Reportan retraso del MacBook Air con pantalla OLED.

“

Se espera que la espera de un MacBook Air con una pantalla OLED sea más larga de lo esperado inicialmente.

El sitio web coreano The Elec citó ayer una fuente de la industria que dijo que es probable que el primer MacBook Air con una pantalla OLED se lance alrededor de 2029, en lugar de para 2027 como se había planeado originalmente. El informe dijo que Apple tomó esta decisión como resultado de unas ventas más bajas de lo esperado de los primeros modelos de iPad Pro con pantallas OLED, que se lanzaron el año pasado.

Essencialmente, el informe afirma que dado que las pantallas OLED no ayudaron a impulsar las ventas del iPad Pro tanto como Apple anticipaba, la compañía ha decidido retrasar la introducción de la costosa tecnología en el MacBook Air. Sin embargo, no está claro si hay otras razones para el aparente retraso que no se mencionan en el informe.

Aunque el MacBook Air aparentemente se mantendrá con la tecnología LCD durante los próximos cuatro años, el informe afirma que Apple planea usar la tecnología “óxido TFT” para los modelos de 2027. Esta actualización permitiría una mayor precisión del color, una mayor relación de contraste, una luminosidad de pantalla más uniforme y un menor consumo de energía para una mayor duración de la batería. Entonces, aunque no haya OLED, el MacBook Air todavía debería recibir mejoras significativas en la pantalla en dos años a partir de ahora.

Se espera que los modelos de MacBook Pro con pantallas OLED se lancen el próximo año.

Mientras tanto, es probable que Apple anuncie actualizaciones de los modelos de MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con el chip M4 en el próximo mes o dos.

Historias Populares

Apple Cambia los Valores de Intercambio de iPhones, iPads, Macs y Más

Apple ajustó hoy los valores estimados de intercambio de ciertos modelos de iPhone, iPad, Mac y Apple Watch en los EE. UU., según su sitio web.

Algunos valores aumentaron, mientras que otros disminuyeron. Los cambios no fueron demasiado significativos, con la mayoría de los valores subiendo o bajando entre $5 y $50.

Hemos detallado algunos ejemplos a continuación:

Dispositivo

Nuevo Valor

Valor Anterior

iPhone 15 Pro Max

Hasta $630

U …

Se Espera que el ‘iPhone 17 Air’ Se Lance más Tarde Este Año Con Estas 10 Nuevas Características

Aunque se espera que el denominado “iPhone 17 Air” no se lance hasta septiembre, ya hay muchos rumores sobre el dispositivo “ultrafino”.

En general, el “iPhone 17 Air” se perfila como un producto mixto. Debido a su delgadez, se espera que el dispositivo tenga algunas especificaciones limitadas en comparación con los modelos Pro del iPhone 17, incluida solo una cámara trasera, solo un altavoz, sin SIM …

Todo Nuevo en iOS 18.3 Beta 3

Apple proporcionó hoy la tercera beta de iOS 18.3 a los desarrolladores, y aunque las betas hasta ahora han sido ligeras en nuevas funciones, la tercera beta realiza algunos cambios importantes en los Resúmenes de Notificaciones y también ajusta algunas otras funciones.

Cambios en el Resumen de Notificaciones

Apple realizó múltiples cambios en los Resúmenes de Notificaciones en respuesta a quejas sobre resúmenes inexactos de titulares de noticias.

Para…

Se Filtra iOS 19 Revelando un Diseño Totalmente Nuevo

iOS 19 aún está a unos seis meses de ser anunciado, pero una nueva filtración ha revelado supuestamente una aplicación de Cámara completamente rediseñada.

Basado en metraje obtenido, el canal de YouTube Front Page Tech compartió un video mostrando cómo se verá aparentemente la nueva aplicación de Cámara, con el cambio clave siendo menús translúcidos para los controles de la cámara. En general, el diseño de estos menús se asemeja a…

Tres Empresas Están en la Carrera para Tomar el Apple Card

Apple está en conversaciones con Barclays y Synchrony para convertirse en su nuevo socio financiero para el Apple Card, según fuentes de Reuters.

El informe de hoy agregó que Apple también ha estado teniendo conversaciones con el propietario de Chase Bank, JPMorgan, desde el año pasado, por lo que hay al menos tres compañías potenciales en la carrera para hacerse cargo del Apple Card del socio actual, Goldman Sachs.

Goldman…

Se Espera que el iPhone 17 Pro Se Lance más Tarde Este Año con Estas 8 Nuevas Características

Aunque se espera que los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max no se lancen hasta septiembre, ya hay muchos rumores sobre los dispositivos.

Concepto del iPhone 17 Pro basado en rumores

A continuación, recapitulamos los cambios clave rumoreados para los modelos de iPhone 17 Pro hasta enero de 2025:

Más aluminio: Se rumorea que los modelos iPhone 17 Pro tendrán un marco de aluminio, mientras que los modelos iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro …

Es Probable que el MacBook Air Sea la Primera Actualización de Producto de Apple de 2025: Qué Esperar

Hay una buena posibilidad de que el primer anuncio de producto de Apple de 2025 sean los modelos actualizados de MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con chip M4.

El mes pasado, Apple lanzó macOS Sequoia 15.2, y al hacerlo confirmó accidentalmente que los nuevos modelos de MacBook Air se están lanzando este año (sin sorpresas).

Mark Gurman de Bloomberg dijo que los nuevos modelos de MacBook Air serán anunciados “más temprano” que algunos…

Se Rumorea que el iPhone 17 Presentará una Importante Actualización de Diseño Térmico

La línea de iPhone 17 contará con un disipador de calor de cámara de vapor para mejorar el rendimiento térmico, según un nuevo informe.

La noticia proviene del sitio de noticias tecnológicas chino MyDrivers, que afirma que toda la línea de iPhone 17, que incluye el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, adoptará el mejorado difusor de calor térmico.

La tecnología de cámara de vapor ya se utiliza…

Se Espera que Apple Lance más de 20 Productos Este Año: Aquí está la Lista Completa

2025 promete ser un año bastante grande para Apple, con la compañía supuestamente planeando más de 20 anuncios de productos este año.

El supuesto concentrador doméstico inteligente de Apple será su segundo producto completamente nuevo en lanzarse en tantos años, siguiendo al auricular Apple Vision Pro del año pasado. Y, por supuesto, obtendremos varios nuevos modelos de iPhone y Apple Watch, como cada año. Más allá de eso, Apple podría…

“