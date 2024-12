Reproducción de rumores: El iPad y iPhone plegables de Apple están llegando, AirTag 2 y más

Este es Rumor Replay, una columna semanal en 9to5Mac que ofrece un resumen rápido de los rumores más recientes sobre productos de Apple, con análisis y comentarios. Hoy: Se acercan el iPad y el iPhone plegables de Apple, además de un enfoque fresco del Magic Mouse y AirTag 2. Aquí están los rumores de Apple de esta semana.

iPhone 18 Fold y iPhone 17 Air más asequible

Esta semana, The Wall Street Journal informó sobre las próximas dos actualizaciones de iPhone de Apple:

iPhone 18 Fold

iPhone 17 Air

Ninguno de estos dispositivos tiene un nombre oficial aún, pero siguiendo los dos nombres anteriores, el WSJ dice que el iPhone plegable de 2026 “se desplegará a un tamaño de pantalla que sería más grande que un iPhone 16 Pro Max”. También afirman que el 17 Air del próximo año “está destinado a ser más barato que los modelos Pro”.

Mis conclusiones

Cada vez que recibimos un informe sobre el iPhone plegable, hace que el dispositivo parezca más real, especialmente a medida que se acerca 2026. Me intriga ver qué puede aportar Apple de manera única a los teléfonos plegables, pero no estoy seguro de que una pantalla más grande que la del Pro Max sea lo que quiero. El uso con una mano es extremadamente importante para mí, por eso uso un iPhone 16 Pro, no un Pro Max. Sin embargo, el mercado parece mostrar que a la gente le encantan los teléfonos enormes, así que Apple probablemente va por el camino correcto.

El precio esperado del iPhone 17 Air es una buena noticia, especialmente porque tiene sentido con las especificaciones que estamos recibiendo. Informes anteriores decían que el dispositivo sería ultra premium, pero con compromisos que no justificaban ese precio. Ahora, el supuesto chip A18, la cámara trasera única y el diseño ultraslim encajan perfectamente con un punto de precio moderado.

iPad Pro plegable de 19 pulgadas

Anteriormente hemos escuchado rumores sobre un dispositivo plegable híbrido de aproximadamente 19 pulgadas entre iPad y Mac, y esta semana Mark Gurman arrojó más luz sobre el proyecto.

Aunque parte del informe de Gurman es intencionalmente ambiguo, parece creer que se trata de un iPad de lo que estamos hablando, no de un Mac. Sin embargo, siempre es posible que pueda incluir capacidades clave de ambos productos.

Mis conclusiones

Aún hay mucho que no sabemos, pero este iPad plegable podría ser mi producto todo en uno soñado. Los dos tamaños de iPad Pro de Apple tienen fortalezas y debilidades muy diferentes, y este plegable podría potencialmente combinar lo mejor de ambos tamaños. Gurman dice que tendremos que esperar hasta 2028 para este plegable, así que no tengo muchas esperanzas todavía.

Llegada de un Magic Mouse radicalmente nuevo

El Magic Mouse de Apple, desde hace mucho tiempo, ha sido eclipsado por el Magic Trackpad. Pero según Mark Gurman, la empresa no se conforma con dejar el accesorio estancado.

Apple aparentemente está trabajando en un diseño completamente nuevo del Magic Mouse que podría alterar radicalmente la forma en que funciona el dispositivo. Es una “renovación total” del Magic Mouse que “se adapta mejor a la era moderna”.

Mis conclusiones

Gurman no lo menciona, pero me pregunto si la motivación de Apple, en parte, es crear un nuevo Magic Mouse optimizado para Vision Pro y la computación espacial. Los accesorios actuales de Mac no son ideales para entornos espaciales, aunque técnicamente funcionan. Quizás Apple pueda crear algo adecuado tanto para plataformas nuevas como Vision Pro como para las legadas como Mac.

AirTag 2

Se espera que AirTag 2 llegue en 2025, y esta semana Gurman informó que se espera que cuente con un chip Ultra Wideband más moderno.

Esa actualización de chip permitirá un soporte de Precision Finding significativamente mejorado, para que puedas obtener una guía muy precisa desde tu iPhone cuando estés rastreando un AirTag perdido desde, potencialmente, hasta 90 metros de distancia.

Mis conclusiones

Mi mayor problema con AirTag es su duración de la batería (algo que un nuevo accesorio acaba de solucionar), así que espero que AirTag 2 ofrezca mejoras en ese aspecto también. Aparte de eso, el soporte ampliado para Precision Finding parece ser una mejora obvia.

¿Cuál de los rumores de Apple de esta semana te interesa más? Haznos saber en los comentarios.

Mejores accesorios para iPhone

FTC: Usamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.