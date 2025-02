Reportadamente, Apple está emocionada por potenciar Apple Intelligence con DeepSeek.

El iPhone 16 tiene dos puntos principales de venta: la Inteligencia de Apple y el botón de control de la cámara. Pero a pesar del fuerte marketing de sus características de IA, Apple aún no ha introducido estas en China, que es una región importante para el iPhone. Esto podría cambiar finalmente según un informe que afirma que Apple está investigando DeepSeek. Una de las principales razones por las que la Inteligencia de Apple aún no ha llegado a China es que la compañía necesitaba aprobar un modelo de IA que la ejecutara. Las leyes y regulaciones chinas han impedido que Apple utilice los mismos modelos que utiliza para su IA en otras regiones. DeepSeek, el nuevo modelo de IA que recientemente ha causado revuelo en la industria, podría no haber llegado en mejor momento para Apple. Apple está en la fase de pruebas de incorporar DeepSeek en sus dispositivos. Debido a que DeepSeek es mucho más barato de operar, serviría como un reemplazo muy aceptable para la contraparte de IA occidental de Apple. Además, al ser un modelo de IA chino, esto simplifica aún más las cosas para Apple.

La Inteligencia de Apple fue ampliamente promocionada para el iPhone 16. | Crédito de video – Apple Llevar la Inteligencia de Apple al mercado chino definitivamente debería ayudar a aumentar las ventas de iPhone en la región. Informes recientes han mostrado que Apple está perdiendo terreno en China ante fabricantes nacionales que, según los consumidores, ofrecen más por menos. Sin embargo, ya sea con la Inteligencia de Apple china o no, esto no resolverá los problemas fundamentales con la IA de Apple. El mayor de ellos es el hecho de que la Inteligencia de Apple aún está incompleta y sigue siendo pospuesta. Los usuarios siguen esperando el nuevo Siri que se supone cambiará por completo la forma en que las personas usan su iPhone. Pero los informes indican que Siri puede que no vea su transformación tan necesaria hasta 2026. La Inteligencia de Apple también tiene la costumbre de cometer errores en tareas simples como resumir noticias y mensajes. Estas notificaciones resumidas a menudo tergiversan por completo los hechos y proporcionan resultados hilarantes (y a veces preocupantes) que dejan a los usuarios rascándose la cabeza. Sin embargo, creo que la llegada de DeepSeek no es menos que un milagro para Apple y el equipo de IA de la compañía probablemente está celebrando en estos momentos.

