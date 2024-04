Reportan que Apple Usó Millones de Imágenes de Shutterstock para Entrenar Conjunto de Datos de AI

Apple parece no estar dejando piedra sin mover para lograr su sueño de inteligencia artificial, que se espera mucho en debutar con el próximo iOS 18, pero como muchos esperarían, esto podría ser simplemente la punta del iceberg en términos de lo que está por venir en futuras actualizaciones. Un nuevo informe afirma que Apple se asoció con Shutterstock para usar millones de imágenes presentes en el gigante de imágenes de stock para entrenar su conjunto de datos de modelos de inteligencia artificial.

Esto proviene de un informe de Reuters, que señala que Apple hizo un acuerdo con Shutterstock para usar sus imágenes, uniéndose a gigantes como Amazon, Meta y Google que han realizado acuerdos similares. El acuerdo, probablemente por un valor de $25-50 millones, ocurrió después del lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, lo que significa que Apple ha estado trabajando en la tecnología desde entonces. Más importante aún, llega justo después de un informe anterior del The New York Times que sugiere que Apple se había acercado a importantes editoriales, incluyendo Condé Nast (editora de Vogue y The New Yorker), NBC News e IAC (propietaria de People, The Daily Beast y Better Homes and Gardens).

Como saben, Apple ya llega tarde para lucir su armadura de inteligencia artificial, ya que rivales como Google y Microsoft (con OpenAI) han avanzado. Sin embargo, llegar tarde a la fiesta tiene sus ventajas. En el caso de Apple, quiere jugar seguro y evitar conflictos, lo que lleva a la compañía a suplicar o resolver demandas. Por eso, la empresa está jugando seguro y éticamente en lugar de rascar datos de la web e invitar demandas de autores.

Dicho esto, se espera que Apple debute un montón de características de inteligencia artificial empacadas en su actualización iOS 18, que también se cree que es la “actualización de iOS más grande” en años, según Mark Gurman de Bloomberg. Escucharemos más sobre la próxima actualización en los próximos días, y la especulación se basa en la inteligencia artificial, que se espera debutar pronto en la próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) – programada para tener lugar del 10 al 14 de junio.

