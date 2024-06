Reportan aprobación para producción del concepto Toyota S-FR.

Los entusiastas no renunciarían a hablar sobre un resucitado Toyota Supra, así que Toyota hizo uno. Con BMW decidiendo poner fin a la producción del BMW Z4 en marzo de 2026, podríamos tener que esperar hasta finales de 2025 para saber qué planes tiene Toyota para el coche deportivo que construye sobre el chasis del Z4. Los entusiastas también no han renunciado a hablar sobre el Toyota MR2. El presidente y ex CEO Akio Toyota dijo que quería un trío de coches deportivos de “tres hermanos”, con el Supra en la parte superior, luego el GR86, y luego algo pequeño y ligero similar al MR2. El año pasado, el rumor de la revista Best Car en Japón dijo que Toyota estaba trabajando con el socio corporativo Toyota y Suzuki en un coche deportivo híbrido de motor central. El rumor más reciente de Best Car (traducido), a través de Autocar, es que los ejecutivos aprobaron la producción del coche.

Cuando se trata de precisar qué tipo de coche, sin embargo, parece que Autocar tomó un ángulo ligeramente distinto a Best Car. El informe de la revista japonesa se centra en el concepto S-FR del Salón del Automóvil de Tokio de 2015. Este era un diminuto 2+2 aproximadamente 10 pulgadas más corto que el antiguo Scion FR-S que se ha convertido en el Toyota GR86. El fabricante lo llamó una muestra de cómo podría ser un coche deportivo aún más pequeño, y todos lo tomamos como un potencial competidor del Mazda MX-5 Miata. El fabricante no detalló los detalles mecánicos, pero el S-FR tenía un diseño de motor delantero/trasero, una transmisión manual de seis velocidades, y “distribución de peso óptima.”

Lo que sucede es lo siguiente: Para cuando el MR2 finalizó su producción en 2007, era 3.7 pulgadas más corto que el GR86 de hoy en día, unos 10 pulgadas más largo que el Mazda MX-5 Miata de hoy en día, lo que significa que el tamaño entre los “tres hermanos” ya está ocupado. Best Car da unas dimensiones de producción para el S-FR de 157.5 pulgadas de largo, 68 pulgadas de ancho, 52 pulgadas de alto, lo cual es tres pulgadas más largo que el Miata, el mismo ancho, y 3.5 pulgadas más alto. Si Toyota lanza un nuevo vehículo llamado MR2 con las especificaciones del S-FR, será cómodamente más pequeño que el antiguo MR2, lo que molestaría a las personas anhelando un nuevo MR2. Para comparación, el GR Supra se encuentra dentro de dos pulgadas de las dimensiones del Supra MkIV en cada dimensión.

Independientemente de cómo se llame en el mercado — si llega al mercado en el marco de tiempo previsto de 2026 o 2027 — el rumor es que Toyota proporciona el chasis y la suspensión delantera, Suzuki contribuye con un motor turboalimentado de 1.3 litros con alrededor de 148 caballos de fuerza, y los paneles de carrocería fáciles de intercambiar de Daihatsu facilitarán la creación de tres vehículos diferentes.

Para ser honestos, esas suenan como especificaciones para algo que será especial japonés y europeo, como el GR Yaris. La historia de Best Car incluso discute la creación del S-FR como un efecto secundario del trabajo de Toyota y Daihatsu en un nuevo hatchback subcompacto para competir en la categoría Grupo Rally4 del Campeonato Mundial de Rally, similar al nuevo Lancia Ypsilon Rally4 HF. Lo que estaremos buscando es cómo todo esto podría encajar con el concepto FT-Se de Toyota mostrado en el Salón del Automóvil de Tokio del año pasado, un concepto eléctrico con la marca GR comúnmente considerado un coche deportivo ligero para adaptarse a nuestros gustos.