Renacuajo de Reno y estrellas de La Corona seleccionados en la lista corta

Hace 2 horas

Por Ian Youngs, reportero de Cultura de BBC News

Netflix

Richard Gadd y Jessica Gunning de Baby Reindeer están nominados a premios de actuación

Las estrellas de Baby Reindeer y The Crown están entre los nominados a los Premios Emmy de este año.

El comediante escocés Richard Gadd, creador de la controvertida serie de Netflix Baby Reindeer, tiene tres nominaciones, por actuación, escritura y producción.

Jessica Gunning, quien interpreta a la acosadora Martha, también está nominada a un premio de actuación, al igual que los coestelares Nava Mau (Teri) y Tom Goodman-Hill (Darrien).

La serie tiene un total de 11 nominaciones. La más nominada es la épica samurái ambientada en Japón, Shogun, con 25, mientras que The Bear ha establecido un récord para un programa de comedia con 23.

FX Networks

Hiroyuki Sanada está nominado al mejor actor principal en un drama, por Shogun

Los principales nominados a los Emmy:

Shogun – 25The Bear – 23Only Murders in the Building – 21True Detective: Night Country – 19The Crown – 18Netflix

Imelda Staunton está nominada a la mejor actriz principal en una serie de drama

Imelda Staunton está nominada a la mejor actriz principal en un drama, por interpretar a Elizabeth II en la serie final de drama real de Netflix The Crown.

Jonathan Pryce (Príncipe Felipe), Dominic West (el Príncipe de Gales, Príncipe Carlos), Elizabeth Debicki (Diana, Princesa de Gales) y Lesley Manville (Princesa Margarita) también tienen nominaciones.

Y Claire Foy – quien interpretó a Elizabeth II en las dos primeras series – tiene una nominación a mejor actriz invitada, por regresar en una escena final en la que la monarca reflexiona sobre su vida.

Olivia Colman, la otra ex actriz principal de The Crown, está nominada por un rol diferente – Chef Terry en el drama restaurante estadounidense The Bear.

The Bear tiene un total de 10 nominaciones de actuación, incluyendo a sus estrellas Jeremy Allen White y Ayo Edebiri, y al actor invitado británico Will Poulter.

FX Networks

Ayo Edebiri de The Bear está nominado a la mejor actriz principal en una serie de comedia

Otros actores británicos nominados incluyen a Idris Elba por Hijack, Gary Oldman y Jack Lowden por Slow Horses, Tom Hollander por Feud, Jonathan Bailey por Fellow Travelers, Michaela Coel por Mr & Mrs Smith, Matt Berry por What We Do in the Shadows, y Juno Temple por Fargo.

Para la comedia de misterio criminal Only Murders in the Building, los miembros centrales del elenco Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez están en competencia, junto a Meryl Streep, quien se unió para la tercera temporada.

Por otro lado, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon se enfrentarán por sus roles en The Morning Show, mientras que Jodie Foster y Robert Downey Jr están entre otros grandes nombres en las listas.

Los Emmy son los honores más prestigiosos en la industria televisiva de EE. UU.

Los ganadores serán anunciados el 15 de septiembre.

Principales nominados a los Emmy:

Serie dramática sobresaliente

The CrownFalloutThe Gilded AgeThe Morning ShowMr & Mrs SmithShogunSlow Horses3 Body Problem

Serie de comedia sobresaliente

Abbott ElementaryThe BearCurb Your EnthusiasmHacksOnly Murders in the BuildingPalm RoyaleReservation DogsWhat We Do in the Shadows

Serie limitada o antología sobresaliente

Baby ReindeerFargoLessons in ChemistryRipleyTrue Detective: Night Country

Actor principal sobresaliente en una serie dramática

Idris Elba – HijackDonald Glover – Mr & Mrs SmithWalton Goggins – FalloutGary Oldman – Slow HorsesHiroyuki Sanada – ShogunDominic West – The Crown

Actriz principal sobresaliente en una serie dramática

Jennifer Aniston – The Morning ShowCarrie Coon – The Gilded AgeMaya Erskine – Mr & Mrs SmithAnna Sawai – ShogunImelda Staunton – The CrownReese Witherspoon – The Morning Show

Actor principal sobresaliente en una serie de comedia

Matt Berry – What We Do in the ShadowsLarry David – Curb Your EnthusiasmSteve Martin – Only Murders in the BuildingMartin Short – Only Murders in the BuildingJeremy Allen White – The BearD’Pharaoh Woon-A-Tai – Reservation Dogs

Actriz principal sobresaliente en una serie de comedia

Quinta Brunson – Abbott ElementaryAyo Edebiri – The BearSelena Gomez – Only Murders in the BuildingMaya Rudolph – LootJean Smart – HacksKristen Wiig – Palm Royale

Actor principal sobresaliente en una serie limitada o antología o película

Matt Bomer – Fellow TravelersRichard Gadd – Baby ReindeerJon Hamm – FargoTom Hollander – Feud: Capote vs The SwansAndrew Scott – Ripley

Actriz principal sobresaliente en una serie limitada o antología o película

Jodie Foster – True Detective: Night CountryBrie Larson – Lessons in ChemistryJuno Temple – FargoSofía Vergara – GriseldaNaomi Watts – Feud: Capote vs The Swans”