para la que sea la ROM. Delta es compatible con ROMs para NES, SNES, N64, Gameboy, Gameboy Advance y Nintendo DS.

Construye tu colección de ROMs a lo largo de generaciones de consolas Nintendo

La app tiene un soporte beta oculto para Sega Genesis. Añadir juegos para esta consola podría poblar la biblioteca, pero Delta no podrá lanzar esos juegos — aún.

Y si añades ROMs para sistemas no compatibles como la PlayStation original, podría causar problemas con la capacidad de la app para cargar la biblioteca. Mantener presionado es la única forma de eliminar un juego, pero esta acción también reproduce una vista previa del lanzamiento del juego en una ventana, lo que provoca que la app se bloquee para juegos no compatibles.

Si alguna vez tienes problemas para gestionar tu biblioteca de Delta, siempre puedes gestionar los juegos desde la app Files.

Los usuarios de Mac que tengan archivos de juego disponibles en su Mac también pueden sincronizar los juegos con Delta a través de la función de Sincronización de archivos. El iPhone conectado aparecerá en Finder, y Delta es un lugar objetivo allí.

Obtención y añadiendo pieles de controlador

Hay un sitio web dedicado para encontrar pieles básicas para el emulador Delta. Simplemente entra a skins4delta.com, selecciona tu consola, y luego elige una piel.

Cambia cómo se ve Delta para cada consola

La piel se descarga en la app de Files. Abre Delta y toca el “+” como añadirías un nuevo juego. Selecciona la piel del controlador descargada, y automáticamente se poblara en la app sin necesidad de confirmación.

Para aplicar la piel como predeterminada, toca el icono de engranaje en la esquina superior izquierda, selecciona el controlador deseado bajo la sección “Pieles de controlador”, luego toca la imagen de retrato o paisaje. Esto abrirá una lista desplazable de pieles disponibles para la consola en esa orientación.

Después de seleccionar una piel, actuará como la piel de controlador predeterminada para esa consola a menos que una piel específica esté configurada para ese juego en particular. Esta es una excelente opción para juegos con estilos de control específicos.

Si tienes Street Fighter y quieres un diseño más amigable para juegos de lucha pero solo para ese juego, mantén presionado el juego y selecciona “Cambiar piel de controlador”. Para solo ese juego en adelante, esa piel se aplicará.

Hay algunas pieles salvajes por ahí que aprovechan el hecho de que el iPhone es un dispositivo táctil, y los botones pueden ir a cualquier lugar. La Nintendo DS es especialmente interesante aquí porque diferentes pieles pueden priorizar diferentes pantallas.

Reasignar botones de controlador físico

Si has decidido usar un controlador físico como uno de Backbone o GameSir, Delta también tiene opciones para ti. Las pieles no aparecen cuando se conecta un controlador, por lo que no hay un cambio automático al táctil, excepto para la pantalla inferior de la DS.

Los juegos de Nintendo 64 se juegan mejor con un controlador físico

Eso puede ser un problema si estás jugando un juego y un controlador no tiene necesariamente un botón de “Inicio”. Delta tiene algunas configuraciones predeterminadas decentes, pero es mejor mapear los botones de una manera que tenga sentido para ti.

Para mapear tu controlador físico, toca el icono de engranaje en la esquina superior izquierda de Delta y selecciona el controlador que deseas editar. El primer controlador que conectes debería estar bajo “Jugador 1”, luego toca “Personalizar controles”.

Se te presentará primero el diseño de botones de NES. Este y la mayoría de los otros botones de consola deberían estar en la mejor configuración dependiendo de tus necesidades, pero el de Nintendo 64 es el que definitivamente querrás editar.

Toca “NES” para abrir un menú desplegable, luego toca “N64”. Para reasignar un botón, toca el botón deseado, luego presiona el botón físico en el controlador para asignarlo.

Selecciona la mejor configuración de botones para cada consola

Por ejemplo, el botón “Z” sería mejor configurado en el botón “L2” para la mayoría de los controladores, ya que corresponde a donde está el botón “Z” en Zelda: Ocarina of Time al navegar por el menú de opciones de ese juego. Los botones “A” y “B” están realmente en la configuración incorrecta en el controlador digital, por lo que si quieres que coincidan con el controlador real de N64, desearás asignarlos a los botones de cara inferior y izquierda, respectivamente.

Los botones superiores y derechos no se usan en N64, así que asigné el botón superior para que actúe como el botón de “Inicio” ya que el Backbone One no tiene un botón de “Inicio” adecuado.

Otras características de Delta

Delta tiene muchas otras características que la convierten en una potente herramienta de emulación. Hay una herramienta de trucos integrada para ingresar códigos de Game Shark, y también soporte para multijugador.

Por ejemplo, soporta hasta cuatro controladores de juegos, así que conecta tu iPhone USB-C a tu TV y juega pantalla dividida Goldeneye a la antigua. ¡Sin mirar la pantalla del otro jugador!

AirPlay al Apple TV

Si no tienes forma de conectar tu iPhone directamente a un televisor o monitor, entonces AirPlay es tu mejor opción. Este modo depende totalmente de tu red local y puede introducir retrasos no deseados, pero funciona.

AirPlay de la pantalla superior en el emulador de Nintendo DS

Además de hacer grande un juego de Gameboy en la pantalla grande o jugar multijugador, la función de AirPlay tiene otro propósito. El emulador de Nintendo DS solo AirPlay la pantalla superior y mantiene activa la pantalla inferior en tu iPhone.

Esto significa que puedes mantener tu iPhone en un dock MagSafe mientras usas un controlador Bluetooth para jugar Pokemon: Soul Silver en la pantalla grande. Y si necesitas la pantalla inferior, simplemente toca la pantalla de tu iPhone para una excelente experiencia de dos pantallas.

Estados de guardado versus guardados de juego

Una de las cosas más molestas sobre los juegos de video antiguos es preocuparte por los guardados. La peor sensación del mundo es jugar un poco demasiado, lograr horas de desafíos difíciles, solo para que tu batería muera y pierdas tus datos porque olvidaste guardar manualmente.

Crea estados de guardado para revivir tus momentos favoritos en un juego

Afortunadamente, Delta resuelve este problema con características modernas. Los juegos funcionan como si estuvieran en su consola original, así que los guardados manuales aún existen junto con otra opción de guardado — estados de guardado.

Los estados de guardado son como una captura de pantalla de tu juego en ese momento. Delta crea automáticamente estados de guardado periódicamente, y los usuarios también pueden guardar estados manualmente.

Si quieres revivir un momento emocionante de un juego, crea un nuevo estado de guardado, luego presiona y mantén para bloquearlo. De esa manera, nunca será sobrescrito.

Si estás cambiando de juegos en Delta, no esperes a que el juego se inicie y elijas tus datos guardados. En lugar de eso, presiona el botón de menú, selecciona “Cargar estado” y toca el estado de guardado previo para saltar directamente a donde lo dejaste.

Reenvolverse y mantener botones

Hay un momento al comienzo de Zelda: Ocarina of Time donde el Gran Árbol Deku habla con Navi, y ella vuela a tu lado. Esta escena se siente como si tomara una eternidad, pero por suerte, Delta incluye un botón de reenvolverse que mueve el juego a 2x.

Usa trucos, reenvolverse o mantener botones utilizando las herramientas de Delta

Muévete rápidamente y entrena a tus Pokemon en la mitad del tiempo, o pasa una larga y no omitible escena eliminándola con la opción de reenvolverse en el Menú de Delta. Es un cambio de juego.

También hay una práctica opción de Mantener Botones para juegos que requieran que, bueno, mantengas presionado un botón. Si siempre estás sosteniendo “B” para correr o manejar un kart, entonces haz que Delta lo haga en su lugar.

Sincronización de Delta

La portabilidad de datos con la emulación siempre ha sido un poco tediosa. Afortunadamente, Delta tiene una opción de sincronización de guardado de juegos que resuelve ese problema exactamente.

Elige un servicio de sincronización para mantener ROMs y Estados de guardado en la nube

No hay soporte para iCloud, al menos por ahora, pero actualmente Delta usa Dropbox y Google Drive. Toca el engranaje en la esquina superior izquierda, desplázate hasta “Delta Sync” y toca “Servicio”.

Activa la sincronización y selecciona el servicio deseado. Si no tienes ninguno, cualquiera de las opciones está bien, ya que el nivel de almacenamiento gratuito es suficiente para guardar muchos juegos y guardados en la nube.

Una vez que inicies sesión, tus juegos y estados de guardado se sincronizarán con Dropbox. Es una excelente solución de respaldo, pero, más importante, una solución de sincronización, como el nombre lo indica.

Aunque Delta solo está disponible en iPhone hoy, seguramente eventualmente habrá versiones para iPad y Apple Vision Pro. Aún no está claro si una versión para Apple TV es factible, y por supuesto, eso depende del desarrollador.

El futuro de Delta y la emulación

Ya sabemos que Delta eventualmente tendrá soporte para juegos de Sega Genesis. Otros sistemas también son posibles, pero Riley Testut no ha hecho ningún anuncio específico.

Juega juegos de Gameboy Advance con el emulador Delta

Los iPhones modernos tienen chipsets increíbles que son muchas veces más potentes que las consolas de generaciones anteriores. Existe la posibilidad de que incluso un emulador de Gamecube pueda llegar a iOS — siempre y cuando sea considerado lo suficientemente retro por Apple y no requiera tecnologías prohibidas por las directrices del desarrollador.

Otros sistemas serán respaldados por diferentes desarrolladores. Ya hay rumores de que el desarrollador de emulador de PlayStation Portable, PPSSPP, podría llegar a iOS.

Delta siempre ha sido un proyecto de desarrollo divertido de observar desde lejos, ya que Apple no permitió que existiera oficialmente en la App Store. Al menos ahora puede ser utilizado por todos, y el desarrollador tiene aún más razones para llevar el producto más lejos.