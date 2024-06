Reportes sugieren que Apple detiene planes para el Vision Pro 2 para enfocarse en una alternativa más barata — la decisión correcta, ya que los compradores se muestran reacios al precio de $3,499 actual.

“

El Apple Vision Pro podría no tener una secuela, al menos no una con características de alta gama y un enorme precio para igualar. Según un nuevo informe, Apple habría decidido cancelar los planes para una computadora espacial Apple Vision Pro de próxima generación.

Eso no significa que no habrá nuevos lanzamientos de Apple Vision Pro, sin embargo. Según ese informe, Apple sí planea lanzar un nuevo auricular el próximo año, pero no será el reemplazo todo cantando y bailando del modelo actual que la gente esperaba. En cambio, este modelo será una alternativa más barata para las personas que prefieran no gastar los $3,499 necesarios para colocar el modelo actual en sus cabezas.

Esa podría ser una decisión controvertida para aquellos que ya están ansiosos por ver qué puede hacer Apple cuando empuja los límites aún más después de un lanzamiento de inicio del original. Sin embargo, para la mayoría de la gente, y probablemente para Apple mismo, la decisión de abandonar los planes de un nuevo modelo de alta gama es absolutamente la manera de seguir. Si las gafas de realidad mixta son el futuro de la informática aún está por verse. Pero al igual que sucedió cuando poseer una computadora personal se convirtió en la norma en la década de 1990, solo sucederá una vez que más personas puedan permitirse comprar una.

Un cambio de plan

La revelación proviene de un informe de Wayne Ma Qianer Liu de The Information que detalla los planes de Apple basados en información que al menos un socio de la cadena de suministro ha recibido.

Los analistas de la cadena de suministro y los observadores de la industria han sugerido desde hace tiempo que la demanda está empezando a disminuir para un casco que siempre se vio como un producto de lujo para los primeros adoptantes. El precio inicial de $3,499 siempre iba a ser un punto de fricción para el público en general, y muchos veían el Apple Vision Pro como una especie de demostración tecnológica cruzada con un kit de desarrollo – un dispositivo diseñado para mostrar lo que se puede hacer y para emocionar a la gente (y a los desarrolladores) sobre el futuro de la informática espacial.

Pero ese futuro de la informática espacial aún tiene que suceder de una forma u otra, y parece que Apple ha decidido que encontrar una forma de producir un casco más barato es la única manera de reavivar el interés en los planes de AR de la compañía.

“La empresa sigue trabajando en lanzar un producto Vision más asequible con menos características antes de finales de 2025,” informó supuestamente una fuente de la cadena de suministro a The Information. “Originalmente, Apple planeaba dividir su línea Vision en dos modelos, similares a las versiones estándar y Pro del iPhone, según personas involucradas en su cadena de suministro y antiguos empleados de Apple que trabajaron en los dispositivos.”

Esta noticia llega justo cuando Apple se está preparando para lanzar el Apple Vision Pro fuera de los Estados Unidos por primera vez, completo con su alto precio. Será muy interesante ver qué tipo de demanda genera el casco en los mercados internacionales, especialmente ahora que la emoción inicial por una nueva categoría de productos ha disminuido tras el lanzamiento en febrero en EE. UU.

No importa cómo sea recibido el lanzamiento mundial por los clientes de todo el mundo, cada vez está más claro que se necesita un punto de precio más bajo si las ventas van a aumentar. La única pregunta real es cuán barato puede hacer realmente Apple un dispositivo así y qué características se eliminarán para hacerlo realidad.

