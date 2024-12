Renovado Silo para la temporada 3, con final en la temporada 4

“Silo” ha sido renovada tanto para las temporadas 3 y 4 en Apple TV+, con la cuarta temporada programada para ser la última de la serie.

La noticia de la renovación llega mientras el drama post-apocalíptico actualmente está emitiendo su segunda temporada. El sexto episodio de la temporada 2 está programado para el 20 de diciembre. El final de temporada está programado para debutar el 17 de enero.

“Ha sido una experiencia enormemente gratificante adaptar las épicas novelas de Hugh con nuestros socios en Apple y estamos emocionados de tener la oportunidad de llevar esta historia completa a la pantalla a lo largo de cuatro temporadas”, dijo el showrunner y productor ejecutivo Graham Yost. “Con los dos últimos capítulos de ‘Silo’, estamos ansiosos por brindar a los fans de la serie una conclusión increíblemente satisfactoria a los muchos misterios y preguntas sin respuesta contenidos dentro de los silos.”

Así terminará el viaje en pantalla de “Silo”, que está basado en la trilogía de novelas más vendidas de Hugh Howey, “Wool”. Ha habido varios intentos de adaptar los libros para películas desde 2012, mientras que Variety reportó exclusivamente en 2018 que una versión para televisión estaba en desarrollo en AMC. La serie finalmente fue recogida por Apple en 2021.

“He amado cada minuto de llevar a Juliette a la pantalla y estoy inmensamente orgullosa de lo que todos hemos creado con ‘Silo’ desde el primer episodio”, dijo la estrella y productora ejecutiva Rebecca Ferguson. “Siempre he sentido pasión por contar toda la historia contenida en los libros de Hugh Howey, así que no podría estar más feliz de que el público en todo el mundo haya acogido entusiastamente la serie. Junto con nuestros socios en Apple, Graham y todo el elenco y equipo, no puedo esperar para sumergirme en estas dos últimas temporadas reflexivas que concluirán bellamente este relato distópico.”

Según la descripción oficial, “Silo” cuenta la historia de “las últimas diez mil personas en la Tierra, su hogar de una milla de profundidad protegiéndolos del mundo tóxico y mortal exterior. Sin embargo, nadie sabe cuándo ni por qué se construyó el silo y cualquiera que intente descubrirlo enfrenta graves consecuencias. Ferguson protagoniza a Juliette, una ingeniera, que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido y se topa con un misterio que va mucho más profundo de lo que jamás pudo haber imaginado, llevándola a descubrir que si las mentiras no te matan, la verdad lo hará.”

Además de Ferguson, “Silo” cuenta con Tim Robbins, Common, Steve Zahn, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Clare Perkins, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen.

“La adictiva, inventiva y conmovedora ‘Silo’ nos ha tenido enganchados desde el primer día y hemos disfrutado viendo cómo las audiencias globales se enamoraban igualmente del mundo que Graham Yost ha creado”, dijo Matt Cherniss, jefe de programación de Apple TV+. “Mientras nos preparamos para las temporadas tres y cuatro de esta ambiciosa serie de ciencia ficción centrada en personajes, que concluirán el viaje de Juliette Nichols y completarán la épica trilogía de novelas de Hugh Howey. No podemos esperar a que todos experimenten más de las poderosas interpretaciones de la serie lideradas por la incomparable Rebecca Ferguson, así como las inesperadas vueltas y sorpresas que hemos llegado a esperar de esta historia muy humana.”

Yost desarrolló “Silo” para televisión y se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Ferguson también es productora ejecutiva junto con Michael Dinner, Nina Jack, Joanna Thapa, Morten Tyldum, Howey, Fred Golan, Rémi Aubuchon y AMC Studios. Apple Studios produce.