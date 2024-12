Representante electo del GOP esboza cómo la agenda de DOGE, Trump llevará al país ‘de vuelta al buen camino’: ‘No más negocios como de costumbre’

El recién elegido congresista republicano Derek Schmidt dijo a Fox News Digital que los esfuerzos de DOGE serán críticos en el próximo Congreso y explicó por qué es optimista de que los republicanos estarán de acuerdo en enero para impulsar la agenda del presidente electo Trump.

“Ya no es negocio como de costumbre”, Schmidt, elegido en noviembre para representar el 2º Distrito Congresional de Kansas, dijo a Fox News sobre el impacto del recién formado Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy mientras ambos presionaban en contra de una resolución de continuación de 1,500 páginas que estaba siendo debatida en la Cámara y que era opuesta por algunos conservadores por contener demasiado “cerdo”.

“Mirá, ese fue el mensaje principal de los votantes el pasado noviembre. Quieren que avancemos en algunos de estos temas, y no vamos a avanzar continuando haciendo las mismas cosas y esperando un resultado diferente. Así que, ya sabes, va a ser un lío. Va a ser tumultuoso, pero eso es lo que se necesita para poner al país de nuevo en camino”.

Schmidt dijo a Fox News Digital que las reformas de DOGE son parte de lo que Trump propuso.

“NO HAY OPCIÓN”: LÍDERES DE DOGE REÚNEN A CONSERVADORES DE LA CÁMARA CONTRA LA ‘FIESTA DEL CERDO’ DE MÁS DE 1,500 PÁGINAS

El ex fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, representará el 2º Distrito de Kansas en el Congreso en enero (Getty Images)

“Eso es lo que prometió el presidente Trump. Eso es en lo que muchos de nosotros nos postulamos. Y eso es en lo que al menos tengo la intención de ser parte de lograr”, dijo Schmidt.

“A medida que avanzamos hacia el próximo Congreso, hay ciertas cosas que son verdaderas. Uno, en la medida en que he conocido a mis compañeros entrantes en la Cámara y en la medida en que he hablado con los miembros actuales de la Cámara, hay un sentido general de que todos saben que tenemos que cumplir”, dijo Schmidt, que se desempeñó como fiscal general de Kansas por más de una década.

“Tenemos este triunvirato, así se llama, que los votantes nos han dado. Nos han confiado hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, y todos, aunque puedan tener diferentes perspectivas y desacuerdos, entienden que tenemos que cumplir, y eso significa que tenemos que encontrar formas de mantenernos unidos”.

PRINCIPAL SENADOR DE DOGE EXIGE QUE LAS AGENCIAS DE BIDEN EN SALIDA NO MEJORES CONVERSACIONES DE TELETRABAJO COSTOSAS, CITANDO UNA MANDATO DE VOTANTES

El actual fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, durante su discurso de campaña durante el debate Gubernatorial en la Feria Estatal de Kansas, Hutchinson, Kansas, el 8 de septiembre de 2018

Schmidt continuó, “Lo segundo. Lo que ahora es diferente de, sabes, algunas veces en el pasado cuando las cosas se alinearon, es que tenemos un presidente republicano fuerte. El presidente Trump no se anduvo con rodeos. Fue muy claro en la campaña electoral en la dirección en la que quiere llevar al país, los tipos de políticas que quiere promulgar, y los votantes aprobaron eso, no solo con una victoria en el Colegio Electoral, no solo con una victoria para él en el voto popular, sino también con el triunvirato para ayudar a cumplir eso, así que no tenemos que averiguar cuál es la agenda. Tenemos que escuchar lo que los votantes dijeron al elegir al presidente Trump, lo que él articuló en nombre de los votantes, y tenemos que dar un paso adelante, mantenernos unidos y obtener resultados”.

Después de ganar tanto el Colegio Electoral como el voto popular, Schmidt dijo a Fox News Digital que está claro que Trump tiene un “mandato” del pueblo estadounidense y que los republicanos de la Cámara entienden que un estancamiento en el Congreso no será algo con lo que los votantes estén contentos.

“Pienso que los votantes sabían lo que estaban eligiendo, y tomaron esa decisión y también pienso que es muy importante, sabes, mantener en línea lo que creo fue el mensaje principal, que es hacer algo, avanzar en estos temas”, dijo Schmidt.

“Si no nos gusta, como electorado, lo que has hecho, lo juzgaremos dentro de dos años, cuatro años, seis años. Pero hacer algo. Este tipo de estancamiento para lograr muy poco es una forma inaceptable de liderar la mayor nación del mundo. Así que creo que ese sentido es bastante ampliamente aceptado entre al menos la mayoría de nosotros que hemos ingresado a la función pública, y tenemos un espíritu de unámonos y actuemos”.

CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

El presidente electo Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el lunes 16 de diciembre de 2024, en Palm Beach, Florida (AP/Evan Vucci)

F🖎ox News Digital pregunt🖎ó a Schmidt qué es lo que más espera al servir en el Congreso, y describió su emoción por participar en lo que llamó el “experimento extraordinario” de gobierno estadounidense.

“No quiero sonar como el Sr. Smith va a Washington, pero hay una cierta verdad en la idea de que cada uno de nosotros que tiene la oportunidad de representar a un grupo de estadounidenses tiene la oportunidad de ser parte de este extraordinario experimento de autogobierno que todavía sigue adelante a pesar de todas sus imperfecciones”, dijo Schmidt.

“Muchas personas que vinieron antes que nosotros pagaron un gran precio a un gran costo personal para llevar a este país a lo que es hoy. Tenemos la oportunidad, aquellos de nosotros que servimos, yo incluido, de ser parte de reescribir o escribir el próximo capítulo en la historia de Estados Unidos. Y eso me entusiasma cada mañana. Sea cual sea mi servicio en la función pública, ya sea en dos años, diez años o en el futuro, quiero poder mirar hacia atrás y decir, hice la diferencia. Dejé a América mejor de como la encontré. Y tan pocas personas tienen esa oportunidad de una manera directa. Nunca perderé de vista con lo que he sido confiado”.