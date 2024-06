Reparando el alto uso de CPU o ancho de banda de mds_stores e idleassetsd

Desafortunadamente, nuestras Mac pueden comportarse de manera errática a veces y causar varios dolores de cabeza. Por ejemplo, con Spotlight/mds_stores e idleassetsd, los problemas pueden incluir un alto uso de la CPU, ancho de banda y/o disco.

Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo a parte de los usuarios que están probando la primera beta de desarrolladores de macOS Sequoia. Algunas personas —incluido este escritor— están experimentando problemas de CPU, uso del disco y de la red, debido a los procesos relacionados con idleassetsd y Spotlight.

Para la mayoría de procesos y aplicaciones, forzar su cierre suele solucionar el problema. Sin embargo, los procesos del sistema generalmente se vuelven a encender automáticamente, lo que significa que el problema persiste.

Spotlight e idleassetsd: Problemas Antiguos y Nuevos

Para idleassetsd, el problema está en el uso de la red. Se espera que este proceso descargue mucha información —explicaré por qué en un momento. Sin embargo, el método habitual para evitar que esto ocurra no está funcionando en macOS Sequoia.

Por su parte, Spotlight generalmente está relacionado con el exceso de uso de la CPU. En Sequoia, su proceso de indexación, mds_stores, también está causando un alto uso del disco, escribiendo y leyendo varios GB de datos.

Comprensión de idleassetsd y Spotlight/mds_stores

En primer lugar, debes saber que los procesos del sistema no deben ser alterados constantemente. Si son una parte crítica del Sistema Operativo (SO), esto puede llevar a inestabilidad o incluso romper tu computadora. Ese no es el caso ni de idleassetsd ni de Spotlight/mds_stores, por lo que puedes desactivarlos si tienen un alto uso de recursos.

¿Qué es idleassetsd?

Con macOS Sonoma, Apple introdujo una mezcla de protector de pantalla/pantalla de inicio que muestra impresionantes videos en cámara lenta en la pantalla de bloqueo. Cuando vuelves a iniciar sesión, la imagen se congela y se convierte en tu protector de pantalla.

Estos videos son enormes, y toda la colección pesa docenas de GB. Por eso no vienen precargados en tu Mac. Los archivos solo comienzan a descargarse cuando seleccionas uno de ellos en Configuración. El proceso del sistema que maneja esto es idleassetsd.

Sin embargo, si eliges alternar entre algunos (o todos) ellos, se descargarán múltiples protectores de pantalla. Cambiar a un protector de pantalla fijo debería detener las transferencias de archivos, pero no siempre funciona.

¿Es seguro deshabilitar idleassetsd?

Al ser un componente no crítico de macOS, idleassetsd se puede desactivar sin efectos secundarios importantes. La única desventaja es que no podrás usar los protectores de pantalla que ya hayas descargado.

¿Qué es mds_stores?

Spotlight, la búsqueda en todo el sistema de macOS, tiene dos partes: la interfaz, que aparece cuando presionas Command + espacio, y el indexador. La última es la que te permite, por ejemplo, buscar texto dentro de un PDF.

El Servidor de Metadatos (MDS) es el grupo de procesos responsables de eso: mds, mdworker y mds_stores. Los dos primeros rara vez dan problemas, pero que mds_stores se descontrole es, desafortunadamente, bastante común.

Cuando conectas un dispositivo de almacenamiento, como un USB o un disco externo, Spotlight necesita tiempo para indexarlo. En estos casos, es normal que mds_stores use mucha CPU por un tiempo. Simplemente deja que termine su trabajo y listo.

A veces, sin embargo, mds_stores se inicia aleatoriamente, o puede simplemente no dejar de indexar. Además, un error en la primera beta de macOS Sequoia puede hacer que mds_stores lea y escriba varios GB de datos en disco.

¿Es seguro deshabilitar mds_stores?

Deshabilitar mds_stores es seguro. Sin embargo, tiene el efecto inevitable de limitar severamente la funcionalidad de Spotlight.

Consejo Rápido:

Cómo Solucionar el Alto Uso de la Red de idleassetsd

Lo primero que te sugiero que intentes es evitar que idleassetsd se conecte a internet. Puedes hacerlo con una aplicación de firewall como Little Snitch (paga) o LuLu (gratis). Simplemente bloquea cualquier conexión entrante o saliente para él y listo.

Ambas aplicaciones funcionan de la misma manera. Solo tienes que crear una regla para el proceso /System/Library/PrivateFrameworks/TVIdleServices.framework/idleassetsd bloqueando todas las conexiones. Después de eso, cierra forzosamente idleassetsd desde el Monitor de Actividad y listo.

Solucionando idleassetsd en macOS Sequoia

En macOS Sequoia, el método anterior puede no funcionar. Incluso después de bloquear idleassetsd con un firewall, la aplicación a veces sigue descargando los protectores de pantalla. Además, puede causar un uso significativo de la CPU.

La solución es desactivar por completo idleassetsd. Es muy simple: en un terminal, solo pega el siguiente comando:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.idleassetsd.plist

Y presiona Retorno. Escribe tu contraseña, presiona Retorno nuevamente, y listo. Si idleassetsd sigue apareciendo en el Monitor de Actividad, ciérralo una vez más y no debería reiniciarse esta vez.

Cómo Solucionar el Alto Uso de la CPU/Disco de mds_stores

Para desactivar la indexación de Spotlight si se comporta mal, primero prueba el siguiente comando en Terminal:

mdutil -i off /

Luego

mdutil -i on /

Esto debería restablecer manualmente mds_stores. Si, incluso después de eso, el proceso sigue causando un alto uso de CPU, deberás desactivar la indexación por completo. El comando para eso es:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

Esto también requerirá tu contraseña. Todavía podrás usar Spotlight como un acceso rápido a la búsqueda en línea, pero no funcionará localmente.

Para ambos idleassetsd y mds_stores, en caso de que quieras ver si están funcionando de nuevo, simplemente inicia el comando con

sudo launchctl load

En lugar de

sudo launchctl unload

Ya sea en una versión estable o en una versión beta de macOS, estás sujeto a experimentar errores y problemas de vez en cuando. Con Spotlight/mds_stores e idleassetsd, los problemas pueden llevar a un alto uso de recursos. Si las soluciones tradicionales no funcionan, la solución puede ser desactivarlos por completo.

Dale al proceso un par de días y vuelve a intentar habilitarlos. Quizás esta vez no se comporten mal.