¿Renunciará Trudeau? Cuatro caminos que podría tomar el primer ministro de Canadá.

Trudeau no está indicando que renunciará voluntariamente en el corto plazo.

“En una reunión de emergencia con su grupo parlamentario después de la partida de Freeland, Trudeau dijo a sus compañeros liberales miembros del parlamento (MPs) – incluyendo algunos que habían pedido directamente que se alejara – que tomaría tiempo para reflexionar, según múltiples informes.

Y en un discurso navideño a los fieles del Partido Liberal el martes, reconoció que la política viene con “grandes desafíos”, pero dijo: “En tiempos difíciles, no es momento de detenerse. Es momento de ser ambiciosos, audaces”.

Trudeau ha estado bajo presión desde el verano, debido a su caída en las encuestas de aprobación y una serie de pérdidas en elecciones especiales de escaños liberales que alguna vez fueron seguros, lo que sugiere graves problemas para su partido.

En octubre, enfrentó una pequeña revuelta en su grupo parlamentario, con 24 MPs firmando una carta pidiendo su salida.

Las encuestas indican que si se celebrara una elección federal canadiense hoy, el Partido Conservador, como oposición oficial, obtendría una victoria decisiva.

Trudeau ha resistido a pesar de estos problemas y ha prometido repetidamente postularse nuevamente como líder liberal en la próxima elección.

Hasta ahora, solo 13 de los 153 MPs liberales han pedido abiertamente que se vaya – casi la mitad de ellos no buscan la reelección ellos mismos, según seguimiento de CBC News.

Sin embargo, según la constitución del partido, la posición del líder solo puede ser formalmente sometida a votación por los miembros después de una derrota electoral.”