Renders no oficiales del Galaxy S10 Ultra sugieren el próximo rival del iPad Pro de Samsung.

Apple refrescó su línea de iPad Pro de una manera bastante significativa en mayo, y ahora podría ser el momento de Samsung de lanzar una tableta de nivel premium, especialmente después de que acabamos de ver renders no oficiales de alta calidad que pretenden mostrar la Galaxy Tab S10 Ultra.

Estas imágenes provienen del habitual proveedor de renders @OnLeaks, en colaboración con Android Headlines, y no muestran muchos cambios en comparación con lo que vimos con la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Admitidamente, no hay mucho que los fabricantes realmente puedan hacer en términos de diseño de tabletas: es solo un delgado trozo de vidrio y metal. Sin embargo, esto sigue siendo una estética muy familiar para cualquiera que esté al tanto de lo que Samsung lanzó el año pasado.

Junto con la Ultra, también obtuvimos la Galaxy Tab S9 y la Galaxy Tab S9 Plus, y esperamos que esos dos modelos también tengan sucesores este año, aunque hasta ahora no hemos escuchado mucho en términos de filtraciones y rumores.

