Remolcador alemán asegura petrolero ‘flota sombra’ a la deriva en el Mar Báltico.

Equipos de rescate alemanes aseguraron el viernes líneas de remolque a un petrolero cargado que perdió la capacidad de maniobrar en el Mar Báltico cerca de la isla alemana de Rügen. El petrolero averiado Eventin, cargado con 99,000 toneladas de petróleo, no será movido por el momento, dijo un portavoz del Comando Central de Emergencias Marítimas de Alemania (CCME) a dpa. Dijo que los próximos pasos se están discutiendo con las autoridades y la empresa naviera. El CCME había dicho anteriormente que el barco sería remolcado a un puerto por el remolcador de emergencia Bremen Fighter. El barco, de 274 metros de largo y 48 metros de ancho, permanece sellado y no representa un riesgo ambiental inmediato ni un peligro para la tripulación a bordo, dijo un portavoz de la agencia a dpa. El Eventin, construido en 2006 y navegando bajo bandera panameña, iba de camino desde el puerto ruso de Ust-Luga hacia el puerto de Port Said en Egipto, según la plataforma de seguimiento de buques Vesselfinder. El barco es parte de la llamada “flota sombra” de Rusia, utilizada para exportar petróleo a pesar de las fuertes sanciones al país, según una lista de embarcaciones vinculadas a Rusia compilada por la organización ecologista Greenpeace. Las embarcaciones en la “flota sombra” suelen ser obsoletas y estar en malas condiciones operativas. El Eventin sufrió una falla de motor y estaba a la deriva en el Mar Báltico antes de ser asegurado, según CCME, aunque la causa de la falla del motor no estaba clara inicialmente. El CCME dijo que las condiciones en el Mar Báltico cerca de donde navegaba el Eventin incluían vientos moderados a frescos, pero la agencia no proporcionó de inmediato detalles adicionales sobre el clima y la marejada. Un buque de la Administración Federal de Vías Navegables y Navegación de Alemania, el Arkona, y un remolcador de emergencia, el Bremen Fighter, fueron enviados cerca del Eventin. Un equipo de respuesta marítima especialmente capacitado también fue desplegado para abordar el petrolero y asegurar la conexión de remolque. Tras el incidente, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, acusó a Rusia de causar conscientemente un grave daño ambiental. “Con el despliegue imprudente de una flota de petroleros oxidados, [el presidente ruso Vladimir] Putin no solo está evadiendo las sanciones, sino también aceptando que el turismo en el Mar Báltico se detendrá – sea en los Estados del Báltico, en Polonia o en nuestro país”, dijo Baerbock. “Rusia está poniendo en peligro nuestra seguridad europea no solo con su ilegal guerra de agresión contra Ucrania, sino también con cables cortados, boyas fronterizas desplazadas, campañas de desinformación, bloqueadores de GPS y, como hemos visto, petroleros degradados”, añadió la política del Partido Verde. También hubo reacciones desde el extranjero, con el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, abogando por una acción más decisiva y más medidas contra la “flota sombra” de Rusia. “El Mar Báltico es la entrada más importante para las exportaciones de petróleo de Rusia y debemos detener esto”, dijo durante una visita a la capital estonia, Tallin. Al mismo tiempo, la “flota sombra” es un “instrumento en actividades híbridas” y representa una amenaza para el medio ambiente, dijo. El Mar Báltico es uno de los mares más transitados del mundo. Según el Instituto Leibniz de Investigación del Mar Báltico en la ciudad alemana de Warnemünde (IOW), más de 2,000 barcos atraviesan el mar interior cada día. Una vista del petrolero “Eventin” no manejable frente a la costa de la isla de Ruegen. El petrolero, que ondea la bandera de Panamá, derivó durante varias horas en el Mar Báltico frente a la costa de Ruegen, sin poder maniobrar – los servicios de emergencia alemanes aseguraron el barco por la tarde. Stefan Sauer/dpa.